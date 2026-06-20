Las joyas de ZP son el chocolate del loro

De todos los mangazos que apuntan a Zapatero, lo de los collares y los pendientes va a ser lo de menos: el chocolate del loro.

Me había prometido no volver a escribir sobre las joyas de Zapatero, pero es superior a mis fuerzas. Me la dejan botando, me las ponen como a Fernando VII, me enseñan el capote y yo embisto.

Lo de las joyas es un regalo para los columnistas, una golosina, un don de los dioses, un diamante en bruto que cualquiera con un mínimo de oficio puede convertir en una de las piezas que guardaba Zapatero en la oscuridad de su caja fuerte.

Y eso que supongo que de todos los mangazos que apuntan a ZP, lo de los collares y los pendientes va a ser lo de menos: el chocolate del loro.