El campamento del terror 'euskotrans'

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Comprobar Bonoloto, hoy
Primitiva, hoy
Sueldazo ONCE, hoy
Mapa de noticias
Nobel a María Corina
Gobierno gasto en Defensa
Ábalos hizo favores al médico de su mujer
PP Mañueco Castilla y León
Abogado sobre las herencias
José Elías siesta tiempo joven
Abogado divorcio 225.000 euros
Nutrición canina
Experto en coches
Mercado de segunda mano
Jubilado de 87 años
Española en Tailandia
CEO compraventa de oro
Conjunto Zara
Horóscopo sábado 11 de octubre
Gasto anual de un perro
Hostelero bar
Falta de albañiles
Funcionario vacaciones
Corte Inglés Navidad
Madre joven
Empresaria de 36 años
Comprobar Cuponazo ONCE
Lolita Flores báscula mantener figura
Una abogada sobre las colonias felinas
Portero de discoteca
Mario Casas patrimonio millones
Madre que no puede alquiler una vivienda
Profesor español en Irlanda
Dueño negocio de lavado de coches
Anabel Pantoja marido David segundo plano
Profesor de autoescuela
Un abogado sobre el permiso de 10 días
Adopta un perro de la ONCE
Gonzalo Bernardos
Evitar heredar deudas
Ahorro pareja joven
Límite alquiler
Electricista en Suiza
Gruista en Noruega
Educadora de perros
Anabel Pantoja dinero gasta ropa
Moisés Sánchez experto divorcios 2.000€
Pensión compensatoria
Rechazo de herencias
Inversor sobre los jubilados
Jubilada contra el Imserso
Pedro Becerro, experto en finanzas
Horóscopo
Los 4 nuevos radares en España
Trabajadora da positivo en el control de alcoholemia
PS6 usará la IA
Análisis Battlefield
Trabajar desde los 14 años y sólo 800 euros de pensión
La isla de los gatos
Amor jubilados
Joven y padre jubilado
Cómo mejorar la pensión de jubilación
Centros de día jubilados
Detectar lingotes de oro falsos
1.955 millones gastados en comida para perros
Asesor financiero sobre la vivienda
Funcionario Seguridad Social
Prohibido decir "mena" Congreso
Eduardo Noriega accidente
Sonsoles Ónega desgravar cuidadoras
Precios abusivos parking de hospitales
Conductor de ambulancias
Pipi Estrada explosión mediática
Se derrumba un edificio en obras en Madrid
Empresario sobre herencia
Nueva normativa Imserso
Experto en atracción
Jubilada sobre Tinder
Horóscopo de este jueves
Rupturas normalizadas
María Esclapez
Recortes en las nóminas de 2026
Primera relación
Última hora de los heridos y desaparecidos en Madrid
Empresario millonario sistema educativo
Cómo relajar a un perro
Jubilada 47 años cotizados
Empresario español en China
Arquitecto alerta vivienda
Joven estudiante precios España
José Elías fin de semana
Enfermera española Noruega
Camarero español en Irlanda
Lourdes Montes mujer Fran Rivera hijos
Blanca Romero cachopo y sidra
Salario de un minero en Asturias
Joven español en Suiza
Albañil sobre la falta de obreros
Agricultor sobre la falta de trabajadores
Natacha Gascón, empresaria
Relaciones
Imagen del campamento de Bernedo.

Imagen del campamento de Bernedo.

Columnas SIN SOLTAR AMARRAS

El campamento del terror 'euskotrans'

No verán montar una manifestación por el campamento de Bernedo que obligaba a los niños a ducharse con los monitores, como si por llevar "euskal" delante tuviesen patente de corso.

Publicada

Se suponía que era un campamento para profundizar en el conocimiento del euskera. Era uno de los llamados Euskal Usalekuak, organizados, dicen, "para defender el idioma".

No voy a entrar ahí, porque muchas veces el fin del campamento es lo de menos, y lo único que buscan los padres desesperados por las largas vacaciones españolas es un lugar donde los críos puedan pasarlo bien y haya gente seria para atenderlos si se parten la crisma.

Lo que sí huele a chamusquina es la incomunicación obligada entre los niños y sus familias. Pero he visto a tantos amigos agobiados por no tener dónde dejar a su prole en julio y agosto, que hasta entiendo que se pase por alto el detalle.

El campamento se celebraba en los bosques idílicos del pueblo de Barnedo. Un lugar precioso, a juzgar por las fotos. Las actividades eran otro cantar.

Aner Peritz Manterola, joven de 23 años con un cargo directivo en la asociación 'Euskal Udalekuak'.

Los testimonios hablan de niños y niñas obligados a ducharse juntos, de desnudez de los responsables adultos, de prácticas de dudosa salubridad, como la supuesta broma de instar a los niños a chupar el dedo del pie de un monitor antes de merendar.

A medida que avanza el caso, las acusaciones suben de tono. Una niña asegura que la hicieron tomar una ducha junto a un monitor, y otra cría dice que, tras haber denunciado el acoso de otro menor, fue obligada a ducharse con él.

Lo que cuentan los críos pone los pelos de punta.

Los promotores del campamento han explicado que operan desde una visión feminista, transinclusiva y euskaldun, destinada a "desexualizar" la desnudez y los cuerpos. Muy normal todo, muy apetecible, muy buen plan para que pasen las vacaciones los niños y las niñas.

El último campamento se celebró este verano. Una trabajadora social alertó sobre lo que allí pasaba hace tres años. En abril de 2025 ya había traslado oficial de las prácticas del Euskal Usalekuak. La última sesión del campamento, pues, podría haberse evitado.

Imagen del campamento denunciado por padres que aseguran que los monitores se duchaban desnudos con menores.

Se supone que una investigación ya está en marcha, así que veremos cómo acaba el episodio.

Ahora les invito a retocar levísimamente la historia.

Cambien Bernedo por un pueblo de la comunidad de Madrid, cambien el propósito de la promoción del euskera por la difusión de los valores cristianos, cambien a los perroflautas que dirigían el tinglado por una orden religiosa, y tendrán a la ministra de infancia en pie de guerra, pancartas en los balcones y hordas de voluntarios llamando asesina a Isabel Díaz Ayuso.

No verán a ninguno montar una manifestación por el campamento de Bernedo, como si por llevar "euskal" delante tuviesen patente de corso.

Más en Columnas