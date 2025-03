Apuesten: el novio de Ayuso irá a la cárcel y el fiscal general del Estado no

"Tranquilo, Carlos, que el Constitucional te aprueba la amnistía en breve", le ha dicho el Gobierno a Puigdemont, que ya planea una rueda de prensa en la puerta del Tribunal Supremo para restregarle por el frontis a Manuel Marchena y el resto de magistrados del Alto Tribunal la tomadura de pelo y el fin del Estado de derecho en España.

En la España de Sánchez los recursos se deciden en la Moncloa y luego Pumpido te lo apaña a posteriori, como esos perfumistas de Dubai que te copian con ingredientes de calidad muy mejorable cualquier perfume que les pidas por la mitad de precio del original. No es the real deal, pero hace su función y con eso se conforman muchos. Y entre ellos Pedro Sánchez, que no es precisamente un sibarita de la democracia.

En España, la democracia es hoy un dupe árabe de la original, pero con menor calidad, longevidad y sillage que esta.