Polarizados a mucha honra

Hay un rito prenavideño que da más pereza que la cena de empresa: el anuncio de embutidos que, puntualmente por estas fechas, sirve mortadela bañada en buenos sentimientos.

La compañía Campofrío encontró la fórmula en 2011, entre la acampada de Sol y la mayoría absoluta de Rajoy.

La España devastada por la crisis que Zapatero nos dijo que nunca llegaría pudo esbozar una sonrisa al ver a un grupo de cómicos bastante variopinto (la nómina reunía desde la actuación nocturna en Cleofás al monólogo estilo Globomedia) rendir un homenaje ante la tumba de Miguel Gila.

¿Era posible seguir haciendo humor en medio de tantas malas noticias? Josema se abrazaba a Millán y Chiquito, que tan mal llevó lo de Crispín Klander, a Florentino Fernández.

Aquello fue derivando en unas piezas en las que el sentimentalismo se mezclaba con el populismo en sus variantes más obscenas. La firma puede presumir de haber inventado el salchichón garrapiñado.

Pasaban los años y no podíamos dejar de preguntarnos si tanta intensidad era necesaria cuando se trataba de anunciar choped.

Ya puedes ver Polarizados, el anuncio que celebra nuestra forma de disfrutar la vida.



✨ Dale al play y despolarízate un poco. #CampofríoNavidad pic.twitter.com/aUdpRJNb9X — Campofrío España (@Campofrio_es) December 11, 2025

Ahora, casi tres lustros después, el spot ha resultado de verdadera utilidad.

Ya se había amagado con la exacerbación de las diferencias en alguna entrega pasada.

Pero ha sido en este declinante 2025 cuando la empresa ha decidido verbalizar la palabra “polarizados”.

Uno de los pensadores que más vueltas le ha dado a la cosa en España, Luis Miller, se sorprendía el otro día de que fuese precisamente ahora, cuando el término puede darse por amortizado. Él propone “fragmentados” como alternativa más precisa al estado actual del humor social.

Lo ilustrativo ha sido la reacción. Cuántas voces airadas porque se hable de polarización empleando a esos portavoces que ellos más odian. Alguno se pone en huelga de pavo. Ignoramos si se trataba de provocar un 'efecto Frank Capra' que promoviera el abrazo callejero entre los diferentes o de demostrar hasta qué punto la tesis del spot era correcta.

Ha sido lo segundo.

Esto nos pone sobre la pista de una idea interesante. Con todas las prevenciones necesarias cuando se trata de opiniones expresadas en las redes sociales, podemos hablar de una parte visible de la sociedad que se muestra orgullosa de su polarización.

Es, sin duda, un elemento incómodo, pero habrá que abordarlo. Los políticos no podrían adoptar según qué tonos sino fuera por la certeza de que, al otro lado, hay votantes prestos a comprar el mensaje.

El anuncio ha coincidido en el tiempo con la noticia de la muerte de Robe Iniesta. Nuevas luchas digitales: “Pero cómo te a va gustar ese músico a ti, que no votas lo que dicta el lado correcto de la Historia”.

La arquitectura intelectual de algunas argumentaciones produce una mezcla de desazón y alipori.

Quizá sea el reflejo fiel de una España que dejó atrás hace tiempo la efervescencia de los años Freixenet (¿a qué estrella internacional traerán esta vez?) para verse reflejada en el espejo de unas rodajas de salami.