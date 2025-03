No se trata de repartir, sino de acoger temporalmente a los menores extranjeros

A cambio de mantener su (volátil) apoyo en el Congreso y vulnerando las garantías constitucionales que preservan el carácter esencial de las competencias de inmigración, Pedro Sánchez le ha otorgado a Junts el derecho a decidir.

No sólo a decidir sobre la inmigración en Cataluña cuando esas competencias les sean delegadas, sino a decidir sobre una norma común de acogida de menores extranjeros no acompañados para el resto de las comunidades autónomas.

Junts, no el Gobierno, anunció primero el decreto del Consejo de Ministros. Adelantando las cifras. Choteándose de todos nosotros con esos nos tocan 20 o 30 chavales, venga, que no se diga que no nos quedamos ninguno.