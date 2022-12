Los argumentos del actual portavoz para disputar el liderazgo a la mujer a la que, hace sólo tres meses, rendía exagerada pleitesía como su “más leal escudero” son tan inconsistentes que merecen poco comentario. Pero el dilema de Ciudadanos no consiste en decidir entre Inés Arrimadas o Edmundo Bal, o entre ellos y Begoña Villacís. Ni siquiera en refundarse mediante la confrontación o la integración.

El dilema de los dirigentes y las bases de Ciudadanos consiste en gestionar su decadencia de forma que pueda ser útil a las ideas que defienden o arriesgarse a quedar fuera del juego parlamentario, ayudando involuntariamente a su mayor adversario actual.

Ciudadanos: susto o muerte. Javier Muñoz

Hace año y medio me dirigí a la Convención de Ciudadanos en el Palacio de los Duques de Pastrana con un mensaje que ratifico hoy y reiteraré siempre: “He venido a pediros que no desistáis de dar testimonio como personas de vuestra conducta liberal; que no desfallezcáis como activistas políticos en vuestro empeño de aplicar una estrategia liberal; y que no renunciéis nunca como intelectuales a divulgar y expandir vuestra ideología liberal”.