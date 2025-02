Trump le ha hecho un favor a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua deben estar celebrando el plan del presidente Donald Trump de cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que ha estado ayudando a grupos de defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el resto del mundo durante décadas.

La decisión de Trump obligará a muchas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador y otros países de América Latina a cerrar o reducir drásticamente sus operaciones, me dijeron los dirigentes de varios de estos grupos.

"La suspensión de la cooperación internacional de Estados Unidos le ha hecho un gran favor a los líderes autoritarios de América Latina", dice Tamara Taraciuk, experta en derechos civiles del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington, D.C. "En varios países, estos grupos de la sociedad civil han sido el último muro de contención a los abusos del poder gubernamentales".

Personas se manifiestan en apoyo a la Usaid en Washington mientras la sede de la agencia permanece cerrada este lunes. Reuters

El dictador venezolano Nicolás Maduro y sus aliados en la región han atacado durante mucho tiempo a Usaid como una supuesta herramienta estadounidense para desestabilizar sus regímenes.

En realidad, el financiamiento de Usaid a estos grupos de defensa de la democracia ha sido minúsculo comparado con lo que gastan Venezuela, Cuba, Rusia e Irán en ayuda externa y propaganda política en la región.

Aunque la mayor parte del presupuesto de Usaid se destinaba a tareas humanitarias como combatir la malaria o luchar contra la desnutrición infantil en 160 países, una parte del dinero era usado para ayudar a organizaciones no gubernamentales de defensa de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

El año pasado, Usaid destinó 211 millones de dólares a Venezuela y el exilio venezolano, incluidos 33,1 millones bajo la etiqueta de "democracia, derechos humanos y gobernanza," según un artículo del 5 de febrero en el portal de La Voz de América.

Varios grupos de la sociedad civil de Venezuela utilizaron parte de estos fondos para monitorear las elecciones de 2024, organizar un recuento de votos independiente y recopilar las actas de la votación. Eso permitió a la comunidad internacional verificar que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones, aunque luego Maduro trucó el resultado y se proclamó ganador sin mostrar nunca las actas de la votación.

El líder de una importante organización de la sociedad civil venezolana, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, me dijo que el 75% de los fondos de su grupo venía de Usaid.

"Trump está haciendo lo que Maduro no logró hacer: asfixiar a la sociedad civil", me dijo el líder del grupo de la organización no gubernamental venezolana. "Está allanando el camino para que América Latina se llene de Institutos Confucio (de China) y otros grupos de cooperación internacional de China y Rusia".

Usaid fue creada por el entonces presidente John F. Kennedy en 1961 para contrarrestar la influencia de la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría. Desde entonces, ha sido una herramienta importante para proyectar el soft power (poder blando) de Estados Unidos ante la creciente influencia de China en Asia, África y América Latina.

Trump ha dicho que Usaid está dirigida por radicales izquierdistas "lunáticos", y que incurría en un enorme despilfarro de dinero. Elon Musk, el megamillonario que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, calificó a Usaid como "una organización criminal".

Usaid ahora será absorbida, en una versión minúscula, por el Departamento de Estado. De los 14,000 empleados de Usaid sólo quedarán unos 300, informaron funcionarios del gobierno de Trump.

Tan recientemente como en 2022, el ahora secretario de Estado Marco Rubio había escrito que Usaid era una herramienta clave para "contrarrestar la creciente influencia global del Partido Comunista Chino", según dio a conocer CNN.

¿Qué pasará ahora? Los grupos de defensa de la democracia en Venezuela, Cuba, Nicaragua y El Salvador dicen que todavía tienen la esperanza de que Rubio les restituya la ayuda.

Sin embargo, los dirigentes de estos grupos agregan que el daño ya está hecho, porque toda la ayuda externa de Usaid ha sido suspendida por 90 días. Y —con los cortes de personal y presupuestarios que se anunciaron— restablecerla podría tomar muchos más meses, sino años.

¡Maduro y sus aliados deben estar felices!