Lo habíamos buscado con tanto ahínco que media Europa respiró ayer con alivio cuando se supo que el sirio que ha acuchillado a cuatro niños y dos adultos en un parque de Annecy es muy probablemente un loco. ¡Un loco, al fin! Un loco, además, presuntamente cristiano. O todo lo presuntamente cristiano que puede ser un loco. Así que ni terrorismo, ni islam, ni yihad, ni lobo solitario. Las víctimas están en el hospital, pero el relato sigue sano y salvo. Circulen.

Un chaval de 24 años se enfrentó con su mochila al terrorista sirio que entró a un parque infantil de Annecy a acuchillar niños. https://t.co/waEKVUD1Gj — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) June 9, 2023

El que también es cristiano, pero no está loco, es Henri, el chico de 24 años que se enfrentó al atacante con la única ayuda de su mochila.

Lo interesante, y el objeto de esta columna, es lo que ocurrió antes de conocerse que el atacante era un loco y no un islamista. Que era lo que todos, incluidos los que se escandalizan por "la estigmatización del islam", pensamos durante las primeras horas.

Que a ver a quién iba a beneficiar eso en las urnas, se preguntaban algunos. ¡Menuda confianza en los franceses! ¡Y cómo debe de estar el panorama en Francia para que un sirio acuchillando niños en Annecy le dé votos a la extrema derecha de Marine Le Pen y no al liberal Emmanuel Macron! ¡Que Dios nos pille confesados!

Porque digo yo que si el centro es el consenso mayoritario de una sociedad sobre un tema determinado, entonces el centro hoy en Francia y en toda Europa debe de ser "no acuchillar al prójimo".

El dibujo hoy de Plantu (histórico caricaturista de Le Monde), sobre el ataque contra bebés de ayer en Annecy, no gusta a todos (lo acusan de coquetear con la extrema derecha).

El atacante: "¡Te digo que quiero ser francés!". https://t.co/5tR2k47PMq — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) June 9, 2023

¿Y por qué sospecharía nadie que esos votos, los del centro más centrado que pueda encontrarse en una sociedad, se los va a llevar la extrema derecha?

¿Y qué dice eso de nuestras democracias tan liberales y tan deeply concerned con todos los males, los reales y los imaginarios, del planeta Tierra? A ver si hay algo que estamos haciendo mal. O, por decirlo en modo PSOE, a ver si hay algo que estamos haciendo fantásticamente bien, pero no sabemos explicarlo de tan fantástico que es.

Antes de saberse que el atacante era un loco, otros pidieron también que analizáramos los hechos de una forma exquisitamente ecuánime, cabal y desapasionada. Es decir, evaluando las causas y las consecuencias de los cuchillazos de una forma serena, mesurada y democrática. Por supuesto, nadie piensa que acuchillar niños esté bien. Pero sí hay alguna gente, por lo visto, que piensa que el niño es sólo el daño colateral, la consecuencia indeseada, de una violencia mayor y desde luego mucho más preocupante, que es la que sufre el tipo del cuchillo.

No me estoy inventando un hombre de paja. Lo decía ayer mismo un tertuliano en una televisión de izquierdas. "El racismo, la marginación, el paro". Era uno de esos que ven a un tipo acuchillando niños y te dicen "no, mira, espera, no lo estás entendiendo". Igual el problema es ese, que él lo está entendiendo.

Luego empezó a circular la información de que el atacante es cristiano y la cosa se diluyó rápidamente. Ya no había racismo, ni marginación, ni paro. Había un cristiano acuchillando niños. Observen el mecanismo: primero se disculpa el problema atribuyéndolo a las habituales injusticias sociales, y luego se niega que exista ese problema cuando el avance de las horas descarta la tesis islamista.

"Los ataques son extraordinariamente raros y estadísticamente irrelevantes" decían otros antes de saberse que el atacante era un loco. Como lo son todos los crímenes de sangre, claro, salvo en Venezuela, Afganistán, Yemen y otros países por el estilo. Hasta el terrorismo de ETA fue tan estadísticamente anecdótico como el desvalijamiento de bancos. La diferencia, claro, es que el desvalijamiento de bancos no se fundamenta en un sistema de valores defendido por cientos de miles de personas.

Pero nosotros no tenemos ya ese problema porque el atacante de Annecy es un loco.

Portada de 'Hermano lobo' de abril de 1973.

El argumento del racismo merece un comentario final. Concretamente, el de esa viñeta de Gila en Hermano Lobo en la que un maromo está cosiendo a puñaladas a un pobre desgraciado. "No le des más puñaladas, hombre" le dice un tercero. "Pues que deje de llamarme asesino", responde el navajero.

"Ya dejarán de pegarnos puñaladas cuando dejemos de mirarles con ojos racistas". Eso era, casi literalmente, lo que pensaban algunos antes de saberse que el atacante era un loco y no un islamista.

En circunstancias normales, uno se preguntaría qué estamos haciendo mal para que el voto de los que rechazan la violencia pueda irse a la extrema derecha y no a los partidos de la sensatez y el decoro y el Estado de derecho. ¿Qué estará ocurriendo para que un voto tan puro, tan limpio y tan inatacable como ese caiga en las manos incorrectas?

Curiosamente, nadie se pregunta a qué partidos va el voto de los que consideran que acuchillar niños debe ser contextualizado en el marco de las injusticias sociales generadas por el capitalismo, Occidente y las democracias liberales.

Cordón policial en el escenario del ataque a varios niños y adultos en Annecy (Francia). EFE

Quizá lo que pasa es que todos tenemos meridianamente claro a qué partidos van esos votos. Los votos de los que ven motivos tras cada machete. Y por eso los otros votos, los de quienes no ven contexto ni razones ni explicaciones ni leches frente al apuñalamiento de un niño, van, por descarte, a partidos inaceptables. Mucho más inaceptables, por lo visto, que quien acuchilla niños.

Igual el problema no lo tienen los que se aprovechan con más o menos demagogia de ese nicho de mercado, sino de los que han dejado ahí ese agujero. Luego criticamos a Pedro Sánchez abandonando el centro mientras en la tele aparece un tipo diciendo "espera, vamos a analizar con calma las circunstancias del tipo del machete".

Sigue los temas que te interesan