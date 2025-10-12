El campamento del terror 'euskotrans'

No verán montar una manifestación por el campamento de Bernedo que obligaba a los niños a ducharse con los monitores, como si por llevar "euskal" delante tuviesen patente de corso.

Se suponía que era un campamento para profundizar en el conocimiento del euskera. Era uno de los llamados Euskal Usalekuak, organizados, dicen, "para defender el idioma".

No voy a entrar ahí, porque muchas veces el fin del campamento es lo de menos, y lo único que buscan los padres desesperados por las largas vacaciones españolas es un lugar donde los críos puedan pasarlo bien y haya gente seria para atenderlos si se parten la crisma.

Lo que sí huele a chamusquina es la incomunicación obligada entre los niños y sus familias. Pero he visto a tantos amigos agobiados por no tener dónde dejar a su prole en julio y agosto, que hasta entiendo que se pase por alto el detalle.