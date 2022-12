Agoniza 2022 dejándonos claro que uno de los principales problemas de la especie a la que pertenecemos es la tendencia de una de sus mitades a no aceptar que la otra mitad pesa como poco lo mismo, y que no hay futuro para el conjunto si desde lo individual y desde lo colectivo no se reconoce esa evidencia.

Lo acredita la saña demencial de los varios conciudadanos que se han puesto de acuerdo para deshacerse violentamente de otras tantas mujeres, que en su día tuvieron la poca fortuna de cruzarse en su camino y a las que les faltó la frialdad necesaria para ignorarlos. Calar en cada una de las historias es recoger otras tantas muestras de insignificancia moral y emocional, de mezquindad, cobardía e ignorancia supina de lo que significa ser un hombre más allá de tener la facilidad de orinar de pie.

Niñas afganas, cuando todavía asistían al colegio. Reuters

La acumulación de tragedias, y sus circunstancias, ponen también de relieve algunas carencias en la respuesta social a la violencia que se nutre del tétrico sentimiento de superioridad del macho aturdido, y sobre ellas habrá que reflexionar en semanas venideras. Lo que es seguro es que ninguna pauta válida saldrá de la demagogia vertida sobre los cadáveres aún calientes.