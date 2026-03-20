Montero pretende que Andalucía vote a oscuras

María Jesús Montero empezará la campaña andaluza como se cocina un mal puchero, escondiendo el ingrediente principal: el pacto fiscal con Cataluña que no se atreve a enseñar en su tierra.

De ahí que Salvador Illa haya retirado la presentación de los Presupuestos catalanes con excusas absurdas y haya pactado con Oriol Junqueras aprobarlos en junio, una vez hayan votado ya los andaluces. ¿Cabe mayor burla al electorado?

Mientras tanto, la ministra de Hacienda ha arrancado su operación de encubrimiento.

El miércoles, fingiendo en el Congreso una gravedad impostada por la guerra de Irán, intentaba proyectar compromiso y firmeza para esquivar la gran pregunta que le concierne: ¿por qué no presenta los Presupuestos pese a las reiteradas promesas de hacerlo?

La principal tarea de un ministro de Hacienda se demora un año tras otro, haciendo realidad aquel anuncio profundamente antidemocrático de Pedro Sánchez de gobernar al margen del Parlamento.

Tenemos una ministra que justifica su incompetencia enrocándose en una frase hueca: "La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional". Y la realidad es que España afronta por primera vez una gran crisis mundial con un Gobierno sin Presupuestos ni mayoría parlamentaria.

Este jueves, Montero abría su precampaña con una macroentrevista en Televisión Española destinada a convencernos de que "no hay acuerdo" con Cataluña para ceder el IRPF y de que lo que se pacta con Esquerra Republicana de espaldas al resto de comunidades autónomas en oscuros despachos es una bendición para Andalucía. ¿Para cuándo la foto de Junqueras vestido de faralaes?

Montero tiene la misma credibilidad que su famosa explicación del "principio de ordinalidad", ese según el cual, quien más aporta tiene que ser el que más recibe. Se trata de un criterio tan socialista que los vecinos de La Moraleja están dispuestos a suscribirlo con los ojos cerrados.

Aún resuena aquella perla: "La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no. ¿Por qué digo que depende? Porque el fruto, finalmente, de lo que aportan versus lo que reciben, no es homogéneo". La parodia de Juan Carlos Ortega en la SER la perseguirá siempre.

María Jesús Montero, la fiel escudera del sanchismo, afronta las elecciones andaluzas a la desesperada. Por eso está dispuesta a todo.

No aspira a ganar, dará por bueno que Juanma Moreno no pueda gobernar sin Vox. Con qué poco se conforman ya algunos.