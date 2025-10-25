¿Quiénes son las 'activistas', las que se cargan los cuadros o las que los restauran?

Imagen del cuadro del Museo Naval tras el ataque de las activistas el pasado 12 de octubre. EFE EFE

Hay una nueva legión de descerebrados en busca del gamberrismo de redes sociales, que en su mente tiene un punto glamuroso. Es mucho más fotogénico arruinar un cuadro en un museo que quemar una papelera.

Lo primero sería no referirse a ellas como "activistas", y me refiero a las dos elementas que el pasado 12 de octubre entraron en el Museo Naval y arrojaron pintura sobre el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo.

En cuanto fueron detenidas, las gamberras (pues eso es lo que son), se apresuraron a aclarar que la pintura que chorreaba por el cuadro era "inocua". Ya.

Las agresoras pertenecen a un colectivo (o algo así) llamado Futuro Vegetal, que tanto podría ser una organización dudosa como un club de veganos que anima a comer zanahorias crudas y tallos de brócoli.