Espacio entre halls del FYCMA durante la SDCC Málaga 2025

Espacio entre halls del FYCMA durante la SDCC Málaga 2025

Opinión

La San Diego Comic-Con Málaga y el potencial desaprovechado

Invitados especiales de primera categoría acompañados de una organización ciertamente mejorable

Inés Montero
Publicada

Se ha terminado la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga, la expansión de la mayor convención de cómic y cultura pop que se viene celebrando desde hace más de 50 años en California con alrededor de 120.000 asistentes y más de 30 invitados especiales.

La principal atracción de este evento ha sido, sin lugar a duda, sus artistas invitados, entre los cuales se encontraban grandes figuras del cómic (Jim Lee), del mundo de los videojuegos (Nobuo Uematsu), la industria del cine (Arnold Schwarzenegger), televisión (Norman Reedus) y cosplay (Yaya Han).

Todos ellos participantes en paneles (charlas) que en muchos casos iban seguidos de una sesión de firma de autógrafos y fotografías que podía llegar a tener lugar en el propio auditorio con tal de no dejar a nadie sin un recuerdo inolvidable.

Además, durante el evento tuvieron lugar adelantos de películas y los aficionados pudieron disfrutar de los numerosos stands en los que podían observar y sacarse fotos con material de series y películas como Predator y Toy Story, áreas gaming, talleres, puestos de editoriales, zonas con juegos de mesa y un pequeño ‘artist alley’.

Stand de “Tron:Ares” en el Exhibitor Hall de la SDCC Málaga 2025.

Stand de “Tron:Ares” en el Exhibitor Hall de la SDCC Málaga 2025.

Una de las partes menos positivas fue la lenta y escasa comunicación que hubo los meses previos al evento a través de las redes sociales sobre los invitados, actividades y horarios.

La otra fue que, a pesar del enorme espacio del FYCMA, este sólo contó con un hall interior de espacio limitado para su zona comercial, siendo el resto auditorios para paneles, aulas de talleres, una exhibición de figuras, espacios vacíos y una zona exterior con atracciones y los únicos puestos de comida de todo el evento.

Todo ello tuvo como resultado una enorme aglomeración de personas en puntos específicos por falta de cosas que hacer entre unas actividades y otras.

Colas para acceder al FYCMA durante la SDCC Málaga 2025

Colas para acceder al FYCMA durante la SDCC Málaga 2025

Y hablando de colas, hay un motivo por el que la gente en redes sociales ha apodado a este evento "la Colacon". Esperar al menos una hora de cola al día que fácilmente podía superar las cuatro entre accesos al recinto, acceso al edificio, acceso a la zona comercial, acceso a los stands, hablar con los artistas, acceder a los auditorios, conseguir comida, y pedir hojas de reclamaciones.

Y esto sólo se agravaba con la escasa señalización, control de reservas e información ofrecida por el staff y voluntarios que claramente se vieron abrumados por el número de asistentes.

Esto provocó casos como el bloqueo del acceso al edificio por aforo completo, un concierto de Nobuo Uematsu para el que se llenaron los asientos dos horas antes de su comienzo, paneles con más de cuatro horas de espera para la gente sin plaza reservada y que, en el caso del panel de Arnold Schwarzenegger, se salían del espacio de la propia convención.

Esta es la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga, por lo que algo de confusión y problemas de gestión eran esperables con la magnitud del evento que se pretendía llevar a cabo y por suerte, muchos de ellos son fácilmente mejorables de cara a las dos próximas ediciones con tiempo y la experiencia adquirida estos días.

Lo que está claro es que este evento ha demostrado un enorme potencial y que si hace caso al feedback, puede que acabe convirtiéndose en una convención realmente única capaz de competir con las otras grandes de Europa.

