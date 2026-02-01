ES NOTICIA:
Soldados de las Fuerzas Armadas del Kurdistán patrullan la ciudad de Teleskoff durante la guerra contra el ISIS.

Columnas BLOC DE NOTES

Nuestro destino también se juega en el Kurdistán

Los kurdos sirios a quienes dejamos masacrar y que, si no acudimos en su rescate, desaparecerán, son, como sus primos peshmerga de Irak, una excepción en una región demasiado a menudo abocada a los extremismos criminales.

Publicada

El pueblo kurdo es un gran pueblo dividido en cuatro entidades, todas ellas encarceladas en cuatro Estados diferentes: Turquía, Irán, Irak y Siria.

Los kurdos de los que se habla (insuficientemente) en estos días son los kurdos de Siria.

Se habla de ellos (insuficientemente) porque están siendo atacados, destrozados, humillados por las milicias árabes de Ahmed al-Chareh, el antiguo yihadista que se ha convertido en el nuevo amo de Damasco tras la caída de Bashar el-Asad.

Y se habla de ellos (insuficientemente) porque este antiguo yihadista está desmantelando, uno a uno, los espacios de autonomía que los kurdos habían conquistado, a costa de inmensos sacrificios, dentro de su propia prisión siria.

Occidente mira hacia otro lado.

Estados Unidos incluso contempla retirar el millar de hombres que aún tenía sobre el terreno.

Por al menos cuatro razones, esta falta de asistencia a un pueblo en peligro sería un error trágico.

Una niña kurda, en las celebraciones de Hasaka por el desarme del PKK anunciado por Öcalan.

Una niña kurda, en las celebraciones de Hasaka por el desarme del PKK anunciado por Öcalan. Orhan Qereman Reuters

1. Estos kurdos sirios a quienes dejamos masacrar y que, si no acudimos en su rescate, desaparecerán, son, como sus primos peshmerga de Irak, una excepción en una región demasiado a menudo abocada a los extremismos criminales.

Son los amigos de corazón de Occidente e Israel.

Creen en un islam ilustrado, laico, compatible con la libertad de conciencia y la igualdad civil.

Tienen en su ejército batallones de mujeres que algunos hemos filmado y que son la prueba brillante de una revolución feminista exitosa.

Este Kurdistán, este Rojava, es la demostración viva de que el islam es compatible con los valores de la modernidad política y, en particular, democrática.

Miembros de las fuerzas de seguridad del Gobierno sirio montan guardia mientras un grupo de detenidas se reúne en el campamento de al-Hol.

Es la refutación en acto de la tesis perezosa y asesina de "la guerra de civilizaciones" a la que tantas mentes débiles se resignan como a una fatalidad.

¡Un tesoro!

2. Estos kurdos del Rojava, como sus hermanos peshmerga de Irak, estuvieron hace diez años en primera línea del combate contra Daesh.

Fui testigo de ello.

Lo he documentado en tres películas documentales: de Peshmerga a Otra idea del mundo pasando por La batalla de Mosul.

Y sé que, sin su valentía y obstinación, sin su inteligencia táctica y su genio en el terreno, el califato islámico que se había establecido entre Raqqa y Mosul y había declarado la guerra total a la idea misma de lo humano, seguiría en pie.

Son estas mujeres y hombres a quienes estamos abandonando.

Miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por kurdos.

Miembros de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por kurdos. REUTERS Siria

Son estos aliados preciosos, leales, constantes y heroicos a quienes descartamos tras haberlos utilizado.

Como dice mi amigo y socio Tom Kaplan, con quien fundamos la organización Justicia para los Kurdos en Estados Unidos, esta es la primera vez en la historia del mundo libre que este tiene sangre en sus manos, no de sus enemigos, sino de sus hermanos de armas.

Una vergüenza.

3. Un detalle que no lo es.

El colapso militar del califato, hace diez años, no sólo se tradujo en su desaparición territorial: también resultó en el internamiento de algunos miles de yihadistas fanatizados hasta la locura.

Ahora bien, ¿quiénes detenían a estos hombres, mujeres y, a veces, niños? ¿Quiénes aseguraban su custodia en condiciones de máxima seguridad mientras la coalición internacional decidía su destino? Los kurdos.

¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Cuál fue el primer efecto sobre el terreno de la decisión tomada en Damasco de romper esta autonomía kurda e integrarlos nuevamente en la Siria única e indivisible?

Damasco tomó el control, en Al-Hol y Chadadi, de algunos de estos centros de detención. Y en el caos que siguió, miles de terroristas pudieron escapar, desvanecerse y dispersarse.

Trump, el pasado día 5, llegando a Nueva York con el Air Force One

Conozco estas prisiones.

Las he filmado.

He entrevistado a yihadistas franceses que ya hace seis años soñaban con volver al país y cometer nuevos Bataclanes allí.

Mi película Otra idea del mundo está disponible en las plataformas: al lector le corresponde juzgar el riesgo que se corre al rechazar, consciente o inconscientemente, a asesinos endurecidos, portadores de un odio incandescente, hacia el cuerpo frágil de nuestras sociedades.

4. Una pregunta, finalmente, obsesiona a las cancillerías desde hace algunos meses.

¿Es Ahmed al-Chareh, el nuevo amo de Damasco, realmente un arrepentido de Al-Qaeda?

¿Se ha limitado simplemente, como parecen pensar aquí y allá, a cambiar el uniforme por la corbata o ha experimentado una conversión política y moral auténtica?

¿Y sus patrones otomanos, que orquestaron su llegada al poder y lo ayudan hoy a destrozar a nuestros amigos kurdos, son verdaderos aliados confiables dentro de la OTAN?

Creo personalmente que no, y mis lectores lo saben.

He sido partidario desde hace tiempo, y ellos también lo saben, de echar fuera de la Alianza Atlántica a la Turquía del señor Erdogan.

Que cada uno juzgue ahora. La Historia se está decidiendo ante nuestros ojos.

