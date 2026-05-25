El oscuro deseo de que EEUU sea derrotado por Irán

Hay algo profundamente nauseabundo en la manera en que se comenta esta guerra con Irán.

Por un lado, sonrisas y suspiros falsamente compungidos cada vez que el presidente Trump suelta una de esas declaraciones incoherentes o absurdas de las que solo él tiene el secreto.

Por otro, aires de superioridad hastiada, como si todo estuviera ya escrito, cada vez que un misil iraní impacta en un hotel de Dubái o en una instalación petrolera saudí.

Y más allá, esa cantinela de fondo, estúpida y venenosa, según la cual la primera potencia militar del mundo ya no pensaría por sí misma, ya no decidiría soberanamente sus guerras y estaría manipulada, teledirigida, manejada como un títere por el demoníaco Israel.

(Todo esto, de hecho, sí que estaba escrito: en los panfletos antisemitas de los años treinta, que ya imaginaban a las naciones conducidas a su perdición por una mano judía invisible, todopoderosa y corruptora.)

La gente sostiene carteles con imágenes del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una reunión para apoyarlo, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán , en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026. Reuters

Observo a ciertos generales de salón y demás expertos de plató.

Veo cómo parecen electrizados por cada imagen de humo sobre un Emirato y por cada sirena en una base estadounidense.

Siento cómo se decepcionan secretamente cuando, por el contrario, las infraestructuras resisten, los aliados del Golfo absorben el golpe y los marinos de la Armada estadounidense encajan el impacto pero no se doblegan.

La verdad está ahí, y es terrible.

Hay una alegría obscena al anunciar el «fiasco» de Estados Unidos y la «resistencia» inesperada de Teherán.

Existe, en Occidente y en el mundo, un poderoso deseo de derrota.

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¿La culpa es de Trump?

Esta fascinación enfermiza por la idea de una América humillada no tiene, por desgracia, mucho que ver ni con Trump ni con ese buen y sano antitrumpismo que yo mismo practico aquí, cada semana, cuando denuncio los desvaríos, las vulgaridades o la violencia del 47.º presidente de los Estados Unidos.

Porque, en realidad, hagamos memoria.

El mismo regocijo existía cuando Bush se empantanaba en Irak.

La misma alegría maliciosa saludó la marcha atrás de Obama cuando renunció a bombardear Siria y capituló ante Asad.

La misma ironía despreciativa se dirigía a Biden cuando parecía incapaz de intimidar a Moscú al comienzo de la guerra de Ucrania.

Es siempre la misma historia.

Los presidentes cambian, el odio permanece.

No es este o aquel ocupante de la Casa Blanca el que está en cuestión; es a Estados Unidos, como potencia e idea, a quien disfrutan viendo vacilar, dudar de sí misma y perder el equilibrio.

En resumen, es el mismo antiamericanismo obsesivo, compulsivo y pavloviano, del que con demasiada frecuencia se olvida que nació, él también, en la Francia y la Alemania de los años treinta, y que casi siempre prefirió los regímenes autoritarios a las sociedades del ruido, del pluralismo y de la discordia civil.

De hecho, es muy sencillo.

¿Quién habla ya de los civiles iraníes?

¿A quién le importan aún las mujeres que marchaban, con la cabeza descubierta bajo las balas, por las calles de Teherán?

¿Quién intenta saber algo de esa juventud iraní que soñaba con acabar con los mulás y con esa inmensa prisión teocrática?

Nadie.

El pueblo iraní ha desaparecido de las pantallas.

Porque los nuevos héroes, los únicos considerados dignos de atención, son los Guardianes de la Revolución, y esto por el mero hecho de que se enfrentan y desafían a Estados Unidos.

*

Donde la ceguera se vuelve francamente asombrosa es la descripción de la situación militar, cuya realidad no es la que se nos describe con tan malsano deleite.

Por supuesto, los mulás se enrocan en sus posiciones y se niegan a negociar.

Y por supuesto que los misiles y los drones golpean a los aliados del Gran y del Pequeño Satán.

Pero ¿con qué resultado estratégico?

Unos pocos muertos.

Infraestructuras dañadas e inmediatamente reparadas.

Economías que funcionan y Estados que resisten.

Nada de ese gran vuelco regional anunciado con fruición por los profetas del declive occidental.

Y, mientras tanto, en el otro lado, ¿qué vemos?

Un alto mando iraní decapitado.

Cadenas de decisión fracturadas y, a veces, hechas añicos.

Una capacidad de ataque balístico y de drones que no tiene punto de comparación con lo que solía ser.

Un programa nuclear o bien ralentizado por años, o bien truncado en su propio impulso.

Reservas de uranio enriquecido sobre las cuales la verdadera pregunta no es dónde están escondidas, sino en qué momento Washington decidirá, o no, ir a incautarlas.

Y un régimen que, hace apenas unos meses, se soñaba dueño de un imperio que iba desde Beirut hasta Saná, y que ahora se encuentra aislado, debilitado y reducido, para poder sobrevivir un poco más, a arrastrar a la región a la lógica suicida de su próxima caída.

Si los Estados Unidos detuvieran la guerra hoy mismo, ya habrían alcanzado gran parte de sus objetivos.

Quedaría, por supuesto, la cuestión decisiva del cambio de régimen.

Pero ¿es que las tiranías caen alguna vez en un solo día? ¿No nos enseña la Historia que se agrietan lentamente, pierden poco a poco su control y ven cómo el miedo cambia de bando antes de desmoronarse?

Esto es precisamente lo que esta intervención, con sus deficiencias, sus fallas y su dosis de cinismo, habrá empezado a desencadenar en Irán.

Y eso, se diga lo que se diga, es una victoria.