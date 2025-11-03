El Partido Demócrata se está haciendo la pregunta equivocada

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez sale airoso del Senado
Relevo Carlos Mazón
Muere el torero Rafael de Paula
Adopción gatos
Desahucio embarazada
Joven vive en Burgos y trabaja en Madrid
Cartas del miedo de Hacienda
Joven española en Suiza
Dueño de negocio de pizza
Quevedo trabajo albañil
Massimo Dutti
Alternativa CBD para perros
Naiara Mars
Jubilado con okupa
Empresario 19 años
Lefties vestido
Psicóloga gatos
Viviendas turísticas
Zapatillas Aldi
Anne Arieta, abogada
Jubilado e hijo
Muda gatos en otoño
Montse Cespedosa
Joven española en Vietnam
Risto Mejide patrimonio
"Testaferro" José Luis Moreno
Carlos III y su hermano Andrés
Foto inédita Sánchez y Koldo
Propietario 16 pisos
Limpiadora portales
Técnico electrodomésticos
Perros veganos
Póliza decesos
Hotel lujo gatos
Taxista propina
Vivienda okupada
Marta vuelve al pueblo
Mujer contra su pensión
Funcionario prisiones
Albañil Bolivia
Consultor economía
Madre supermercado
Pantalón Zara
Vestido Lidl
Ana Mena mantenerse joven
Agentes de seguro
Vive en Sevilla y trabaja en Barcelona
Comparte piso con más de 40 años
Jorge, dueño de una empresa de huevos
Esther, invidente de 46 años
Deducción de las comidas de empresa
Un pensionista sobre la vivienda
Dani, consultor financiero
Verónica, ingeniera, sobre la falta de trabajadores
Abrigo elegante en Lefties
Exención 50% venta inmueble
Sueldo trabajadora Shein
Compra casa okupada
Precio tarta de queso
Sueldos albañiles
Mario, un joven español en Australia
Javi, hostelero
Fontanero autónomo
Julen Bollaín, economista
Afectado por la dana
Josep Nadal, organizador de bodas
Joven escocés en España
Madre de 10 hijos
Sergio Ramos ayuno y churros
Rosalía
Cambios en las pensiones
Patrimonio Bill Gates
Directivo de una lavandería
Emilio Duró, empresario español
Falta de trabajadores jóvenes
Oficio mejor pagado en España
María Martínez, financiera
Hostelero, sobre el horario de invierno
Juan del Val y Nuria Roca tareas casa
Madre de bebés reborn
Alquiler en zonas afectadas por la dana
Dani Martín patrimonio
Aval 3 hijos para alquiler
Carpintero colombiano en España
Profesor español en Vietnam
Un joven español en Alemania
Facturación dueña cafetería
Viviendas embargadas a la venta
Comparte piso con 8 personas a los 47 años
Cuándo se cobra el paro
Ahorro viaje en pareja
Horóscopo 29 de octubre
José Elias y su primera novia
Española en Australia
Alquiler de furgonetas de segunda mano
Nuevos competidores para Amazon
Falta de obreros
Precio de la vivienda
Las mejores hipotecas
Experta en finanzas
Albañil español en Suiza
Dueño empresa de quesos
Precios supermercado EE.UU.
Pareja compra su primer piso
Ahorro en parejas
Florencio Ramos herencia
Joven y la crisis de vivienda
Camarero de 74 años
Deuda Hacienda
José Elías advierte a los empresarios
Joan Clos y el problema del alquiler
Fontanero 30 años experiencia
Bernie Sanders, Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez, el domingo en un mitin en Nueva York.

Bernie Sanders, Zohran Mamdani y Alexandria Ocasio-Cortez, el domingo en un mitin en Nueva York. Europa Press

Columnas LA GLOBALISTA

El Partido Demócrata se está haciendo la pregunta equivocada

Los demócratas están dirimiendo si virar hacia la izquierda populista o mantenerse en el centroizquierda, cuando lo que deberían preguntarse es quiénes son los candidatos adecuados para las midterm.

Publicada

En 2008, los demócratas tuvieron que tomar una decisión. La misma que creen que está en juego ahora: virar hacia la izquierda populista con Bernie Sanders o mantenerse en el centroizquierda con Hillary Clinton o Barack Obama.

Las de 2008 fueron unas elecciones de "cambio". Los demócratas habían perdido la Casa Blanca en el 2000 y luego tanto la Cámara de Representantes como el Senado en 2004.

Para 2008, los votantes estaban frustrados con George W. Bush y sus guerras en Afganistán e Irak: prácticamente cualquier candidato demócrata habría ganado esas elecciones presidenciales.

Ahora, mientras Donald Trump golpea la democracia estadounidense con un mazo, la dirigencia del Partido Demócrata está ocupada discutiendo sobre hacia dónde ir ideológicamente.

Pero esa es la pregunta equivocada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado antes de iniciar su viaje a Asia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado antes de iniciar su viaje a Asia. Reuters

Las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 están a solo un año de distancia, lo que significa que hay que hacer una pregunta distinta. Y hay que hacerla 468 veces: ¿quién es el candidato adecuado para esta carrera electoral por la Cámara de Representantes o este escaño en el Senado?

Los 435 distritos de la Cámara de Representantes, así como 33 escaños del Senado, estarán en juego. Algunos tienen titulares fuertes, mientras que otros son escaños abiertos o disputados.

Pero los votantes de la ciudad de Nueva York, que elegirán a Zohran Mamdani, un "orgulloso socialista demócrata", el 4 de noviembre, son muy diferentes de los votantes de Arizona que eligieron al centrista Rubén Gallego como su senador el año pasado.

No existe una fórmula única. Cada una de las 468 elecciones requiere candidatos que puedan hablar al estado de ánimo, los valores y los intereses de los votantes en sus estados o distritos, sean más centristas o más progresistas.

Un breve interludio de ciencia política: en el sistema presidencialista de gobierno de EEUU, cada miembro del Senado y de la Cámara de Representantes es elegido de manera individual. El ganador es quien obtiene más votos ("first past the post"), es decir, quien logra una mayoría.

No hay listas: los votantes eligen al candidato que prefieren para su estado o distrito, y a veces incluso "dividen su voto", eligiendo una combinación de candidatos republicanos y demócratas.

También vale la pena señalar que, en un sistema presidencial, no existe una persona que lidere la oposición como ocurre aquí en España u otros sistemas parlamentarios.

Esta ausencia de un liderazgo claro a nivel nacional fue precisamente sobre lo que pensaba el pasado 18 de octubre, cuando unas trescientas personas se reunieron en Sol en la protesta #NoTirants organizada por Democrats Abroad en Madrid.

Me habían pedido hablar y me costaba decidir qué decirle a ese grupo de personas exhaustas y enfadadas que buscaban un rayo de esperanza. No quería ponerme a recitar allí la típica lista interminable de los horrores de un segundo mandato de Trump.

Así que dije algo que solo podía decir porque no tengo obligación de repetir el discurso oficial del Partido Demócrata: dije que el Partido Demócrata es un desastre sin liderazgo.

Les pedí que no se quedaran esperando a que los líderes del partido —como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer; el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries; o el presidente del Partido Demócrata, Ken Martin— nos salvaran de Trump.

Porque no lo harán.

En lugar de quejarnos del estado de la política y esperar que alguien más venga a darnos esperanza, debemos darnos cuenta de que nosotros somos la esperanza.

Mi padre, que fue un votante republicano fiel, solía decir: "Si no te gusta algo, entonces haz algo al respecto". Esto es cierto sin importar dónde vivas, cuál sea tu afiliación política o en qué creas.

Una y otra vez, he aprendido que el servicio a la comunidad es donde me encuentro a mí misma, encuentro comunidad y encuentro esperanza. Así que agradecí a la multitud por presentarse esa mañana y les pedí que hicieran más, algo concreto: contactar a los grupos de estadounidenses que conozcan aquí en España y animarlos a registrarse para votar a través de VotefromAbroad.org.

Hay mucho más por hacer —desde ser voluntario para tu causa favorita hasta postularte a un cargo—, pero a menudo ayuda ofrecer una opción clara a una multitud.

Los demócratas seguirán perdiendo a menos que dejen de intentar convencer a los votantes y empiecen a escucharlos. Lo harán mejor si vuelven al tipo de organización de base que el profesor de Harvard Marshall Ganz conceptualizó y puso en práctica en las campañas de Obama.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador estadounidense Bernie Sanders participan en una parada de la gira “Fighting Oligarchy” en el Dignity Health Arena, Theater en Bakersfield, California, el 15 de abril de 2025.

Los demócratas deben encontrarse con los votantes donde estos estén, lo que significa que tanto candidatos como voluntarios deben salir a tocar puertas y escuchar a la gente.

Si suficientes candidatos en todo el país lo hacen, el partido recuperará la Cámara de Representantes e incluso, tal vez, el Senado. Eso les daría algo de poder para luchar contra el asalto de Trump a la democracia estadounidense.

Esta era de la economía de la atención está convirtiendo a demasiados de nosotros en zombis del doomscrolling, incapaces de caminar por la calle sin mirar el teléfono o de tomar una decisión sin consultar a ChatGPT. Esta pasividad, junto con el cinismo que la acompaña, se está filtrando en nuestra política.

Reconstruir esa conexión con la base no solo es una estrategia política ganadora, sino también el antídoto contra la parálisis política que genera nuestra economía de la atención.

La democracia no funciona sin ti.

Más en Columnas