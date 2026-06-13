Madrid ha estado a la altura del Papa

Isabel Díaz Ayuso, durante la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real el pasado sábado.

El Papa estuvo en Madrid, y Madrid estuvo a la altura, no ya de Él, sino de cada uno de aquellos que se lanzaron a la calle para recibirlo.

Paco Marín, director de la imprenta municipal, dibujó a mano alzada el monograma del Vaticano para rematar el regalo que el Ayuntamiento iba a entregar al Papa León XIV. Podría haber utilizado un molde. Podría haber echado mano de una plantilla. Pero dijo que quería que quedara perfecto, así que lo hizo él, con la misma técnica de hace quinientos años.

La actitud de Paco resume la de cada uno de los empleados municipales durante la visita del Pontífice. Nunca he visto tal grado de implicación colectiva, como si todos tuviésemos la sensación de que el éxito de la visita papal descansaba sobre nuestras espaldas.

Recuerdo al concejal de Centro, Carlos Segura, repartiendo personalmente, caja al hombro, las fundas de balcón con los colores vaticanos que había hecho confeccionar Almudena Maillo.