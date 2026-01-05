No habrá "solución diplomática" en Ucrania

¿Cuál es la salida en Ucrania? La misma de hace cuatro años y, lamentablemente, cientos de miles de muertos demasiado tarde. El frente, en un momento u otro, cederá.

Nada sucedió en Mar-a-Lago.

Nada.

Y tuvo que requerirse, una vez más, bien de mérito a Zelenski para permanecer allí, de pie, escuchando a Donald Trump abrir su conferencia de prensa conjunta informando al mundo que los hombres que lo acompañaban habían, sic, comido bien.

Le requirió bien de sangre fría, casi de santidad, para, sin inmutarse, sin abandonar la sala, y sabiendo en su carne y en su ciudad que los bárbaros habían, la noche anterior, ahogado Kyiv bajo una lluvia de drones y misiles, escuchar que "el presidente Putin", a quien acababan de "llamar por teléfono", quiere "la paz".

Aparte de eso, decir que se estaba de acuerdo en un 90% en esto, o en un 95% en lo otro, lamentablemente no tenía sentido.

La Historia no calcula así.

Volodímir Zelenski y Donald Trump tras su encuentro en Mar-a-Lago, atendiendo a la prensa. Jonathan Ernst Reuters

Oscila a veces entre la tragedia y la farsa, pero rara vez se asimila a la aritmética.

Y es Raymond Devos quien, en este caso, tiene razón: "una probabilidad entre diez, una entre cien, qué importa; mientras haya un riesgo, hay un riesgo; y cuando hay un riesgo, siempre es una probabilidad entre dos".

Trump, dicho de otra forma, puede repetir todo lo que quiera que nunca, sin el "estúpido Biden", esta guerra habría estallado. Puede multiplicar las garantías de seguridad que no le cuestan nada porque explicará, cuando llegue el momento, que le corresponde a Europa asumirlas.

Mientras Putin, y sólo Putin, no haya detenido su agresión, decretado un alto el fuego y detenido unilateralmente los combates, no sucederá nada en Mar-a-Lago y la causa de la paz no habrá avanzado.

***

Pues los negociadores estadounidenses, a los que conozco un poco, pueden elaborar los planes más ingeniosos, refinar los regímenes de soberanía, resucitar las antiguas distinciones entre autoridad de iure y de facto, pero nunca serán más que charlas de sobremesa, sutilezas escolásticas y casuística de cancillería que tropiezan, al fin y al cabo, con una realidad de hierro.

Putin, si no se ve obligado por una fuerza mayor que la suya, nunca irá a explicar a un millón de familias rusas afligidas por la muerte o la incapacidad de un hijo, un hermano, un padre: "todo esto no era más que un juego, una forma de pasar el tiempo, un malentendido, regresamos a casa con las manos vacías, sin haber logrado tomar, en cuatro años, los pocos kilómetros cuadrados destinados a asegurar la ocupación plena y entera de los óblasts de Jersón, Zaporizhzhia, Luhansk y Donetsk".

El Putin de hoy, el que alimentan Dugin, Karagánov y sus otros mentores del apocalipsis, no tiene ninguna razón, si no se ve brutalmente obligado, para intercambiar por un "acuerdo" su proyecto, repetido en innumerables ocasiones, martilleado hasta la náusea, grabado en el mármol de discursos a la vez incendiarios y gélidos, de someter toda Ucrania, de quebrantar el lomo de Europa en su totalidad y de devolver a la Rusia de los zares, de Stalin y de la KGB la grandeza que estima haber perdido.

Y en cuanto a Zelenski, cuyo país ha sido atacado, devastado, a veces reducido a un campo de ruinas, y cuyas tropas tal vez estén agotadas, pero, al precio de sacrificios inauditos, han mantenido Chásiv Yar y Bakhmut, siguen manteniendo Kupyansk y Pokrovsk y no están dispuestas a abandonar Kramatorsk, ¿en nombre de qué lógica cedería diplomáticamente aquello que no se ha logrado arrebatarle militarmente?

Se puede dar vueltas al problema en todos los sentidos, cambiar los mediadores, multiplicar las garantías, los porcentajes y los arreglos provisionales, pero no habrá solución diplomática en Ucrania.

***

¿Cuál es la salida entonces?

La misma de hace cuatro años y, lamentablemente, cientos de miles de muertos demasiado tarde.

El frente, en un momento u otro, cederá.

Quizás, que Dios no lo quiera, del lado ucraniano con, como resultado, una carnicería, un terremoto geopolítico y el resto de Europa en la mira de los cañones rusos.

Vladímir Putin. Mikhail Metzel Reuters

Pero, más seguramente, del lado ruso si el presidente Zelenski (por su habilidad política) y su ejército (por su espíritu de resistencia indomable) ganan tiempo suficiente para:

1. Que Europa desbloquee los 90.000 millones de ayuda militar que finalmente decidió garantizar con los activos congelados de Rusia y sus hipotéticas reparaciones.

2. Que el Congreso de los Estados Unidos, que acaba de ver a un número suficiente de representantes republicanos, uniéndose a los demócratas, obtener la desclasificación de los documentos de Epstein, encuentre tantos para levantarse y decir: "nosotros, nostálgicos de John McCain e hijos de Ronald Reagan, sabemos que la heredera de la Unión Soviética sigue siendo la enemiga de los Estados Unidos y que Ucrania es su amiga".

3. Que Trump, obligado tanto por su base como por la terquedad de los hechos, dé cuerpo a la máxima justa que alguna vez pronunció y que hoy se aplica a un presidente ruso que se burla de él, se ríe de él y, en el fondo, lo amenaza: "la paz por la fuerza".

No habrá otra salida. Una correlación de fuerzas claramente asumida. Una reconciliación de Occidente en torno a los valores e intereses que tiene, lo queramos o no, en común.

O bien la prolongación indefinida de la masacre.