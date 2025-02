¿Por qué no suprimimos de una vez las sesiones de control al Gobierno?

Resulta obvio que en España no existe nada semejante a la democracia ni a la división de poderes. Desde el momento en que (como dispone el régimen del Estado de Partidos) es el Poder Ejecutivo el que controla al Legislativo y no al revés, las sesiones que se celebran cada miércoles en el Congreso para fiscalizar la acción del Gobierno no tienen demasiado sentido.

En feliz alegoría de Ignacio Ruiz-Quintano, "el 78 impuso una idea cromática de la separación de poderes: banco azul para los ministros, y para los diputados, banco rojo. Ejecutivo y Legislativo en la misma cama. Y en una estantería, el cuarto poder, la prensa".

Aún así, todavía podía aducirse que, a falta de representación política real, el hecho de que se represente en la Cámara Baja un simulacro de deliberación conviene al sostenimiento de la ficción de una libre competencia electoral, beneficiosa para la paz social.