El Supremo ha recordado a toda España que 'cantar' tiene premio

La noticia más importante de la sentencia del caso mascarillas no es que José Luis Ábalos haya sido condenado a veinticuatro años de prisión, sino que Víctor de Aldama no entrará en la cárcel.

Eso es lo que convierte este fallo en un acontecimiento político de primer orden. Porque las penas impuestas a los responsables castigan el pasado, pero los beneficios otorgados al colaborador condicionan el futuro.

Y el futuro que dibuja el Tribunal Supremo es inequívoco: quien ayude a desmontar una trama podrá encontrar en la Justicia una salida que nunca encontrará en el silencio.

Esta resolución constituye una de las condenas más demoledoras que ha conocido la democracia española en materia de corrupción política.

Pero, además, convierte este fallo del Alto Tribunal en un acontecimiento institucional de enorme alcance porque redefine los incentivos. Y cuando cambian los incentivos, cambian los comportamientos.

La primera característica extraordinaria de la sentencia es la unanimidad.

José Luis Ábalos y Koldo García minutos antes de que el juicio al caso Koldo quedara visto para sentencia. Efe

En una España donde casi todo acaba convertido en materia de disputa partidista, donde cada resolución judicial es sometida de inmediato al filtro de la militancia y la polarización, el Tribunal Supremo ha hablado con una sola voz.

Sin votos particulares. Sin matices internos. Sin grietas interpretativas. Cuando la máxima instancia penal del país alcanza semejante grado de coincidencia, el mensaje institucional adquiere una fuerza difícil de relativizar.

La segunda es la magnitud de las condenas.

Veinticuatro años y tres meses para quien fuera ministro del Gobierno de España y una de las figuras más poderosas del sanchismo.

Diecinueve años y ocho meses para quien durante años fue presentado como un simple asesor o un subordinado de confianza.

Las cifras son, por sí mismas, una medida de la gravedad de los hechos que los magistrados consideran acreditados.

La tercera, y para mí la más transformadora, es el reconocimiento explícito del valor de la colaboración con la Justicia.

Aldama también ha sido condenado (cuatro años y medio), pero esa pena queda en suspenso en atención a su cooperación. No es impunidad, sino un precio que se paga en el expediente, no en prisión.

Conviene recordar que este mecanismo no es una improvisación del sistema ni una concesión coyuntural. Es el resultado de años de trabajo doctrinal y procesal impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción para introducir herramientas eficaces en la lucha contra las redes complejas de corrupción.

Fiscales como Alejandro Luzón llevan años defendiendo una evidencia que la experiencia internacional ha confirmado repetidamente: las grandes organizaciones corruptas rara vez caen desde fuera; suelen derrumbarse cuando alguien desde dentro decide hablar.

La cooperación eficaz deja así de ser una hipótesis jurídica abstracta para convertirse en una realidad visible, comprensible y extraordinariamente tangible. La lealtad entre implicados vale cada vez menos; la cooperación con jueces y fiscales, cada vez más.

Durante años, las grandes tramas de corrupción en España se han sostenido sobre una convicción elemental: quien habla pierde y quien calla resiste.

Pero el Supremo acaba de invertir esa ecuación. Allí donde antes existía una recompensa implícita al silencio aparece ahora una recompensa explícita a la colaboración.

Y esa es una noticia que no afecta únicamente a quienes ya han sido juzgados. También, y sobre todo, interpela a quienes observan desde dentro otros procedimientos, otras investigaciones y otros círculos de poder.

Porque el silencio es una estrategia colectiva. La colaboración, en cambio, es una decisión individual. Y cuando el interés individual empieza a ofrecer más ventajas que la disciplina colectiva, las estructuras de silencio comienzan a resquebrajarse.

En la mente de todos, Leire Díez y Julio Martínez Martínez. Las cloacas y Plus Ultra. El poder y la estructura.

Por eso esta sentencia representa mucho más que una condena ejemplar.

Representa un cambio de clima. Un punto de inflexión. Una advertencia para cualquiera que todavía confíe en que el silencio garantiza protección o que la gestión política del relato puede neutralizar indefinidamente la fuerza de los hechos.

La política española ha vivido demasiado tiempo instalada en la idea de que toda crisis puede administrarse comunicativamente. Que basta con desacreditar al denunciante, cuestionar al investigador o atribuir motivaciones espurias a jueces, fiscales y periodistas para contener el daño.

Pero llega un momento en que los hechos probados se acumulan. Y cuando eso ocurre, el relato deja de ser un escudo.

Y por eso esta sentencia provocará inquietud mucho más allá de quienes han sido condenados.

Porque las penas cierran una historia, pero los incentivos abren muchas otras.

Porque hay personas que hoy contemplan este fallo no como una noticia sobre el pasado, sino como una información sobre su propio futuro.

Y porque pocas cosas resultan más desestabilizadoras para cualquier estructura de poder que la certeza de que el primero que hable puede salvarse.

Cuando el miedo cambia de bando, la corrupción empieza a perder. Y cuando quienes saben más descubren que la verdad puede resultar más rentable que la lealtad, ya no es la Justicia la que llama a las puertas del poder. Es el propio poder el que empieza a escuchar pasos en el pasillo.