ES NOTICIA:
Mapa de noticias
Últimas noticias
Bote de Pasapalabra, en directo
Puigdemont, inmunidad y amnistía
El PSOE arrebata al PP la iniciativa en las denuncias
Dani García
Juan del Val sobre Sánchez
Marc Anthony
El IMV no llega a los hogares pobres
Santiago Segura ofreció a Koldo un cameo en 'Torrente presidente'
Dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra
Pablo, director de una aseguradora de coches
Fernando vive en un pueblo 80 habitantes
Deducción 300 euros en el IRPF
Nulo el despido de un trabajador
Alquilar piso o habitación
Roberto Leal, sobre la familia
Pablo Motos, sobre la longevidad
Rosa ganadora Pasapalabra
Haz el Rosco de Rosa
Quién es Earl Morrall
Refugio Can Yaman
La vida actual de Pablo Díaz
La serie de 120 millones de euros
Los Javis
Alberto Chicote tortilla
Es ilegal utilizar la incapacidad temporal como excusa
La Seguridad Social acota la pensión
Error de los compradores de vivienda
Límite de pagos
Fecha declaración de la Renta
Cayetano Martínez de Irujo
Centros privados de educación
Factura de la luz
Se retrasa la subida de la plusvalía
Elsa Pataky
Infancia Máximo Huerta
Leiva
David Díaz sobre su dinero
Abrirán los colegios mañana en Andalucía
Santi Millán
Sanseverina Lazar
Elisa Mouliaá retira su acusación contra Errejón
El agua gratis en los bares
La casa de Gonzalo Bernardos
Adolescente prohibir redes sociales
Coche deportivo David Broncano
Deducción 1.200 euros IRPF
Abuela de 81 años que juega videojuegos
El último refugio de 'Pili' Alegría
Chaqueta térmica más cómoda
Mueble con cajones más elegante
Miguel Torres, 40 años
Alba Carrilo, sobre los heterosexuales
Multa de Hacienda
El refugio de Miguel Ángel Silvestre
400 euros en dos gimnasios
Profesora española en Noruega
16,6 millones de euros en taquilla
Donaciones a hijos
Decorar el rellano de tu vivienda está prohibido en España
Eduardo Bolinches, economista
Vuelve la mejor comedia española
Bluper
.

.

Columnas NEWSLETTER

Musk, Dúrov y la tortilla quemada de Sánchez

Apúntate y recibe cada miércoles esta newsletter para leerla antes que nadie y no perderte la información más relevante.

Publicada

El PSOE ha decidido elevar el discurso contra los "tecno‑oligarcas" (Pedro Sánchez, dixit) en medio de una crisis ferroviaria sin precedentes y en la recta final de las elecciones en Aragón.

Ese súbito entusiasmo por combatir a las maléficas plataformas digitales hiede a operación política de distracción, por un lado, y de intento de movilización del electorado, por otro.

Sánchez, que ya venía hablando de "tecnocasta" con el mismo desprecio que lo hacía de los "cenáculos de Madrid", de los "multimillonarios", de los "señores de los puros", de "los tabloides digitales", de "la fachosfera", de "la máquina del fango", de los "poderes oscuros" o de "las terminales políticas y mediáticas" trata de convencernos de que es víctima de una conspiración mundial para desalojarle de su legítimo ejercicio del poder.

Elon Musk, como Trump o como el creador de Telegram, son así amenazas para la democracia y merecen ser contenidos con toda "la fuerza del Estado". ¡Apartemos de España las garras de Silicon Valley!

Toda la factoría de Moncloa, un ejército de centenares de asesores, se ha puesto a trabajar para exprimir el choque personal con Musk y con Pavel Dúrov, articulito incluido en el New York Times.

Hay que construir el relato de que Sánchez no se rinde a las presiones, por descomunales que sean.

La ofensiva contra los tecno‑oligarcas pretende correr un tupido velo sobre el escándalo de los trenes: los 46 muertos de Adamuz, la multiplicación de las averías y retrasos en el AVE, y el inaudito caos de Cercanías en Barcelona, ideal para alimentar el victimismo del España nos roba.

De paso, sirve para tratar de resucitar la campaña de Pilar Alegría en Aragón. La ex portavoz de Sánchez lleva camino de batir el récord del PSOE. ¿Es posible que nunca, antes que ella, nadie haya obtenido peores resultados para los socialistas? En ello está.

Sánchez prefiere desplazar el foco hacia un relato inflado, rimbombante, de épica barata, en el que él es el escudo para salvar el planeta de todos los Darth Vader imaginables. Porque los magnates del algoritmo tratan de manipular a oscuras nuestras mentes.

Es la clásica táctica de la confrontación: cuanto más se habla de Musk, Dúrov y los "caudillos digitales", menos se hace de Adif o de Paco Salazar, el amigo de Alegría.

O sea, que ante la falta de apoyos en la calle y en el Parlamento, Sánchez se agarra al primer Elon Musk que encuentra para intentar darle la vuelta a una tortilla que se le ha quemado hace tiempo.

Más en Columnas