¿Ganará un admirador de Milei en Colombia?

Todo indica que las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia irán a una segunda vuelta. La gran pregunta es si llegará a esa ronda final (y podría terminar ganando) el candidato outsider de derecha que se identifica con los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele.

Las últimas encuestas para la primera vuelta coinciden en que el senador de izquierda Iván Cepeda saldrá primero, pero no le alcanzarán los votos para evitar el balotaje. En ese escenario, es muy posible que termine ganando el candidato de derecha que logre llegar a la final.

Si gana la derecha en Colombia, hoy gobernada por el exmiembro del grupo guerrillero M-19 Gustavo Petro, se consolidaría el giro hacia el libre mercado en América Latina. En los últimos tres años ganaron presidentes de derecha en Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Chile, Honduras y Costa Rica.

Según la última encuesta del diario El Tiempo, Cepeda tiene un 37,1% de intención de voto, el outsider de extrema derecha Abelardo de la Espriella llega a 27,5%, y la senadora de derecha Paloma Valencia, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe, obtendría 21,7%.

Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes y exministro de Educación del gobierno saliente, me dijo que lo más probable es que el ganador de la segunda vuelta sea un candidato de los extremos.

Cuando le pregunté qué diferencias hay entre los dos candidatos de derecha, Gaviria me dijo: "Paloma Valencia representa lo que uno podría llamar una derecha institucional. Ella ha querido incluir otras fuerzas políticas y viene promoviendo un discurso de unidad".

Gustavo Petro en Montería (Colombia). EFE

De la Espriella, en cambio, "se ha instalado en un discurso contra quienes categoriza como 'los de siempre' y tiene como una mezcla de tintes de Bukele y Milei. Hoy parece tener más chance De la Espriella", agregó.

El encuestador y analista político Camilo Herrera, a su vez, coincidió en que "es muy difícil que Cepeda, el candidato de la izquierda que sería el continuismo del gobierno de Petro, gane en la primera vuelta".

Muchos colombianos ven a Petro como un despistado que le dedica más tiempo a escribir tuits disparatados sobre conflictos en otras partes del mundo que a atender los problemas de Colombia.

De la Espriella está haciendo campaña como un furibundo crítico de la dictadura de Venezuela, pero sus detractores dicen que lo hace para ocultar el hecho de que fue el abogado del multimillonario colombiano-venezolano Alex Saab, recientemente extraditado por Venezuela a Estados Unidos.

Saab, un financista muy cercano a Nicolás Maduro, está siendo acusado por el Departamento de Justicia de lavado de dinero y corrupción, y muchos opositores venezolanos lo describen como el testaferro de Maduro.

De la Espriella saltó a la fama presentándose como un millonario triunfador, a lo Donald Trump, diferenciándose de muchos de sus rivales que pretenden ser vistos como gente del pueblo. Tiene avión privado, mansión en Miami y una villa en la Toscana, según reportes de prensa en Colombia.

El conocido periodista Felipe López Caballero señala que, hasta hace muy poco, De la Espriella era considerado un chiste en la política colombiana.

"Parecía un tigre de papel: un abogado excéntrico, rodeado de clientes incómodos y excesos de millonario tropical", escribió López en la revista Cambio. "Sin embargo, convirtió el rechazo a las élites políticas en combustible para reinventarse como outsider".

El candidato a la presidencia de Colombia por Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un mitin en Bogotá. Mauricio Dueñas Castañeda. Europa Press.

Agregó que su admiración por la mano dura de Bukele contra las pandillas en El Salvador y por la reducción drástica del Estado con la "motosierra" de Milei en Argentina "aterra a la izquierda y le fascina a la derecha" en Colombia.

Sin embargo, a diferencia de Bukele, que fue alcalde de San Salvador, De la Espriella no tiene experiencia en un cargo ejecutivo, ni ocupó una banca en el Congreso como Milei.

"Compensa su falta de experiencia con un mensaje populista de derecha muy efectivo: las fórmulas para resolver los problemas ya se saben. Lo que ha faltado es una persona con los cojones para ponerlas en práctica", señaló López.

Resumiendo, si De la Espriella pasa a segunda vuelta y gana, será otra evidencia de que hoy en día no llegan a la presidencia quienes usan la razón y practican la moderación, sino los que hacen más ruido con posturas polémicas.

Y será también una nueva señal de hartazgo con la vieja izquierda en la región.