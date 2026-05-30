¿De dónde ha sacao Zapatero pa' tanto parné?

Parte de las joyas y relojes hallados en la caja fuerte de Zapatero por la UDEF.

La explicación del asunto la han dado los muy cafeteros: las joyas proceden de la herencia de la mujer del expresidente, lo que hace pensar que Sonsoles tiene parentesco directo con la Maharaní de Kapurtala.

Cuando era una niña, mi padre me enseñó una copla que cantaba allá en los años cuarenta, cuando le mandaban a hacer un recado por la noche y volvía a casa envuelto en la oscuridad y el miedo infantil: "Malvaloca usa pulsera y anillos / que un día tras otro / le trae su Miguel / y toda Sevilla / comenta en corrillos / de dónde ha sacao / pa' tanto parné".

Si se preguntan cómo un crío gallego de ocho años podía conjurar los terrores nocturnos cantando una copla andaluza de finales del XIX, les explico que mi bisabuela era cordobesa, pero esa es otra historia.

Yo escuchaba a mi padre cantar la canción y me imaginaba a la tal Malvaloca cubierta de diamantes y rubíes, de pedruscos engarzados en oro, fardando a más no poder por las calles sevillanas mientras el tal Miguel se las veía y se las deseaba para ser rumboso con la parienta.