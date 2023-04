"Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente". El argumento es de una simpleza tan infantil que uno no sabe si sonrojarse o aplaudir. El que habla es Lucas, componente del dúo musical gaditano Andy y Lucas, preguntado por su participación en la Fiesta de la Resurrección, una cosa entre la Jornada Mundial de la Juventud y una reunión de incels. "Políticamente somos insípidos", remata el autor de Son de amores.

Andy y Lucas. E.E

"Nos han llamado de muchos sitios. El que más ilusión me hace es Errentería, en el País Vasco, que es un pueblo súperaberzale a tope y mu'revolucionario. Me hizo ilusión porque me siento muy identificada con ese pueblo y con su lucha". La que habla ahora es Marta Ortiz, paisana de Andy y de Lucas, y autora de la comparsa We Can Do… Carnaval! Ante estas palabras, pronunciadas en mayo de 2022, mi reacción es clara. Chupito de antiemético al canto.

Entre el "insípido" pescaíto en blanco y la sardina pasada, que apesta, no tengo duda: ponme esa rodaja de pescada, que no me va a hacer daño y, ya si eso, le echaré un chorreoncito de limón para darle algo de sabor.

Reconozco que he tenido que poner en contexto las declaraciones de Lucas porque de primeras me sonaron a "esto no se come". Pero una vez encajadas, asimiladas y ubicadas en el panorama moral de nuestro país, me parecen de una sensatez aplastante y de una valentía notable.

He llegado a la siguiente conclusión. ¡Este cantante de flamenquito es el niño que le dice al emperador que va desnudo! Le está diciendo a Pedro Sánchez que ha pactado con gente que ha matado gente.

¿Que los de Bildu son etarras? Su secretario general es Arnaldo Otegi, condenado a la cárcel por terrorismo. Su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, la que fuera redactora jefe de Egin, periódico propagandístico de ETA. Sí, la que tituló Ortega vuelve a la cárcel cuando liberaron al funcionario de prisiones del zulo.

Es como preguntarse si los de Vox son franquistas. Habrá de todo. Pero basta con preguntar a sus votantes y militantes qué opinan de Francisco Franco para saber por dónde van los tiros. "El alzamiento nacional, bla, bla, bla".

Pero volviendo a Andy y Lucas. ¿Que sois insípidos? No, macho, vosotros sois de derechas y no lo sabéis o no lo reconocéis. Y, oye, me parece genial que haya artistas abiertamente conservadores, que de moralina y jeremiada progre a lo Quique Peinado e Inés Hernand vamos bien servidos.

🗣 La respuesta de la alcaldesa de #Durango, de Bildu (@Ima_Garrastatxu ), a Andy y Lucas tras llamarles «etarras» https://t.co/7GvN7N6qUJ — El Correo (@elcorreo_com) April 23, 2023

Ya lo dijo nuestro paisano Paco de Lucía. Cuando se gana el primer millón de pelas no se puede ser de izquierdas. Y hay que aprender, como Sabina, "a decir Messi donde dije Diego". Que vosotros ya no sois esos dos canis del barrio de La Laguna, pisha. Sois dos padres de familia con barriga que facturan cientos de miles de euros. Y al que no le guste, que se rasque.

¿Que no os mojáis políticamente? A ver, habéis ido a un evento cristiano, ¡a un evento cristiano, a quién se le ocurre!, y los medios os han señalado por ello. Que sí, que suena un poco rarito, tú sabes, pero si pagan bien, ¿qué hay de malo, a quiénes hacéis daño? Es como cuando en Cádiz se condenó a la chirigota de El Selu por actuar en un cierre de campaña de Ciudadanos.

"¿Han matado a alguien estos jóvenes apostólicos?" me pregunto siguiendo vuestra aplastantemente irrefutable argumentación infantil. Pues no, ¡y encima están resucitando a un muerto!

En fin, paisanos, bienvenidos al mundo de lo políticamente incorrecto. Tranquilos, que Bildu no os va a poner en el brete moral de tener que cantar o no Y en tu ventana en un ongietorri en Rentería.

Y ventanas no, pero puertas sí que os van a cerrar. No por ser "rojeras" (que eso te abre más puertas que casetas en la Feria de Abril si te llamas José Luis Mendilíbar), sino porque desde que os anunciasteis en el cartel de la Fiesta de la Resurrección sois unos "fachas de mierda". Enhorabuena, máquinas.

