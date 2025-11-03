El Partido Demócrata se está haciendo la pregunta equivocada

En 2008, los demócratas tuvieron que tomar una decisión. La misma que creen que está en juego ahora: virar hacia la izquierda populista con Bernie Sanders o mantenerse en el centroizquierda con Hillary Clinton o Barack Obama.

Las de 2008 fueron unas elecciones de "cambio". Los demócratas habían perdido la Casa Blanca en el 2000 y luego tanto la Cámara de Representantes como el Senado en 2004.

Para 2008, los votantes estaban frustrados con George W. Bush y sus guerras en Afganistán e Irak: prácticamente cualquier candidato demócrata habría ganado esas elecciones presidenciales.

Ahora, mientras Donald Trump golpea la democracia estadounidense con un mazo, la dirigencia del Partido Demócrata está ocupada discutiendo sobre hacia dónde ir ideológicamente.

Pero esa es la pregunta equivocada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado antes de iniciar su viaje a Asia. Reuters

Las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 están a solo un año de distancia, lo que significa que hay que hacer una pregunta distinta. Y hay que hacerla 468 veces: ¿quién es el candidato adecuado para esta carrera electoral por la Cámara de Representantes o este escaño en el Senado?

Los 435 distritos de la Cámara de Representantes, así como 33 escaños del Senado, estarán en juego. Algunos tienen titulares fuertes, mientras que otros son escaños abiertos o disputados.

Pero los votantes de la ciudad de Nueva York, que elegirán a Zohran Mamdani, un "orgulloso socialista demócrata", el 4 de noviembre, son muy diferentes de los votantes de Arizona que eligieron al centrista Rubén Gallego como su senador el año pasado.

No existe una fórmula única. Cada una de las 468 elecciones requiere candidatos que puedan hablar al estado de ánimo, los valores y los intereses de los votantes en sus estados o distritos, sean más centristas o más progresistas.

Un breve interludio de ciencia política: en el sistema presidencialista de gobierno de EEUU, cada miembro del Senado y de la Cámara de Representantes es elegido de manera individual. El ganador es quien obtiene más votos ("first past the post"), es decir, quien logra una mayoría.

No hay listas: los votantes eligen al candidato que prefieren para su estado o distrito, y a veces incluso "dividen su voto", eligiendo una combinación de candidatos republicanos y demócratas.

Norteamericanos en España contra Trump



Cientos de estadounidenses residentes en España se manifestaron el sábado 29 de marzo en la Puerta del Sol de Madrid contra las políticas del presidente Trump y el magnate Musk. Convocada por Democrats Abroad, la protesta denunció las… pic.twitter.com/vGe8W6l7St — Lucio Martínez Pereda (@anluma99) March 30, 2025

También vale la pena señalar que, en un sistema presidencial, no existe una persona que lidere la oposición como ocurre aquí en España u otros sistemas parlamentarios.

Esta ausencia de un liderazgo claro a nivel nacional fue precisamente sobre lo que pensaba el pasado 18 de octubre, cuando unas trescientas personas se reunieron en Sol en la protesta #NoTirants organizada por Democrats Abroad en Madrid.

Me habían pedido hablar y me costaba decidir qué decirle a ese grupo de personas exhaustas y enfadadas que buscaban un rayo de esperanza. No quería ponerme a recitar allí la típica lista interminable de los horrores de un segundo mandato de Trump.

Así que dije algo que solo podía decir porque no tengo obligación de repetir el discurso oficial del Partido Demócrata: dije que el Partido Demócrata es un desastre sin liderazgo.

Les pedí que no se quedaran esperando a que los líderes del partido —como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer; el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries; o el presidente del Partido Demócrata, Ken Martin— nos salvaran de Trump.

Porque no lo harán.

En lugar de quejarnos del estado de la política y esperar que alguien más venga a darnos esperanza, debemos darnos cuenta de que nosotros somos la esperanza.

Mi padre, que fue un votante republicano fiel, solía decir: "Si no te gusta algo, entonces haz algo al respecto". Esto es cierto sin importar dónde vivas, cuál sea tu afiliación política o en qué creas.

Una y otra vez, he aprendido que el servicio a la comunidad es donde me encuentro a mí misma, encuentro comunidad y encuentro esperanza. Así que agradecí a la multitud por presentarse esa mañana y les pedí que hicieran más, algo concreto: contactar a los grupos de estadounidenses que conozcan aquí en España y animarlos a registrarse para votar a través de VotefromAbroad.org.

Hay mucho más por hacer —desde ser voluntario para tu causa favorita hasta postularte a un cargo—, pero a menudo ayuda ofrecer una opción clara a una multitud.

Los demócratas seguirán perdiendo a menos que dejen de intentar convencer a los votantes y empiecen a escucharlos. Lo harán mejor si vuelven al tipo de organización de base que el profesor de Harvard Marshall Ganz conceptualizó y puso en práctica en las campañas de Obama.

Los demócratas deben encontrarse con los votantes donde estos estén, lo que significa que tanto candidatos como voluntarios deben salir a tocar puertas y escuchar a la gente.

Si suficientes candidatos en todo el país lo hacen, el partido recuperará la Cámara de Representantes e incluso, tal vez, el Senado. Eso les daría algo de poder para luchar contra el asalto de Trump a la democracia estadounidense.

Esta era de la economía de la atención está convirtiendo a demasiados de nosotros en zombis del doomscrolling, incapaces de caminar por la calle sin mirar el teléfono o de tomar una decisión sin consultar a ChatGPT. Esta pasividad, junto con el cinismo que la acompaña, se está filtrando en nuestra política.

Reconstruir esa conexión con la base no solo es una estrategia política ganadora, sino también el antídoto contra la parálisis política que genera nuestra economía de la atención.

La democracia no funciona sin ti.