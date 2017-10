Ya está, ya ha metido la pata bien. Hasta el fondo. ¿Y ahora? Vamos a ver. ¿Pedir perdón? ¿Tirar la toalla? ¿Rectificar? Entendemos que eso es muy duro para un político. ¿Intentar convencer al político de enfrente de pedir perdón los dos a la vez, a la de una, a la de dos, a la de tres, piedra, papel, tijera? No conoce usted a Mariano. Y perdone, la pata enterrada hasta la ingle es de quien es y huele a lo que huele

Posibilidad uno: usted declara la independencia y se pega un tiro. No necesariamente por este orden. Y el que venga detrás, que arree… Una variante benigna y hasta noble (¿incluso inteligente?) sería convocar elecciones autonómicas sin necesidad de que le apliquen el 155. ¿Se atreverá?

Me dan ganas de motivarle invitándole a comer un menú compuesto exclusivamente de huevos y de nada más. ¿Pilla la indirecta? Franco se lo hizo, cuando estaba en África, a Primo de Rivera. No a José Antonio sino a Miguel. Yo entiendo que hay que tenerlos cuadrados y de tres yemas para atreverse a ir a las urnas de verdad ahora, sabiendo, como sabe usted perfectamente, que lo más probable es que se volatilicen los últimos votantes despistados que le quedaban al Partit del 3 per Cent. Y que la CUP, ay, la CUP, puestos a contar votos y no escupitajos en el ojo… De verdad, con socios así, ¿quién necesita enemigos?

Volviendo a la pata metida. Lo más lógico sería que el que la saque del hoyo no sea usted sino Oriol Junqueras, que siempre ha sido más terrenal y más listo, y que tiene lo que hay que tener para intentar pactar bajo cuerda, no sé, pongamos una amnistía a casi todo quisque (corruptos no, lo siento…) a cambio de “no renunciar a nada” pero dejarlo todo para luego. Hoy no se fía, pasado mañana puede. ¿Lo coge?

En cuanto Junqueras se haga con el cortijo no tendrá ningún afán de dinamitarlo. Se entiende que si le sale bien el tripartito que hace rato que porfía apuntalar con los síqueespots y con un PSOE que cada vez se parece más a la película Múltiple (¿qué personalidad manda hoy a las otras veinte, el feo Alfonso Guerra, el malo Pedro Sánchez o el buenazo tardío de Josep Borrell?).

Está la duda pavorosa, claro, de si de las urnas de verdad emergería este tripartito o si los socialistas podrían acabar haciendo piña con Ciudadanos y con…ah, pero por ahora está difícil eso, muy difícil. Mire, en algo tenían ustedes que tener suerte… Claro que si siguen así, acabarán uniendo a todo el mundo, incluso a toda Cataluña y a toda España, como no se veía desde los tiempos del Timbaler del Bruc y del Capitán Trueno. Y entonces ya ni con tuneladora, oiga. Lo de sacar la pata.