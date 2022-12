El año que perdimos Cuba, en 1898, los hermanos Miguel y Ramón Gilabert abrieron en Barcelona sus talleres gráficos y los bautizaron Myrga. La empresa, centenaria, continúa en activo y es su calendario taco de pared, el de toda la vida (Taco Mural. Tamaño grande 14 x 20 cm) al que le soy fiel desde hace ya veinte años, en el que tengo apuntadas estas doce citas a las que no faltaré en 2023. Gracias a él recuerdo el santoral.

.

1 de enero. Arranca el décimo aniversario de Forbes. Diez años han pasado desde que decidí sustituir The Capitalist Tool (La herramienta del capitalismo), el eslogan legendario de la revista fundada por B. C. Forbes por Nada Personal Solo Negocios (ya saben, Marlon Brando con unos algodones en los mofletes en El Padrino).

Una década, miles de contenidos digitales y páginas y un buen puñado de eventos de referencia para poner en valor algunas ideas: que un empresario es un aventurero y hacer negocios es honorable; que una buena clase empresarial hace mejor un país, y que los negocios con estilo son más elegantes. Durante todo el 2023 celebraremos Forbes 10 años, en 10 ciudades y recorreremos España para amplificar oportunidades e impulsar personas. ¡Forbes Live! A este lado de la carretera. Más información pronto en Forbes.es

16 de enero. World Economic Forum en Davos. ¡Menudo imperio el que fundó el economista Klaus Schawb (82) aprovechando la solvencia suiza y la belleza natural del pequeño pueblo suizo de Davos! Primero se inventó el Simposio Europeo de Management -no suena mal- pero en 1987 hizo sonar la tecla exacta al renombrarlo World Economic Forum, auspiciado bajo el paraguas jurídico de una fundación.

Más de 400 personas trabajan regularmente en Cologny para inaugurar el año económico como referente. Para muchos todos los malos se reúnen allí, -¿qué pensaría La Bruja Avería de Lolo Rico de lo que se cuece en Davos? -; para otros se trata de una herramienta más del sistema. Entre copos de nieves y anoraks de Moncler no es difícil encontrarse a Ignacio Sánchez Galán (72) o a Paco Reynes (59), arropados por sus correspondientes departamentos de comunicación dejándose ver. Yo ya tengo hecha la maleta.



Otras citas. 19 al 29 de enero. Sundance Film Festival en Utah. sundance.org. Sí, Robert Redford (86) está vivo y todo el que va sueña con encontrárselo.

.

1 de marzo. Funeral de George Lois en Nueva York. ¡Qué buen motivo para visitar Manhattan en Primavera! The George Lois Memorial convocado el primer miércoles de marzo para celebrar las vidas de George y Rosemary Lois, organizado por su hijo Luke, en apoyo de The George Lois Big Idea Archives en el Ayuntamiento de Nueva York. Aprovecharé para echar un vistazo y ver la nueva vuelta de tuerca de la industria del lujo hotelera según la cadena Aman, en The Aman Nueva York (The Crown Building, 730 5th Avenue). Goodkarmacreative.org

Otras citas. 1 al 9 de marzo. Dubai International Boat Show. Más de 800 marcas y empresas para avanzar las grandes esloras que vendrán. O dicho de otra manera: todos los grandes yates que veras en Ibiza este verano. Tampoco me perderé la última gira del antipático Roger Waters, 23 de marzo en Madrid y dos días antes en Barcelona. Su fotografía en el metro de Londres como un viajero normal es uno de las que el algoritmo escupe de vez en cuando.

18 de abril. Salón del Mueble de Milán. No es una feria, no es un avión… el “salone” (estás muy out si no lo dices en italiano) del mobile es la cita para todo el que se considera cool. ¿Quién lo dice? Los italianos, expertos en venta y branding. Pasearse por las callejas del barrio de Brera es tan cool como Basel Miami (ver noviembre).

Otras citas. La gran feria del café mundial, la Speciality Coffee Expo en Portland. Granjeros, tostadores y vendedores. ¡No se te ocurra ir y pedir un té! Y más, a ver cómo defiende Springsteen su fallido último disco. Sólo en Barcelona el 28 de abril y el 30, que el 29 prefiere descansar.

9 de mayo. Emite de nuevo Estación Podcast. Segunda edición del festival de podcast en español, que ya ha convertido Madrid en la capital del mundo del formato. Tras el éxito del año pasado, nuevas sedes, más podcasters que cruzarán el charco para emitir en directo y, desde luego, mesas sectoriales sobre el audio bajo demanda. Más info en su instagram @estacionpodcast

Otras citas. La cumbre del G7 en Hiroshima estará llena de gestos. No puede ser de otra manera tras un 2022 donde volvimos a hablar de terror nuclear.

30 de junio. Se estrena Indiana Jones 5. No he querido ver el tráiler. No quiero saber nada. Acompañar a Harrison Ford (80) con su látigo forma parte de mi vida. No puedo evitar tararear la canción de John Williams mientras escribo estas líneas. ¿Corro riesgo de decepcionarme? Al lado de Indiana no se corren riesgos.

Otras citas. Art Basel, del 15 al 18 de junio. Nada que ver con Miami, aquí se va a ver arte, a comprar ya te digo yo que no que cuando se abre la feria ya está todo vendido.

7 de julio. San Fermín. Más que una cita toda una semana. Hay muchos Sanfermines no todo es emborracharse. Cenar en El Europa con los mariachis de Juan Mari Idoiate, asistir al Guiri del Año de Mikel Urmeneta, cantar La Chica Ye-Ye para darle ánimos a Conchita Velasco ya es cita obligada.

Otras citas. El mundial femenino que arranca en Australia y Nueva Zelanda y la Can Art en Ibiza (12 al 16).

22 de agosto. La Copa del América de Vela despliega aparejo en Barcelona. Ni se me ocurre faltar. Será una cita definitiva para la revista NAUTIK (@nautikmagazine) y para consolidar la vela a la altura de su posición en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. A la náutica, y en especial a la vela pronto le ocurrirá lo que le pasó al esquí, llegará a todo el mundo.

Arropando a Grant Dalton, el poderío de la multinacional francesa Havas de Alfonso Rodésen comunicación y patrocinios; de Luis Conde, al frente del Salón Náutico y del Ayuntamiento de Barcelona con el empuje de Jaume Collboni.

Otras citas. Campeonato del Mundo de Ciclismo en Glasgow. Más info en cyclingworldchamps.com y la Feria del Regalo de Melbourne.

5 de septiembre. La feria de la movilidad de Múnich. Poco que explicar aquí. No parece resuelto el futuro de la movilidad. La técnica nos permite ser verdes y eléctricos pero no llegamos a abrazarla definitivamente. ¿El porqué? Lo veremos en Múnich en la IAA Mobility. Iaa-mobility.com

18 de octubre. Feria del Libro de Fráncfort. La gran cita anual de los mercaderes de libros. Autores, propietarios de derechos, compradores de derechos de televisión, y agentes literarios en un Fráncfort ya otoñal que te garantiza dolor de pies y buenas dosis de cerveza afterwork.

Otras citas. Carpanta cumple 75 años. Para celebrarlo dos recomendaciones la Guia TAPAS para comerse y beberse España (www.spainmedia.es) y la Antología editada por Bruguera con prólogo de Paco Roca y textos de Jordi Canyissà.

1 de noviembre. Guia TAPAS de los 500 vinos que debes beberte. La vendimia se adelanta cada año y los bodegueros andan locos, pero este año el 1 de Noviembre publicaremos la primera guía de vinos de Tapas. ¿Cómo los elegiremos? Sencillo. Un sumiller elegido por cada comunidad seleccionará los mejores vinos según su paladar. El gusto es nuestro.

7 de diciembre. Todos a Miami Art Basel. ¡Olvídate! Miami Art Basel no es una feria de arte. El arte es lo de menos. Se trata de la celebración de Miami como capital del estilo y la moda de habla hispana, sí de España también -aunque con ARCO demos más que la talla-.

Otras citas. World Energy Congress en Róterdam donde los delegados discutirán como llevar a buen cabo los acuerdos de la Cop28. Worldenergy.org

Sigue los temas que te interesan