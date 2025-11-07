¡Clamor en el PSOE pidiendo elecciones, Dios mío!

El aluvión de dirigentes socialistas pidiendo un adelanto electoral es histórico.

Lo ha solicitado nada menos que la ministra portavoz, Pilar Alegría: "El Gobierno no merece dos años de prórroga indecente. Ya ha perdido suficiente tiempo. Y quienes tienen que decidir el rumbo para su territorio tienen que ser los ciudadanos".

También la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant: "No tenemos más tiempo que perder. La mayoría parlamentaria que todavía existe no puede robarle la voz al pueblo".

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, también ha sido rotunda: "¿De verdad, después de un año entero sometidos a esta sarta de manipulaciones y mentiras, a esta indignidad, no hay nadie que considere que merecemos decidir quiénes queremos que nos gobiernen?".

"De verdad no tenemos derecho a elegir, a decidir y a hablar? Lo que hay que hacer es dejar que podamos decidir", ha añadido.

Felicidades. No puedo estar más de acuerdo con las tres. Ir a las urnas es la salida natural a la situación de anomalía y parálisis que vive el país.

La foto que corrobora que su relación con Koldo no fue "absolutamente anecdótica" como declaró Sánchez.

De anomalía, porque es insólito que un presidente del Gobierno en ejercicio tenga que comparecer en una comisión del Senado a responder por los casos de corrupción que le salpican.

O que el fiscal general del Estado esté siendo juzgado por filtrar documentos con el objetivo de salir en auxilio del "relato" del Gobierno.

O que el país lleve toda esta legislatura sin aprobar Presupuestos y siga echando mano de los de 2023, aprobados por otro Parlamento, con otras mayorías.

O que de los dos últimos números dos del PSOE, uno esté en la cárcel y el otro, a punto de sentarse en el banquillo y con un previsible horizonte entre rejas.

Y de parálisis, porque tras el portazo de Carles Puigdemont el Gobierno se ha quedado sin apoyos para legislar. Este jueves Junts ha dado por oficialmente "bloqueada" la legislatura.

Claro que ahora que reparo, Alegría, Morant y Bernabé piden elecciones... en la Comunidad Valenciana. Porque, dicen, no les basta con la dimisión de Carlos Mazón. ¡Con lo que darían muchos sólo con que dimitiera Pedro Sánchez, aunque su Gobierno continuara!

Sin embargo, Mazón deja su cargo con mayoría y estabilidad parlamentaria, con unos Presupuestos aprobados hace seis meses dirigidos a afrontar los destrozos de la dana y, aunque su equipo debe dar explicaciones ante la Justicia por su gestión de la tragedia, como es lógico, ninguno de sus miembros tiene que responder por corrupción.

Ahora sólo falta que los dirigentes del PSOE apliquen sus consejos para la Comunidad Valenciana al conjunto de España.