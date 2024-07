Carlos Alsina la ha bautizado como 'ley Begoña' y no me cabe ninguna duda de que el nombre cuajará. Porque lo que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez es darle una nueva patada adelante a su plan para el control de los medios de comunicación, el sueño húmedo de todo gobernante no especialmente comprometido con la democracia, para que la amenaza (y no la concreción de esa amenaza) penda sobre todo aquel que se atreva a publicar una noticia más sobre los indicios de corrupción que acechan a su mujer Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

Como esa Ursula von der Leyen que se arrancó a revisar las leyes europeas de protección al lobo sólo cuando uno de ellos se comió a su poni Dolly, una de esas muestras de mariantonietismo a las que tan acostumbrados nos tiene la aristocracia burocrática de Bruselas, Sánchez ha decidido levantar una valla electrificada alrededor de su esposa (y de su hermano) sólo cuando los medios han empezado a investigar unas actividades que en cualquier otro país democrático ya habrían hecho caer a su Gobierno.

Ahora le han entrado las urgencias al presidente. Justo ahora. Ahora descubre el mayor productor de bulos de la historia de la democracia española, el 'bulócrata' como lo han bautizado algunos periodistas, que entre la prensa hay de todo: medios serios, medios menos serios, medios charcuteros y soplagaitas con síndrome de attention seeking whore. Sus socios catalanes se reunían con emisarios de Vladímir Putin a 24 horas de una declaración de independencia, es decir de un golpe de Estado, pero a él le preocupan los bulos de los tabloides españoles, no los del Kremlin. Vaya por Dios.

Hoy mismo el diario británico The Times se hacía eco de la noticia de que un empresario español (Barrabés) ingresó 23 millones de euros en contratos del Gobierno después de reunirse ocho veces con la mujer del presidente. Cabe preguntarse si The Times también es un tabloide, un seudomedio o uno de esos que tiran de clickbait, pero "carecen de lectores". Una de esas contradicciones dialécticas tan habituales en los discursos incoherentes y escasamente trabajados de Sánchez.

Sánchez, en efecto, debería dedicarle un poco más de tiempo a la preparación de sus discursos. Porque existe una desproporción evidente entre la magnitud de la involución democrática que suponen sus amenazas y la calidad de sus argumentos, desfallecidos hasta la anorexia.

Mi sospecha es que Sánchez no pretende en realidad aprobar ningún plan de control de medios, aunque sólo sea porque el autoritarismo no está bien visto en la UE. Sólo dejar que la amenaza flote sobre las cabezas de los responsables de esos medios y ocupar el espacio autoritario que hoy ocupan formaciones como ERC, Sumar, Podemos o EH Bildu. Aparentemente, hay muchos ciudadanos que aspiran a una democracia sin libertad de prensa y de expresión, y Sánchez pretende seducir a ese nicho de votantes déspotas.

Pero lo que sí ha hecho Sánchez es prometer cien millones de euros en "digitalitación" para los medios. Cabe preguntarse qué tienen que ver esos cien millones en "digitalización" con la amenaza democrática que suponen los "bulos de los seudomedios", pero la respuesta es obvia. "Si entierras las noticias sobre Begoña y mi hermano te daré un parte del botín". Lo peor de esos cien millones no es el tufo a prevaricación que desprenden, sino su chabacanería. Sólo un nuevo rico suelta cien millones para que su mujer salga guapa en las portadas.

Claro que él lo hace con el dinero de los españoles. Ni siquiera pone piel en el empeño.