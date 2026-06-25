24 maneras diferentes de afrontar la corrupción sanchista

1. Con cinismo: "No debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean" (Pedro Sánchez)

Pedro Sánchez condena la corrupción como Herri Batasuna condenaba la violencia, con la cínica fórmula "venga de donde venga", aunque en el caso de los abertzales esa violencia venía casi siempre del mismo lado: el suyo (y digo "casi siempre" porque los GAL existieron).

El cinismo radica en que hoy, a 25 de junio de 2026, la corrupción sólo viene de un lado. Del de Pedro Sánchez, su gobierno, su familia y su partido.

Así que las "personas corruptas" no son unos enigmáticos "quienes sean". Son el sanchismo. Como le dijo ayer miércoles Alberto Núñez Feijóo a Sánchez: "La corrupción es usted. Usted es el nexo político corruptor".

2. Haciéndose el tonto: "Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas" (Pedro Sánchez)

Entre tonto y corrupto, Pedro Sánchez prefiere pasar a la historia como tonto, quizá porque se cree más listo de lo que es. Su ventaja es que, de momento, ser tonto no es delito en el Código Penal.

Los diecinueve delitos de los que se acusa a la familia, el partido y el gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, sí están en el Código Penal y son estos:

A. Organización criminal

B. Tráfico de influencias

C. Cohecho

D. Malversación

E. Blanqueo de capitales

F. Prevaricación

G. Falsedad documental

H. Falsedad en documento mercantil

I. Apropiación indebida

J. Intrusismo profesional

K. Corrupción en los negocios

L. Revelación de secretos

M. Inducción al falso testimonio

N. Acusación falsa

Ñ. Delito contra las instituciones

O. Delitos contra la Hacienda Pública

P. Uso de información privilegiada

Q. Estafa

R. Contrabando.

A esos diecinueve delitos quizá se añada pronto un vigésimo: el de financiación ilegal, que en la lista anterior llevaría la S de "socialista".

3. Liando al votante del PSOE: "El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Y si eso ha ocurrido, son otros los que se han aprovechado de sus recursos" (Pedro Sánchez)

O sea, que no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido, y si (es un suponer) hipotéticamente hubiera ocurrido, la culpa sería de Leire Díez. O de Santos Cerdán. Pero no ha ocurrido. O sí.

Me acabo de acordar de un juicio que tuve hace unos años cuando un investigado por un delito de lesiones dijo que él no había tocado al denunciante pero que, si en las cámaras se le veía golpeando al denunciante o los testigos decían lo contrario, él sólo se estaría defendiendo. https://t.co/g1uzBO59Op — iuristóteles (@iuristoteles) June 24, 2026

4. Mintiendo: "A mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener un millón y medio de euros en acciones y de defraudar impuestos desde Portugal. Ya se ha demostrado que ambas acusaciones eran totalmente falsas" (Pedro Sánchez)

Al hermano de Pedro Sánchez se le empezó a investigar por una denuncia de sus socios de Podemos. Y no se le ha juzgado por defraudar impuestos, sino por prevaricación y tráfico de influencias como beneficiario de un enchufe derivado de su condición de hermano del presidente del Gobierno y de la creación ad hoc de un puesto de trabajo para él en la Diputación de Badajoz.

5. Negando la mayor: "No existe una situación de corrupción generalizada" (Pedro Sánchez)

Aquí tiene razón Pedro Sánchez. El que acumula todos los casos de corrupción es el sanchismo. Así que la corrupción no es generalizada en España, pero sí es estructural en el PSOE de Pedro Sánchez.

6. Haciéndose la víctima: "Para mí es doloroso porque he compartido camino político con Ábalos" (Pedro Sánchez)

Sánchez no ha compartido camino político con Ábalos. Le nombró ministro del ministerio con más presupuesto de España y secretario general de su partido, le encargó la defensa de la moción de censura que le llevó a la Moncloa y fue su número dos para todo desde antes incluso de llegar a la secretaria general del PSOE. Eso no es "compartir camino": es lo más parecido en el terreno político a un gemelo univitelino.

7. Poniendo el foco en detalles secundarios: "La cantidad total que mi mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software asciende a un total de cero euros" (Pedro Sánchez)

En la película El Caballero Oscuro: la leyenda renace el villano Bane irrumpe junto a sus matones en la Bolsa de Gotham. Cuando uno de los corredores de Bolsa le dice "aquí no hay dinero que robar", Bane responde "¿y entonces para qué estáis vosotros aquí?".

Con el software de Begoña Gómez ocurre lo mismo: si su valor es cero, ¿por qué la mujer de Sánchez se apropió de él?

Y si la cátedra de Begoña no generaba ningún rédito, ¿por qué entrampó a empresas del IBEX en su financiación y puso tanto empeño en ella?

¿Y por qué se movilizó el propio Pedro Sánchez, utilizando su posición y su influencia como presidente del Gobierno, para que esa cátedra se hiciera realidad y dispusiera de la financiación necesaria?

8. Lanzando sospechas sobre los demás: "No crucifiquen a todo un fiscal general cuando presumen impúdica y públicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario" (Pedro Sánchez)

¿Se refiere Pedro Sánchez a la información privilegiada recibida por el líder del PSOE en Castilla y León Carlos Martínez que le permitió conocer, cuarenta y ocho horas antes de que se produjera, la operación policial de la UCO en el Ayuntamiento de Soria que acabó con la detención de seis personas?

¿Se refiere a la información privilegiada filtrada a las cloacas de Leire Díez por un topo de la SEPI sobre la empresa Tubos Reunidos?

¿O se refiere a las investigaciones sobre esa financiación ilegal del PSOE que le han hecho a Sánchez ponerse hoy la venda antes de la herida (véase el punto 3 de esta lista)?

9. Con el y tú más: "No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo momento por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas, y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos" (Pedro Sánchez)

Las cloacas del PP de Mariano Rajoy no rebajan en un ápice la gravedad de las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez. Y eso dejando de lado la obviedad de que el objetivo de las cloacas de Rajoy era proteger al Estado y el de las cloacas de Sánchez, destruirlo. Hasta entre los delincuentes existen grados.

10. Prometiendo que no volverá a ocurrir: "La degradación ya ocurrió y lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga" (Pedro Sánchez)

Ya ha pasado todo. Circulen. Aquí no hay nada que ver. Al menos, hasta el próximo escándalo de corrupción del sanchismo.

11. Poniéndose digno: "Queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del Partido Socialista y de mi Gobierno lo paguen" (Pedro Sánchez)

¿Seguro, Pedro? Ya sabes que se derraman más lágrimas por los deseos concedidos que por los negados.

12. Con teorías conspiranoicas: "Ese patrón se articula en tres compases: difusión de informaciones falsas a través de determinados seudomedios, denuncias de organizaciones vinculadas a la ultraderecha, y apertura de procedimientos judiciales que con demasiada frecuencia se prolongan durante años" (Pedro Sánchez)

Los viejos éxitos de Pedro Sánchez, reciclados una vez más para consumo de adictos a la papilla de la propaganda gubernamental: los bulos de la fachosfera mediática, Franco y la ultraderecha, y el lawfare de los jueces franquistas y el "quien pueda hacer, que haga".

13. Presumiendo de superioridad moral frente al corrupto: "A mí no me ha financiado la carrera política un magnate de la prostitución" (Alberto Núñez Feijóo)

El PP no es consciente del daño demoledor que le hace esta frase a Pedro Sánchez. Porque si lo fuera, la utilizaría más.

Pedro Sánchez, efectivamente, es el primer presidente de la democracia española con lazos familiares explícitos con el negocio de la prostitución y un patrimonio inmobiliario pagado, al menos en parte, con dinero procedente de ese negocio. Por eso cuando el PSOE finge dureza contra la prostitución tiene siempre el cuidado de mencionar "a quienes utilicen prostitución". Nunca a quienes se hayan lucrado "con" la prostitución.

14. Con agresividad pasiva: "Yo no le pregunto por su IRPF porque sospeche que tenga algo sin declarar. Aunque no estaría de más que lo repase. ¡Ha hecho usted tantos viajes al exterior!" (Alberto Núñez Feijóo)

Una sutil manera de advertir al presidente de que los rumores sobre la posible existencia de un hipotético patrimonio secreto escondido en el extranjero han llegado ya a la calle y podrían ser en el futuro objeto de investigación.

15. Poniendo sobre la mesa las obsesiones del corrupto: "Vuelve usted con Ayuso. Su obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va al psicólogo? ¡Si fue ella la que denunció el contrato de Ábalos! En materia de corrupción, lo que le molesta es que Ayuso destapara la suya" (Alberto Núñez Feijóo)

Atentos a la cara de Pedro Sánchez cuando Feijóo le recuerda su obsesión con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

#EnDirecto | Feijóo recomienda a Sánchez "ir al psicólogo": "Vuelve usted con Ayuso. Su obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va al psicólogo? Si fue ella la que denunció lo de Ábalos" pic.twitter.com/BhSBgoYxFL — Europa Press (@europapress) June 24, 2026

16. Avergonzando al palmero de la corrupción: "Si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás" (Alberto Núñez Feijóo)

Pocas intervenciones he visto yo en el Congreso de los Diputados (y he visto unas cuantas) más grotescamente vergonzosas e involuntariamente patéticas que la de Patxi López ayer miércoles hablando de los presuntos "millones" de españoles que ocupan las calles de España gritando "yo apoyo a Begoña". Hasta Pedro Sánchez pareció avergonzarse de Patxi López. Algo que luego, por cierto, le recordó Santiago Abascal.

Hasta a Sánchez le ha dado vergüenza 😅 pic.twitter.com/CaqJvfSxxj — Eduardo Carazo (@educarazo) June 24, 2026

17. Exponiendo la genealogía moral de la corrupción: "De la sauna a la cloaca hay un camino coherente" (Alberto Núñez Feijóo)

De lo que nadie podrá acusar a Pedro Sánchez, desde luego, es de haber traicionado su biografía: está exactamente en el mismo punto en el que ha estado siempre, sólo que ahora como presidente del Gobierno. Pero ya saben lo de la mona y la seda. Sólo que la seda de Sánchez es una sauna.

18. Con ingenio: "De la A a la Z: A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delcy, E de ERES, Z de Zapatero" (Santiago Abascal)

Cuando es posible hacer una lista de los hitos y personajes más destacados de tu historial corrupto con todas las letras del abecedario, sin dejarte ni una sola, es que tú y los tuyos habéis robado lo que no está escrito. Un asesor razonable te aconsejaría parar, renunciar y adoptar un perfil bajo hasta que la marea baje. La respuesta de Sánchez, sin embargo, será atrincherarse en el búnker y alargar la legislatura lo máximo posible para dar tiempo a que la ley de nietos haga sus efectos en las elecciones. Los amaños del censo se cuecen a fuego lento y el PSOE necesita tiempo.

19. Con cariño: "Ojo con los aplausos. Cuantos más decibelios, más años caen" (Santiago Abascal)

A Pedro Sánchez se le aplaudió ayer desde los escaños del PSOE con el mismo fervor con el que esos mismos escaños aplaudieron a José Luis Ábalos el 26 de febrero de 2020. Santiago Abascal le recordó entonces con cariño a Sánchez que los aplausos de la bancada socialista suele funcionar como un detector infalible de futuras imputaciones penales. Es una advertencia que no debería caer en saco roto.

20. Con genuina curiosidad: "¿Usted sabía lo de Ábalos? ¿Tiene usted pecado?" (Gabriel Rufián)

Para que no llegue el día en el que Pedro Sánchez pueda decir "no confesé que era un corrupto porque nadie me preguntó directamente", ayer Gabriel Rufián le hizo a Pedro Sánchez, con palpable curiosidad, la pregunta clave: "¿Has pecado, Señor?". Nadie tenía más miedo a la respuesta que el propio Rufián, el más fiel acólito del presidente del Gobierno. Pero, por suerte, Sánchez no contestó, ahorrándole un disgusto de muerte a Gabriel Rufián, ex portavoz de ERC y, hoy, portavoz de Gabriel Rufián.

21. Con teatro: "Apártese y deje que la mayoría progresista elija un nuevo presidente" (Míriam Nogueras)

A saber qué entiende Míriam Nogueras, la portavoz del partido catalán de ultraderecha xenófoba Junts, por "mayoría progresista". Pero lo que parece obvio es que ni "la mayoría progresista" existe (a no ser que consideres progresistas al PSOE de Sánchez, el Podemos de Ione Belarra, el EH Bildu de Mertxe Aizpurua, la ERC de Gabriel Rufián y a otros tantos partidos carpetovetónicos por el estilo) ni Junts tiene las menores ganas de que Pedro Sánchez abandone la Moncloa. Si así fuera, votarían a favor de una moción de censura, la presentara Feijóo, Abascal o el mismo Satán en persona.

Así que teatro. Del malo.

22. Tranquilizando al personal: "No vamos a facilitar una alfombra roja a la derecha" (Mertxe Aizpurua)

Tratándose de los sucesores ideológicos de Herri Batasuna, yo habría escogido una metáfora diferente a la de la alfombra roja, tan hemoglobínica. Pongamos por caso "no vamos a abrirle una puerta a la derecha". O "no vamos a asfaltar el camino de Feijóo a la Moncloa".

Porque lo único que le sale a uno cuando Mertxe Aizpurua dice que renuncia a extender una alfombra roja a los pies de nadie es "gracias".

23. Ni contigo ni sin ti: "Que existan casos claros de corrupción no obsta para que también exista una operación política, judicial, policial y mediática para tumbar su gobierno y cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional" (Mertxe Aizpurua)

Suponiendo que la conspiranoia de Aizpurua fuera cierta, que no lo es, ¿cómo piensa remediar ella el único de esos dos males que está en su manos solucionar, el de la corrupción del sanchismo?

24. Con psicalipsis: "Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Santos Cerdán. El PSOE tiene que dejar de ser un problema para el Gobierno" (Verónica Martínez Barbero)

Ya verás cuando Verónica Martínez Barbero descubra que el PSOE es el Gobierno.

Y ya verás cuando Verónica descubra luego que el socio minoritario del partido que ocupa el Gobierno es el suyo, Sumar.

Y el acabose del empezose llegará cuando Verónica, que parece lista, llegue a la conclusión de que está en sus manos que el PSOE deje de ser un problema "para el Gobierno" por la vía de no contribuir a que siga robando.