¿De dónde ha sacao Zapatero pa' tanto parné?
La explicación del asunto la han dado los muy cafeteros: las joyas proceden de la herencia de la mujer del expresidente, lo que hace pensar que Sonsoles tiene parentesco directo con la Maharaní de Kapurtala.
Cuando era una niña, mi padre me enseñó una copla que cantaba allá en los años cuarenta, cuando le mandaban a hacer un recado por la noche y volvía a casa envuelto en la oscuridad y el miedo infantil: "Malvaloca usa pulsera y anillos / que un día tras otro / le trae su Miguel / y toda Sevilla / comenta en corrillos / de dónde ha sacao / pa' tanto parné".
Si se preguntan cómo un crío gallego de ocho años podía conjurar los terrores nocturnos cantando una copla andaluza de finales del XIX, les explico que mi bisabuela era cordobesa, pero esa es otra historia.
Yo escuchaba a mi padre cantar la canción y me imaginaba a la tal Malvaloca cubierta de diamantes y rubíes, de pedruscos engarzados en oro, fardando a más no poder por las calles sevillanas mientras el tal Miguel se las veía y se las deseaba para ser rumboso con la parienta.
Recordé la canción popular el martes, cuando las fuerzas del orden abrieron la caja fuerte del despacho Zapatero y se encontraron allí el joyero de la Begum.
Mi mente de antigua novelista (alguien dijo una vez que todos los escritores tienen la mentalidad de un delincuente) intentó encontrar una explicación a semejante hallazgo.
Quizá Zapatero se dedicaba a dar golpes en los hoteles de lujo a millonarios tan millonarios que ni siquiera reparaban en que les faltaba una pulsera de esmeraldas.
Quizá se había aficionado a la orfebrería. Otro ex presidente, Felipe González, aprendió a hacer joyas muy apañadas, aunque no usaba diamantes ni nada parecido: él tenía buen gusto y tiraba por la sobriedad.
También pensé que Zapatero y su socio estaban preparándose para gastar una broma a alguien y las joyas de la caja eran más falsas que Judas.
La explicación del asunto la dieron los muy cafeteros: las joyas proceden de la herencia de la mujer del expresidente, lo que hace pensar que Sonsoles tiene parentesco directo con la Maharaní de Kapurtala o el Duque de Westminster, que tenía fama de trabajar buenas piedras.
Porque, al margen del dudoso gusto de las piezas (por no decir que la mayoría eran más bien una horterada), no parece que estén hechas con bisutería.
Un portavoz autorizado dijo que el valor de todo aquello rondaba los cincuenta mil euros. No seré yo quien lo discuta, Dios me libre, pero en cualquier caso no dejo de preguntarme por qué una persona que tiene en su casa un equipo de seguridad de la Policía Nacional (como cualquier expresidente del Gobierno) se lleva la herencia familiar a la incertidumbre de la oficina de trabajo.
Desde entonces han pasado en España muchas cosas, y más que pasarán antes de que se publique este artículo, pero yo no me quito de la cabeza las gargantillas, los aretes y los quilates, y el intrincado misterio de su origen.
Y vuelve a sonar en mi cabeza la canción que cantaba mi padre para infundirse valor, aquella canción que hablaba de joyas que traía Miguel y tampoco estaba muy claro de dónde salían, aquella canción cuyos versos finales decían así: "Se comprobó que era robao / y lo han llevao a la trena / y treinta añitos le han echao / en el penal de Cartagena".
Vamos, que el pobre Miguel se pudrió en la cárcel. Tome nota quien corresponda. Ay, Malvaloca.