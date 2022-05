Ni Richard Nixon ordenó el espionaje a las oficinas del Partido Demócata —en la planta de abajo de esta habitación 721 del Hotel Watergate desde la que escribo—, ni sabía que iba a producirse el asalto, ni había visto en su vida a los dos James Bond de pacotilla (Liddy y Hunt) que perpetraron la operación y menos aún a los cinco asaltantes (el exagente McCord, 'el Macho' Barker y sus tres 'muchachos' de Miami).

Javier Muñoz

En noviembre del 72, cuando Nixon ganó la reelección en todos y cada uno de los 50 estados menos Massachussets, con más de 18 millones de votos de ventaja sobre McGovern y un nivel de aprobación del 68%, la mitad de los norteamericanos no había oído hablar de Watergate. De hecho, esa palabra no aparecía ni una sola vez en la sección especial de 22 páginas tamaño sábana que el propio The Washington Post dedicó a la reelección.

Infatuado hasta la médula por la diplomacia del ping pong en China, los acuerdos de reducción de armas nucleares en Moscú y el proceso de paz en Vietnam, el 20 de enero Nixon se dirigió por escrito a sus altos cargos, instándoles a cambiar la Historia, "apurando cada uno de los 1.461 días" que les quedaban por delante.