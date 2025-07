Una España sin Pedro Sánchez

¿El mayor apagón de la historia de España? Un ciberataque. O una negligencia de las compañías suministradoras privadas, quién sabe si intencionada y con el objetivo de boicotear los avances en derechos sociales del gobierno de progreso.

¿Los retrasos de Renfe, el colapso del servicio ferroviario y el abandono a su suerte de los pasajeros atrapados en el maelstrom de la incompetencia ministerial? Sabotajes. O cosas que han pasado siempre. O distorsiones provocadas por la llegada de las compañías privadas al sector.

¿La inexplicable sintonía del Gobierno de Pedro Sánchez y la monarquía marroquí? ¿Y a ti qué más te da?

¿El colapso del aeropuerto de Barajas en pleno mes de julio? Un fallo informático indeterminado. O culpa de los viajeros, que se empeñan en hacer vacaciones coincidiendo con el buen tiempo y cuando los agentes de control de fronteras se van de veraneo en un alarde de capacidad organizativa del Ministerio del Interior.

¿El colapso del mercado inmobiliario y la desconexión total entre oferta y demanda en España? La avaricia de los propietarios. O los fondos buitre. O Airbnb. O todo a la vez. Nada que no solucione una dosis mayor del mismo intervencionismo cavernícola que ha provocado la enfermedad.

¿Las tasas de paro africanas en España? Nada de lo que preocuparse. El Gobierno está solucionando poco a poco el problema endémico del paro por la vía de contratar más funcionarios y aumentar los impuestos a las empresas y los trabajadores del sector privado.

¿El incremento de las agresiones sexuales en España? ¡No estarás insinuando eso-que-no-debe-ser-siquiera-insinuado!

¿El endeudamiento de la Seguridad Social y la quiebra de las pensiones? Para eso llegan cada año decenas de miles de inmigrantes a España que jamás serán contribuyentes netos del Estado del bienestar pero que, de algún modo milagroso, mágico y jamás explicado ni corroborado en país alguno por la realidad, lograrán meter más dinero en la hucha del sistema que el que extraen de ella. O sea, unicornios.

¿La brecha de la productividad española respecto a la europea y no digamos ya la asiática o la americana? La reducción de la jornada laboral y la economía de los cuidados solucionarán ese problema. Como todo el mundo sabe, cuanto menos se trabaja y más bajas sin motivo justificado se le conceden al trabajador, más produce este.

¿El confinamiento ilegal de los españoles durante la Covid? Sánchez salvó 450.000 vidas con sus propias manos ¿y te atreves a cuestionarle?

¿El atasco de España en el 30% de los Fondos Next Generation mientras Meloni ha logrado ya el desembolso del 70%? Bulo. El ritmo de desembolso depende del cumplimiento de hitos y reformas pactadas con la Comisión Europea, que varían en función de la estructura y ambición de cada plan nacional. Y como el del Gobierno de Pedro Sánchez es muy ambicioso, España va más lenta.

¿La caída en picado de los resultados académicos de los estudiantes españoles? Nada que no solucione la conversión de un 4 en un 5, de un 5 en un 7, y de un 7 en un 10. Ahora ya son todos genios, ¿ves qué fácil era con un poco de buena voluntad?

¿El desplome de la natalidad? Esto también lo van a solucionar los inmigrantes.

¿El envejecimiento de la población? ¿Para qué te crees que estamos importando menas?

¿Las listas de espera en la sanidad pública y la degradación de la calidad del sistema? Pregunta desenfocada. La que ha destrozado el sistema sanitario de su comunidad es Ayuso. Y si sus listas de espera son las más bajas de toda España se debe a que ha matado ya a todos los viejos de las residencias madrileñas y despejado la cola.

¿El tsunami de corrupción que afecta de forma abrumadora al entorno personal y político más cercano al presidente del Gobierno? Bulos de la fachosfera. O hechos lamentables e innegablemente tristes protagonizados por personas que no pertenecen ya al PSOE. O las dos a la vez.

¿Las astronómicas cifras españolas de endeudamiento público? Esa deuda ha comprado derechos. Y si quieres todavía más derechos, aunque no sepas ni siquiera cuáles, tendrás que aceptar que el Gobierno te endeude más. Es un principio elemental de la economía.

¿Las labores de lobby de José Luis Rodríguez Zapatero en favor de las dictaduras venezolana y china a cambio de un precio todavía desconocido? Diplomacia de alto nivel. Intereses de país.

¿El chantaje de los partidos nacionalistas y el saqueo de las arcas públicas por parte de personajes atrabiliarios periféricos? Coalición de progreso. La España del futuro contra una España en blanco y negro. Ni un paso atrás.

¿El vaciado inexplicable de la caja de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Y qué esperabas si el PP rechazó aprobar los Presupuestos Generales del Estado?

¿La inestabilidad parlamentaria y la imposibilidad de ejecutar un programa de gobierno sensato a largo plazo? Exageraciones de la ultraderecha. O discrepancias menores entre socios que están de acuerdo en lo más esencial en una democracia liberal, que es impedir que los otros ocupen el poder.

¿La amnistía a los golpistas que se alzaron contra la democracia en 2017? Si lees la Constitución boca abajo, esa amnistía no sólo es necesaria, sino obligatoria.

¿Los indicios de financiación ilegal del PSOE? ¿Lo qué?

¿El incremento de la presión fiscal en cuatro puntos porcentuales y 140.000 millones adicionales desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa? ¡Es que acaso no ves todo lo que hemos hecho por vosotros con ese dinero!

¿El abandono a su suerte de los ciudadanos valencianos tras la riada? Mazón es un asesino. Pero si los valencianos querían ayuda, sólo tenían que pedirla.

¿Las peticiones de dimisión del presidente del Gobierno por parte de los medios de prensa internacionales más influyentes del planeta? ¡La economía va como un cohete!

¿Las protestas del Poder Judicial por los intentos del Gobierno de someter a la Justicia y cerrar las investigaciones en su contra? Maniobras desesperadas del franquismo sociológico atrincherado en el Poder Judicial en contra de la voluntad de los españoles, que han expresado claramente en las urnas su deseo de que se impida a los jueces investigar los casos de corrupción que afecten a Pedro Sánchez.

¿El amaño de los datos del CIS, de las primarias del PSOE y de las cifras del paro? Yo no he sido, nadie me ha visto, no tienes pruebas.

¿El antisemitismo del Gobierno y la utilización cínica de la guerra de Gaza como herramienta de cohesión de la coalición gubernamental? El empeño de los judíos en sobrevivir puede ser considerado, en sí mismo, un genocidio. Y Netanyahu es peor que cualquier terrorista islámico.

¿Las cloacas del PSOE? ¿Del PSOE? ¡Será del PP!

¿La marginación de España en la OTAN? Feijóo habría firmado lo mismo que ha firmado Pedro Sánchez, pero luego no habría mentido sobre ello, lo que demuestra su sumisión a Donald Trump.

¿Elecciones anticipadas? Las elecciones se celebran cada cuatro años. Y si Pedro Sánchez se ha visto obligado a adelantarlas todas desde que llegó al poder se debe únicamente al empeño del PP en boicotear al mejor presidente de la historia de España.

¿La crispación política y los mensajes abiertamente guerracivilistas de medios públicos como La 1 y de tantos otros privados? La respuesta serena e impecablemente profesional a las provocaciones de la ultraderecha.

¿El atrincheramiento tóxico de Pedro Sánchez y de su círculo de confianza más cercano en el búnker de la Moncloa? ¿Y quién querría vivir en un mundo sin Pedro Sánchez y en manos de una coalición de la fachosfera, la ultraderecha y las cloacas del PP?