No hace mucho vi en un blog una ilustración que explicaba bien el concepto de “género fluido”. Mostraba a una persona adolescente de apariencia ambigua, a la que alguien fuera del cuadro le hacía una pregunta: “¿Eres un chico o una chica?”. A lo que él/ella o, mejor dicho, asumiendo la última neolengua, ‘elle’ respondía con un monosílabo: “No”.

No faltará algún erudito en la materia que precise que esa respuesta tan sólo ponía de relieve que la persona interpelada no se consideraba incluida en el modelo “binario” y que su doble negación abría las puertas a otros géneros. Hasta 112 han sido catalogados recientemente, incluidos el “agénero” de quien cree no pertenecer a ninguno, el “apconsugénero” de quien por más que lo intenta no logra descubrir cuál es el suyo o el “apagénero” de quien se siente lo suficientemente apático como para no dedicarse a averiguar a cuál pertenece. Y eso sin pasar de la primera letra del alfabeto.

Pero el hecho de que exista un punto de partida, basado en la genética, expresado en la morfología genital y afianzado en miles de años de civilización humana, implica que para llegar a cualquiera de esas 112 modalidades siempre habrá un tránsito, real o imaginario.