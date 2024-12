La camarilla policial de un Estado asesino se ha vengado del presidente de la República Francesa por acercarse a Marruecos y, al reconocer la marroquinidad del Sáhara Occidental, distanciarse de Argelia.

Argelia ha hecho pagar a un escritor su rabia contra un "enemigo francés" considerado culpable de todos sus males, de toda su miseria y de su propio empeño en arruinar lo que quedaba de esperanza desde el Aurès hasta la Mitidja y Constantinois.

Al general De Gaulle que, en 1961, en plena guerra de Argelia, exclamó de uno de estos portadores de esperanza, Jean-Paul Sartre: "No se puede detener a Voltaire", el presidente Tebboune respondió: "Pues sí, detengo a Voltaire; detengo al espíritu libre, al despreciador de mi propia estupidez y, a veces, de la de Francia, dondequiera que vaya; a la grandeza galaica que se inclina ante la literatura, yo, pequeño Tebboune, respondo con una inversión carnavalesca y lúgubre apresando, confinando y poniendo en aislamiento a un escritor por la única razón de que es escritor".

Y esto ocurre (sin duda, no por casualidad) en un momento en que el mismo presidente canalla, ahora secuestrador, desata sus sabuesos contra otro escritor, también de origen argelino, pero sobre el que no tiene ningún control: el ganador del premio Goncourt Kamel Daoud, acusado por los necios de haber basado su novela en una historia real de la que no habría tenido conocimiento de no haber sido por una "violación" del "secreto médico" por parte de su esposa psiquiatra.

Y ahí estamos.

Así es como esta otrora gran Argelia trata a sus hijos más prestigiosos.

En esto estamos los colegas y amigos de Boualem Sansal, la "Internacional de las Letras" al completo, como cuando hubo que liberar a Vaclav Havel de las cárceles checas, a Jacobo Timerman de las argentinas, a Armando Valladares de las cubanas, a Lê Công Dinh de las vietnamitas o a Wei Jingsheng de las chinas.

Volvemos a los viejos métodos de la ley del ruido, inventada por Voltaire, luego por Sartre, reinventada después por la generación de intelectuales antitotalitarios de los años 70: cada vez la misma mezcla de solidaridad, impotencia y llamamientos a los gobernantes que, cuando aceptan hablar claro y dar a los chantajistas las armas adecuadas para el chantaje democrático a la inversa, pueden hacer mucho más que nosotros: visados cero, por ejemplo, para los jerarcas de un régimen que, aunque escupan a Francia, no dudan en venir aquí a tratarse o de vacaciones.

Y por el momento, la reacción no desmerece demasiado.

Boualem Sansal dort ce soir en prison.



Cette phrase seule suffit à condamner sans appel le régime algérien qui l’embastille.



Nous exigeons au Parlement sa libération immédiate et exhortons les autorités européennes à tout faire pour l’obtenir. pic.twitter.com/IF4zZi6JhT — Raphael Glucksmann (@rglucks1) November 27, 2024

Una reserva, sin embargo.

Mientras que los compañeros de Sansal se han movilizado, mientras que la reacción de la prensa ha estado, en su mayor parte, a la altura, y mientras que varios políticos de primera fila han reaccionado con firmeza, nos sorprende el silencio ensordecedor de otros, sobre todo en la izquierda y, más particularmente, en la dirección de los partidos llamados progresistas.

¿Porque los sabuesos de "Poète, vos papiers!" sospechan que el autor del Serment des barbares se inclina hacia la derecha?

¿Porque puede haber cometido su "grave desliz" (como dicen, sin reírse, los policías uniformados de la prensa argelina actual) en un sitio web de extrema derecha?

¿Porque tiene una desafortunada tendencia, en sus entrevistas y libros, a revisitar las sombras de la historia de su país natal y, al hacerlo, no olvidar las oscuras páginas de su guerra de liberación?

Puede que así sea.

Pero existe también un librito, el menos conocido de todos, publicado por Cerf, titulado Le français, parlons-en! ("¡Hablemos del francés!") en el que este ciudadano reciente, un francés con tinta derramada y mirada de viejo apache, se toma la libertad de apostrofar a sus nuevos compatriotas gritándoles a la cara: ¡estáis dejando morir vuestra lengua! estáis dilapidando el más precioso de vuestros tesoros! la mitad de lo que se dice en vuestras calles y en vuestros medios de comunicación no es "francés certificado".

Un escándalo entre los fanáticos étnicos que se preguntan qué trama este francés de papel.

Pero también es un lío para los wokes, para quienes un francés de origen argelino es para siempre un "colonizado", o como mínimo un "descolonizado", pero en ningún caso un francés que sea más que francés nostálgico de un tiempo, el de la revolución argelina, en el que sus dos patrias hablaban el mismo francés "hasta el acento".

Y para todos los identitarios que ven las identidades como prisiones y las razas como esencias, y que por tanto razonan como racistas, hay asombro, por no decir furia, ante la idea de este "racisé" que se permite escribir "nuestra lengua" cuando habla de los poemas de Baudelaire; que tiene la desfachatez de pensar que esta lengua es "la más difícil del mundo" (¡un poco más y diría "la más bella"! ); y que tiene el descaro de añadir que no sólo habla a los hombres, sino "a los ángeles, a los espíritus y a los pájaros del cielo".

¡Qué mala suerte! Como Daoud, Sansal sólo conoce una raza: la de las almas fuertes, los espíritus libres y su vocación a lo universal.