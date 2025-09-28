Por qué el reconocimiento de Palestina es hoy una idea funesta

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Comprobar Lotería Nacional sábado
Sueldazo de la ONCE, hoy
Primitiva, hoy
Mapa de noticias
Junts acusa a Moreno
Cerrojo de Sánchez
La guerra de los cielos
Podemos y Junts modo electoral
Joven española en Suiza
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Abogada pensión
Jubilado suizo en España
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
El primer ministro británico Keir Starmer y su esposa Victoria Starmer reciben al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron en el número 10 de Downing Street.

El primer ministro británico Keir Starmer y su esposa Victoria Starmer reciben al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron en el número 10 de Downing Street. Alberto Pezzali Reuters

Columnas BLOC DE NOTES

Por qué el reconocimiento de Palestina es hoy una idea funesta

Si había un momento, uno solo, en que el reconocimiento de Palestina no era la solución era, precisamente, ahora.

Publicada

He deseado toda mi vida una solución de dos Estados.

He estado personalmente involucrado en algunos de los foros de diálogo y, a veces, de negociaciones que han hecho avanzar esta solución.

Y estoy convencido de que no hay otra vía si Israel debe seguir siendo un Estado refugio para los judíos perseguidos del mundo.

Pero he aquí el problema: también estoy persuadido de que si había un momento, uno solo, en que el reconocimiento de Palestina no era la solución era, precisamente, ahora. ¿Por qué?

Porque en adelante será difícil, para un palestino de Gaza, pero también de Cisjordania, no pensar:

– Desde hace tiempo soñábamos con esto, desde hace tiempo observábamos a nuestros representantes perderse en el laberinto de sus pequeños pasos, de sus compromisos, de sus discusiones sin salida, y he aquí que surge un movimiento radical y sin concesiones. He aquí que llegan al primer plano de la escena, muy por delante de una Autoridad Palestina envejecida y corrupta, gente culpable de haber masacrado, en condiciones espantosas, a 1.200 mujeres, niños y hombres judíos y de haber tomado como rehenes a 251. Y ¡milagro!, ¡lo que parecía imposible se vuelve real! nadie nos escuchaba, ¡por fin nos oyen! Y Occidente, que no dejaba de repetir, como un artículo de catecismo, que el terrorismo no es la solución, se ve bien obligado a reconocer: el terrorismo paga, difunde el mensaje y triunfa allí donde todo lo demás había fracasado".

Manifestantes piden la liberación de los rehenes retenido por Hamás.

Manifestantes piden la liberación de los rehenes retenido por Hamás. Reuters

Borrada la parte de unos u otros en el fracaso de las iniciativas de paz. Olvidadas las ocasiones perdidas por las sucesivas dirigencias palestinas. Asistimos, en la región y más allá, a una terrible regresión.

Serán millones, mañana, en la calle árabe y occidental, los que vuelvan a caer en la trampa, que se creía conjurada, de la violencia "arma de los pobres" y, entre los más astutos, "partera de la Historia".

Este reconocimiento, si no va acompañado de condiciones drásticas, es también una mala decisión porque sus promotores y partidarios pueden argumentar, tanto como quieran, que Hamás "no quiere un Estado", que es su "peor pesadilla" y que este acto de bautismo de la ONU no es, para él, un "éxito".

Esto es confundir éxito estratégico y táctico. Es no comprender que, cualesquiera que sean sus perspectivas a largo plazo, el 22 de septiembre de 2025 seguirá siendo, para Hamás, la fecha de una gran victoria política.

El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, comparece desde la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de julio de 2025

Y es no ver el aura que se convertirá en la suya, a pesar del desastre en el que ha precipitado a su propio pueblo, en el seno de la sociedad palestina: había una lucha a muerte, desde hace más de veinte años, entre él, sus adversarios de Fatah y aquellos palestinos que comenzaban a comprender, en silencio, en qué callejón sin salida criminal sus líderes los habían metido.

Pues bien, los dados están echados; es Hamás quien, "plantando cara" a Israel, derramando la sangre de sus "mártires", "resistiendo" hasta el final, habrá hecho doblegar a Occidente y obtenido lo que nadie, antes que él, había logrado; es él quien habrá ganado la partida; y a él a quien corresponderán los laureles.

Supongamos que los autores de este reconocimiento frívolo, sin condiciones ni contenido, terminen por despertarse y se den cuenta algún día de que, sin embargo, sería necesario que este Estado recién reconocido tuviera un gobierno y, por tanto, elecciones.

Todas las encuestas, por el momento, lo indican: es él, Hamás, en Cisjordania como en Gaza, quien, bajo un nombre u otro, tiene las mejores posibilidades de triunfar.

Y, además, este reconocimiento es una mala idea por una última razón.

Hoy hay dos urgencias. No es pronunciar un discurso en la ONU.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reunido con Donald Trump en el Despacho Oval, el pasado 6 de mayo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, reunido con Donald Trump en el Despacho Oval, el pasado 6 de mayo. Reuters

Y, menos aún, engalanar nuestros ayuntamientos con los colores de Palestina.

Es liberar a los cuarenta y ocho rehenes que aún siguen detenidos en los túneles y detener la guerra con su insoportable cortejo de víctimas civiles.

Ahora bien, en lo que respecta a los rehenes, se dice que una promesa de reconocimiento podría eventualmente influir sobre los carceleros. Que, una vez obtenido, ese reconocimiento podría incitarlos a negociar.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sale del hemiciclo del Congreso.

Pero nadie se imagina a Hamás abandonando su seguro de vida en el momento en que Israel, traicionado por sus aliados y presa del vértigo ante su creciente soledad, se vea tentado de intensificar su acción militar.

Y, en cuanto al fin de la guerra, esta suponía la rendición de Hamás. Pero ¿por qué se rendiría Hamás hoy? ¿Por qué depositaría las armas en el momento en que, dirigiéndose a Gran Bretaña, Australia, Canadá y Portugal, "agradece a todos los países que han cambiado de opinión" y saluda este primer paso "en la vía de la liberación y el retorno"?

¿Y de qué palanca se dispone, si se sigue este camino, para exhortar a sus padrinos regionales a obligarlo a ello?

Aspiro con toda mi alma a la paz. Pero no esta paz. No así.

Más en Columnas