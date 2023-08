Dicen los mentideros que por fin Patricia Pardo le ha "dado" a Christian Gálvez "algo" que siempre "deseó" y que Almudena Cid no le "concedió": un churumbel. Vaya por Dios. El bebé como regalo, como dádiva, ya es un concepto inquietante, pero aún lo es más (en un planeta superpoblado como éste) la idea del bebé como raíz única del sentido de la propia vida.

Christian Gálvez y Patricia Pardo anuncian que se han casado y esperan su primer hijo.

En Lucky, una película fascinante protagonizada por un nonagenario Harry Dean Stanton a punto de coger pista, hay un diálogo que reza lo siguiente:

-Nacemos solos y morimos solos.

-Eso es triste, ¿no?

-No. "Solo" significa "único en su especie".

***

Me preocupa la oquedad de los que creen que sólo un hijo hace de la existencia una experiencia completa. Pero, ¿esto qué es? ¿Es aburrimiento, es narcisismo? ¿Es el crío como diversión capitalista (el crío como emoción novedosa, como parque de atracciones, como mascota sofisticada)? ¿O es el crío como transmisión genética frente al pánico de la muerte (el crío como trascendencia, como legado, como pequeño ejército en la tierra cuando tú la penques)?

Ambas opciones me parecen aterradoras.

Hay una tercera que no me despierta menos suspicacias: ¿está buscando la gente alguien a quien amar? ¿De dónde si no, esta fiebre colectiva? ¿A qué, esta orfandad mundial?

Hay movida más allá del cursi y manoseado argumento de "no quiero traer un niño a un mundo de mierda como éste". Yo sospecho que la peña anda flipada con la descendencia porque en alguna criatura tendrán que depositar sus órdenes, su criterio y sus neurosis. ¡Ya es hora de ser dios para alguien! ¡Ya es hora de ostentar autoridad! ¡Ya es hora de que nos necesiten! ¡Ya es hora de modificarle por entero la vida a un ser vivo! ¿Qué de bueno da un hijo? No lo sé. Pero seguro es una garantía de poder.

***

Amenazar a tu pareja con dejarla si no procrea contigo igual es uno de los chantajes más viles (y legitimados) del mundo moderno. Esto no tiene nada que ver con el amor, sino con el ego. En el fondo es lo más carca, lo más reaccionario y lo más misógino que se me ocurre. Me recuerda a los viejos tiempos en los que se comprendía socialmente que un hombre no se casase con una chica por ser ella estéril (¿una mujer es menos mujer si no puede parir? ¿Una mujer es menos mujer cuando llega su menopausia? ¿Es una mujer de segunda clase, una mujer rota o defectuosa?).

Leí en una ocasión que la madre de Macron le dijo a Brigitte, al descubrir su relación, que si de verdad amaba a su hijo se alejase de él, porque le iba a convertir en un infeliz al no poder "darle" ya nunca un crío, teniendo en cuenta su edad.

Pienso también en antaño, cuando una señora enfermaba de cáncer de útero, se lo extirpaban para salvar su vida y entonces se decía de ella que la habían "vaciado" (¡como si el valor de una mujer residiese, en todo caso, en su genitalidad, ya sea para penetrarla libremente o para preñarla!).

Da escalofríos.

La verdad es que si no eres un psicópata o un capullo utilitarista (¡o capulla!) entenderás que uno quiere de verdad al otro por lo que es, no por lo que te da. Es decir, uno quiere al otro como un fin en sí mismo, no como un medio hacia otros bienes. Es sencillo. Pero a muchos aún les cuesta interiorizarlo, ¿verdad, Christian?

"No, es que tengo un imperativo biológico...". Ya, chaval. Imperativo biológico también era que los varones arrastrasen a las hembras de los pelos hasta la cueva para violarlas y esparcir su lindo esperma por el ancho mundo, pero alguna cosita hemos aprendido desde las cavernas. Aquí estamos atravesados por la cultura sólo para lo que nos interesa. Sólo para presentar Pasapalabra. Jajá.

***

La sensación pringosa y espesa que queda de esta historia es que si una mujer se niega a tener hijos, como hizo Almudena, será castigada. ¿Qué tenía que haber hecho para salvar su matrimonio? ¿Ceder? ¿Pasar por encima de su propia voluntad? ¿Dejar de respetarse a sí misma?

El amor no es eterno. Un novio no lo es, un marido tampoco. Un ex se puede hacer largo. Pero el padre de tus hijos sí que es para siempre. Elígelo bien.

