La gran sorpresa de Christian Gálvez y Patricia Pardo: anuncian que se han casado y esperan su primer hijo

Christian Gálvez (43 años) y Patricia Pardo (39) han dado la gran sorpresa, y por partida doble, este pasado sábado día 29 por la noche. Ambos han anunciado, felices y pletóricos, a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, que contrajeron matrimonio hace un año y que están esperando su primer hijo en común.

La pareja ha decidido comunicar la feliz noticia el mismo día en que se cumple un año de su paso por el altar, un enlace que se celebró en la más estricta intimidad y del que no se conocía ningún detalle hasta ahora. "Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo mejor de aniversario que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas", comienza el comunicado.

Y añaden, emocionados: "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé. La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos".

Termina el flamante matrimonio el escrito dando las gracias: "Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió. 'Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad'. (El Principito, Antoine de Saint-Exupéry)".

Muy significativos son los dos hashtag con los que cierran su post conjunto: #LuzyCamino y #florecieron. Este último está estrechamente unido a la frase con la que comenzaron su romance, y que ella pronunció en directo en televisión cuando confirmó su historia de amor. "Si son rosas, florecerán", sostuvo Pardo. Y florecieron.

Con respecto al carrete de fotografías que ambos comparten, cabe destacar que en una de ellas la copresentadora de El programa de Ana Rosa, exultante y ataviada con un vestido blanco, presume de sus primeras curvas, mientras Gálvez la agarra tiernamente de la cintura por detrás. Ambos miran la incipiente barriga sin poder ocultar su sonrisa.

En otras instantáneas se puede apreciar una imponente rosa roja en una vitrina de cristal, y las manos de ambos, entrelazadas y luciendo sus alianzas de compromiso. En la línea de la maternidad, conviene recordar que Patricia ya es madre de dos hijas: Aurora y Sofía, de siete y cuatro años respectivamente, fruto de su anterior matrimonio con Francisco Márquez.

Por su parte, Gálvez no llegó a estrenarse en la paternidad durante su relación con Almudena Cid (42). Tal y como pudo conocer EL ESPAÑOL hace un tiempo, Christian estaba deseando convertirse en padre. De hecho, quien lo conoce y trata ha sostenido que era uno de los grandes sueños que le quedaban por cumplir.

Un año de amor

El pasado mes de marzo se cumplieron 365 días desde que estalló en los medios de comunicación la historia de amor entre el celebérrimo presentador y la periodista. "Estoy feliz y estoy ilusionada", fueron las palabras que entonó ella en su espacio matutino, El programa de Ana Rosa, a modo de confirmación. El amor entre ellos había florecido entre los pasillos de la cadena de Fuencarral.

El hoy matrimonio en un acto público, en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres

Una sorpresiva historia amorosa que comenzaba a escribirse tras la separación de Gálvez y la que fue su pareja, Almudena Cid. Fueron tiempos convulsos a nivel mediático para la flamante pareja y la tercera en discordia, Almudena, quien no dudó en manifestar su dolor públicamente.

En medio de ese ruido mediático -en el que la madre de la exgimnasta llegó a pronunciarse en redes sociales en contra de Christian-, Christian y Patricia se abonaron al silencio. El tiempo, inexorable, fue pasando y amainando los sentimientos y cicatrizando heridas. Hoy, un año después, las vidas de estas tres personas protagonistas son otras completamente distintas.

Patricia y Christian viviendo juntos, casados y a la espera de su primer hijo en común. Con respecto a Almudena, en octubre de 2022, aseguró en un acto público que había perdonado a Gálvez. "Un día deja de doler", aseveró.

Dejando claro que vivía un momento "muy bonito", la deportista avanzó: "Son procesos. Hay que dejar aire y oxígeno cuando pasan las cosas, poner la atención en ti. Uno en la vida busca respuestas y hay que darle tiempo a las preguntas porque las repuestas de fuera no van a llegar".

Y añadió: "Ahora estoy en un momento muy bonito, me he dado cuenta de todo lo que no me cuidaba y es el mejor descubrimiento que he hecho. Me he dado cuenta de que la manera de sobrevivir a un momento difícil tiene mucho que ver a lo que he cultivado como deportista".