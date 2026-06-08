Los demócratas tienen un problema frente a Donald Trump

"¿Dónde están los demócratas? ¿Por qué no están lanzando una oposición mordaz contra Donald Trump?".

Estas preguntas tienen mucho sentido cuando vienen de mis amigos españoles. Aquí en España estamos acostumbrados a una oposición robusta independientemente de quién ocupe el cargo, gracias al sistema parlamentario. Los partidos de oposición y sus líderes de alto perfil tienen un papel institucional en el parlamento. Si estás descontento con Pedro Sánchez, puedes contar con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para estar ahí, exigiéndole cuentas.

En cambio, el sistema presidencial de Estados Unidos puede dejarte rascándote la cabeza y preguntándote: ¿quién demonios dirige la oposición?

Durante este segundo mandato de Trump, incluso los estadounidenses se hacen la misma pregunta.

La respuesta requiere algo más que política comparada. Tras perder las elecciones presidenciales de 2024 y concluir su mandato como vicepresidenta de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, Kamala Harris ya no ocupa ningún cargo oficial ni en el gobierno ni en el partido. Es una ciudadana privada.

Sí, está activa en las redes sociales y concede entrevistas criticando a Trump, pero no recibe el mismo tipo de atención mediática que cuando era candidata presidencial.

Kamala Harris.

En otras palabras, a diferencia de lo que ocurriría en un sistema parlamentario (donde ella lideraría la oposición desde el parlamento), Harris no tiene ningún rol oficial. Los candidatos presidenciales derrotados suelen pasar a un segundo plano.

Esto resulta probablemente confuso para muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta la reciente excepción a esta norma: Trump ejerció como líder de la oposición no oficial, pero indiscutido, frente a la administración Biden. Nada en Trump es nunca típico. Reconstruyó y consolidó su dominio sobre el Partido Republicano durante los cuatro años de Biden en la Casa Blanca.

Y aquí es donde la cosa se complica: nadie está al mando de los demócratas.

Esto resulta profundamente frustrante porque los seres humanos preferimos el tipo de líder único y unificador que ofrecen los sistemas parlamentarios. Y más aún en tiempos de incertidumbre. Muchos estadounidenses y personas en todo el mundo desean con desesperación ver frenos al poder de Trump, pero no tienen claro exactamente quién o qué representa la alternativa a Trump.

Esta ambigüedad hace que el Partido Demócrata parezca débil e ineficaz.

A nivel nacional podemos señalar a tres personas.

Oficialmente, el Partido Demócrata está liderado en la actualidad por Ken Martin. No te preocupes, la mayoría de los estadounidenses tampoco saben quién es. Yo lo conozco porque vino a España hace unos años, cuando era vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente de la Asociación de Presidentes de Comités Estatales Demócratas, y lo invité a cenar.

Me olvidé por completo de él hasta que reapareció el año pasado como el gran favorito para presidir el partido.

Los presidentes de partido suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, es posible que recuerdes a Howard Dean, el apasionado exgobernador de Vermont y candidato presidencial en 2004, que ganó la presidencia del partido después de que John Kerry perdiera ante George W. Bush. Dean ya era una figura carismática a nivel nacional (incluso internacional) y tenía una visión clara para el partido, además de capacidad para captar la atención de los medios. Martin no es ninguna de esas cosas.

Luego está el contrapeso institucional formal al poder presidencial, que reside en el Congreso de Estados Unidos. A diferencia de un sistema parlamentario, el presidente puede o no contar con mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Trump se beneficia actualmente de un Congreso controlado por los republicanos, igual que entre 2017 y 2019. En noviembre de 2018 los demócratas recuperaron la Cámara (como suele ocurrir, los votantes estadounidenses tienden a apoyar al partido de la oposición en las elecciones intermedias) y Nancy Pelosi regresó a la presidencia de la Cámara.

Es comprensible que muchas personas interpretaran su poder, su habilidad legislativa y su capacidad para ser una auténtica espina en el flanco de Trump como prueba de que ella era la líder de la oposición.

En realidad, compartía ese papel con Chuck Schumer, que era el líder de la minoría en el Senado y sigue ocupando ese cargo hoy en día.

Pelosi renunció al liderazgo del partido tras las elecciones intermedias de 2022 y Hakeem Jeffries fue elegido líder de la minoría en la Cámara. Aunque hayas oído poco sobre ellos, Schumer y Jeffries (y en menor medida Ken Martin) son, a día de hoy, el liderazgo demócrata de ámbito nacional.

Pero, ¿qué hay del gobernador de California, Gavin Newsom?

Newsom representa otra poderosa vía de oposición a un presidente de Estados Unidos que a menudo se pasa por alto desde el extranjero: los gobernadores estatales. El sistema federal de gobierno de Estados Unidos significa que la mayoría de las leyes y la capacidad de ejecutarlas residen a nivel estatal. Los gobernadores de los grandes estados, como Newsom o el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también pueden desempeñar un papel relevante en la oposición a Trump.

Esto es especialmente cierto en el caso de quienes aspiran a presentarse a la presidencia.

Zohran Mamdani en un local de votación. Kylie Cooper Reuters

Sin duda, demócratas destacados como la representante Alexandria Ocasio-Cortez o el alcalde de Nueva York enriquecen la competencia de visiones e ideas políticas dentro del partido. Se puede ver esto como una riqueza y una fortaleza de un partido político de "gran espectro", o simplemente como una comunicación ineficaz que carece de un mensaje central disciplinado.

Esta ausencia de un mensaje central parece ser la pieza más problemática del rompecabezas, dado que Trump es un dominador implacable de nuestra atención y hasta los comunicadores más talentosos tienen dificultades para competir con él.

Pero a medida que nos acercamos a las elecciones intermedias de noviembre de 2026, es importante visualizar estos comicios como cientos de elecciones estatales y locales. A pesar de que Trump registra niveles de aprobación históricamente bajos (alrededor del 38%) y de que existe un clima generalizado de rechazo hacia él en el país, estas elecciones dependerán de candidatos y mensajes locales.

Es muy probable que los demócratas recuperen la Cámara en noviembre y que Jeffries sea elegido nuevo presidente de la Cámara. El Senado también está en disputa, aunque con más incertidumbre. A Schumer le encantaría tener otra oportunidad como líder de la mayoría.

Tal vez con algo más de peso institucional estos dos demuestren ser líderes más sólidos, pero no me hago ilusiones.

Una vez pasadas las intermedias, empezaremos a ver cómo los aspirantes presidenciales, tanto demócratas como republicanos, comienzan a disputarse la atención de cara a las primarias de 2028.

Hasta entonces, seguiremos con un Partido Demócrata de múltiples cabezas, cuyo liderazgo está disperso entre el Congreso, los gobiernos estatales, organizaciones de advocacy y futuras campañas presidenciales, en lugar de estar unificado detrás de un único líder de la oposición.