Hace frío en Ucrania

ES NOTICIA:
Mapa de noticias
Últimas noticias
Elecciones de Aragón, en directo
Presas andaluzas
Sánchez promete proteger menores de tecnoligarcas
Encuestas elecciones de Aragón
La CIAF amplía la investigación de Adamuz
Muere Brad Arnold de 3 Doors Down
Trump amenaza plan ferroviario
Ácido hialurónico en el pene
Joaquín Sánchez casa Sevilla
El Barça abandona la Superliga
Propietario no puede entrar a su piso
Dani García
Juan del Val sobre Sánchez
Luis Zahera longevidad
Mujer desaparecida Asturias
Notificaciones Hacienda
Millones españoles sin paro
Pequeños caseros desahucios
Conductor de autobús
Preocupación deterioro carreteras
BYD eléctrico más vendido
Nueva ayuda 4.000 euros Madrid
Prohibición juguetes 2026
Empresaria factura 10 millones de euros
Subida pensiones
Abono paro de oficio
Infancia Carlos Herrera
Shakira y Jennifer López NFL
Dinero Boris Izaguirre
Vida actual David Leo
Infancia Melani Olivares
Inversiones David Díaz
Rodolfo Sancho
Refugio Patricia Montero y Álex Adrover
Infancia colaborador 'La Revuelta'
Regresa Piratas del Caribe
Aitana y su dinero
Donar casa gratis
Víctima hermano okupa
Regalos San Valentín
Origen manzanas Mercadona
Verdad incómoda enoturismo
El IMV no llega a los hogares pobres
Carolina Sobe a 'La Familia de la tele'
Hijo de María Jiménez
Mario Casas
Casa Toñi Moreno
Casa David Bustamante
Melania Trump
Eugenia Silva
Marc Anthony
Dueño de 346 trasteros
Obras en la comunidad de vecinos
Ingeniero colombiano
Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente'
Autorización de la comunidad de vecinos
Dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra
Pablo, director de una aseguradora de coches
Fernando vive en un pueblo 80 habitantes
Deducción 300 euros en el IRPF
Nulo el despido de un trabajador
Alquilar piso o habitación
Roberto Leal, sobre la familia
Pablo Motos, sobre la longevidad
Rosa ganadora Pasapalabra
Haz el Rosco de Rosa
Quién es Earl Morrall
Refugio Can Yaman
La vida actual de Pablo Díaz
La serie de 120 millones de euros
Los Javis
Alberto Chicote tortilla
Es ilegal utilizar la incapacidad temporal como excusa
La Seguridad Social acota la pensión
Error de los compradores de vivienda
Límite de pagos
Fecha declaración de la Renta
Cayetano Martínez de Irujo
Centros privados de educación
Factura de la luz
Se retrasa la subida de la plusvalía
Elsa Pataky
Infancia Máximo Huerta
Leiva
David Díaz sobre su dinero
Abrirán los colegios mañana en Andalucía
Santi Millán
Sanseverina Lazar
Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón
El agua gratis en los bares
La casa de Gonzalo Bernardos
Adolescente prohibir redes sociales
Coche deportivo David Broncano
Deducción 1.200 euros IRPF
Abuela de 81 años que juega videojuegos
El último refugio de 'Pili' Alegría
Chaqueta térmica más cómoda
Mueble con cajones más elegante
Miguel Torres, 40 años
Alba Carrilo, sobre los heterosexuales
Multa de Hacienda
El refugio de Miguel Ángel Silvestre
400 euros en dos gimnasios
Profesora española en Noruega
16,6 millones de euros en taquilla
Donaciones a hijos
Decorar el rellano de tu vivienda está prohibido en España
Eduardo Bolinches, economista
Vuelve la mejor comedia española
Bluper
Una mujer sentada en el suelo cubierta con mantas frente a un edificio destruido por un ataque ruso.

Una mujer sentada en el suelo cubierta con mantas frente a un edificio destruido por un ataque ruso. Reuters

Columnas BLOC DE NOTES

Hace frío en Ucrania

Lo que hace Putin en este cuarto invierno de guerra, su política de muerte lenta, no es una astucia improvisada. Es una doctrina premeditada, probada y antigua.

Publicada

Camus decía, en Reflexiones sobre la guillotina, que una de las grandes desgracias de la humanidad era su falta de imaginación.

Pues bien, ha llegado el momento de ejercerla, de imaginar, ahora que Ucrania se hunde en su cuarto invierno de guerra.

Que cualquier habitante de una de nuestras ciudades haga el esfuerzo de imaginar sus centrales térmicas destruidas, misiles cayendo día y noche sobre todo aquello que nos permite calentarnos, lavarnos, alimentarnos, comunicarnos.

Que imagine a un general enemigo que, cuando los bombardeos no bastan y los técnicos acuden a reparar, decide lanzar otro misil (aquel día, el noventa y dos) que fulmina su autobús y los mata.

Y que imagine noches a veinte grados bajo cero, el frío que paraliza, los ancianos que se congelan en sus camas, la vajilla que se acumula porque no hay agua, los niños que ya no pueden asearse, los edificios de treinta plantas que hay que subir a pie, a oscuras y entre el hielo.

Eso es Kyiv, Dnipró, Járkov, mientras escribo estas líneas.

Un soldado ucraniano en el frente de Pokrovsk, uno de los puntos más calientes de la guerra.

Un soldado ucraniano en el frente de Pokrovsk, uno de los puntos más calientes de la guerra. Reuters

***

Sé que, frente a una atrocidad así, queda bien elogiar la "resiliencia" de los ucranianos: son tan valientes, ¿verdad? Resistieron a las legiones de Putin, ¿cómo no iban a vencer al general Invierno?

Es cierto.

Pero no debería ocurrir que esta legítima admiración por el heroísmo ucraniano nos sirva de coartada y nos dispense de llamar a las cosas por su nombre.

Sería lamentable que nos impidiera ver que se trata de otra forma (aún más temible, porque con la ayuda occidental actual no hay una defensa real posible) de hacer la guerra y de matar.

Hay que imaginar, pero también comprender, que cortar la electricidad, sumir a un pueblo en la oscuridad y el frío, apostar por la fragilidad de los cuerpos que, por debajo de cierta temperatura, ceden y se apagan, es también una manera de destruir una nación.

La guerra por el fuego y por el hielo.

La destrucción mediante lluvias de drones y la multiplicación de apagones.

Una guerra indigna, infame… Una guerra reducida a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad… pero guerra, más que nunca.

Una mujer barre los escombros provocados por un ataque ruso sobre Kiev.

***

Es el tipo de guerra en el que pensaba Michel Foucault cuando describía el paso de la política a la biopolítica y, luego, de la biopolítica a la tanatopolítica: ese momento en que el poder ya no gobierna la vida, sino que administra la lentitud de la muerte, calcula el desgaste de los cuerpos, organiza el descenso hacia el agotamiento y gestiona fríamente el umbral de supervivencia de los seres humanos.

Fue la guerra de Hitler cuando decidió no tomar Leningrado, sino rodearla, asfixiarla y esperar a que el frío y el hambre hicieran su trabajo.

Una estrategia de asedio que, como la de Stalin durante el Holodomor, organizando una hambruna genocida, busca crear las condiciones en las que vivir se vuelve biológicamente imposible y en las que la guerra se convierte en administración de agonías.

Fue también la de Julio César, narrada en La guerra de las Galias, donde los estudiantes de antaño aprendían latín sin ver siempre la lección de crueldad que contenía: la abominación del asedio de Alesia, donde las legiones romanas preferían dejar morir antes que asaltar, rebajar la temperatura moral de los valientes galos antes que enfrentarlos.

Y, al final, humillarlos si no los habían matado.

Y es lo que contaba Jenofonte en la Anábasis, con la que aprendíamos griego, cuando se veía al ejército del rey de Persia hostigar a los diez mil hoplitas llegados de las ciudades helenas, cortarles los víveres, inmovilizarlos, hasta que la nieve y la altura hicieran el resto.

El recuerdo de esos soldados congelados, con los miembros ennegrecidos, muriendo de frío dentro de sus armaduras y quedándose dormidos para no sufrir, me ronda la cabeza cuando hablo por teléfono, estos días, con mis amigos de Kupiansk o de Zaporiyia.

Imagen de archivo de un grupo de familias ucranianas.

***

De todo esto pueden extraerse, según el estado de ánimo de cada cual, dos lecciones, complementarias y ambas verdaderas.

Lo que hace Putin en este cuarto invierno, su política de la muerte lenta, su manera de agotar los cuerpos por los nervios, no es una astucia improvisada ni un recurso coyuntural del campo de batalla.

Es una doctrina premeditada, probada y antigua.

Pero, al mismo tiempo, estancarse durante un año a las puertas de Pokrovsk y de Sumy, ver el frente congelarse y vengarse entonces de los bebés, los ancianos, los enfermos y todos los vulnerables, es una confesión de debilidad. Y la prueba de un régimen que ha comprendido que ya no tiene ni las armas, ni los recursos humanos, ni, sobre todo, la energía y la moral necesarias para ganar de otro modo.

Por eso, es imprescindible que el resto de Europa se mantenga firme.

Esta guerra es también su guerra, y debe seguir proporcionando a Ucrania lo que necesita. No sólo para defender sus ciudades, sino para golpear aún con más dureza al agresor.

En esa condición, creo hoy más que nunca en la derrota de Rusia.

Más en Columnas