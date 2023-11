Manfred Weber: "Amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa, la UE tiene que actuar ya"

Manfred Weber (Niederhatzkofen, Alemania, 1972) es presidente del Partido Popular Europeo (EPP) desde hace año y medio. Es un "bávaro orgulloso, un feliz alemán y un europeo convencido" que tomó el puesto después de muchos años al frente del grupo popular en el Parlamento Europeo... y sólo mes y medio después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP.

Desde entonces, la alianza entre ambos se ha fraguado en tres ejes: la casual coincidencia en el tiempo, el hecho de que el EPP necesitaba una victoria en uno de los grandes para remontar el vuelo -y que España era la primera oportunidad-, y en que ese vuelo a remontar venía con el lastre de la polarización populista que ya se expandía por Europa.

Quizás hay un cuarto eje, pero ése ya más de consumo propio para los líderes del centro derecha: que en las democracias occidentales la extrema derecha está peor vista que la extrema izquierda, y eso convierte en anatema casi cualquier alianza política para los populares, mientras que los socialdemócratas, como Pedro Sánchez, pueden pactar lo que quieran con quien quieran.

Al frente de los populares, Weber ha batallado contra los populismos de todo cuño, aunque nunca le ha hecho ascos a mirar a su derecha si era necesario para gobernar, o para ampliar las bases del EPP: por un lado, marcando las "líneas rojas" de "los valores democráticos fundamentales" y, por otro, no plegándose a las acusaciones que le llegaran de fuera.

Por eso, su discurso durísimo contra el presidente reelecto español y sus acuerdos la izquierda radical y, sobre todo, con el independentismo catalán y vasco, no es nuevo. Viene de lejos, como ya demostró hace año y medio en EL ESPAÑOL.

Antes de pasar a las preguntas y respuestas, el político alemán charla amigablemente, al otro lado de la conexión telemática, en su casita del sur de Baviera. Y pregunta sobre lo que está pasando en España, como para saber de primera mano, más allá de lo que le cuentan sus socios de la madrileña calle Génova. El PP de Feijóo ha ganado, pero ha perdido. Y él trata de tomar la temperatura humana que le pueda aportar un ciudadano español, en el Madrid que lleva ya más de dos semanas quemándose cada noche frente a la sede del PSOE...

"Te agradezco el mensaje", responde tuteando al periodista. "Esto confirma nuestra ambición de ser claros sobre el asunto de la amnistía y el Estado de derecho. Estábamos muy interesados en una acción de la Comisión, al menos, como esa carta de Reynders a las autoridades españolas , la semana pasada. ¡La respuesta fue terrible! Está fuera de los estándares. Ahora, toca el debate en Estrasburgo y ver cuáles son los próximos pasos. Ayer hablamos con el servicio jurídico sobre esto... es bueno saber de alguien como tú que lo que ocurre es realmente importante".

Pues pasemos al usted y empecemos, si le parece, señor Weber. Tengo más o menos 15 preguntas, pero ya veremos adónde va la conversación... Comencemos con 'el tema'. ¿Existe realmente riesgo de quiebra del Estado de derecho en España? ¿Existe una regresión democrática?

Nuestra valoración se basa en lo que vemos en la sociedad civil, en los jueces, incluso en la declaración institucional del Consejo del Poder Judicial. ¡Y están preocupados! Por eso Europa debe estar preocupada por lo que está pasando ahora en España.

Mi evaluación no es una perspectiva partidista. No estoy juzgando esto como político. El Estado de derecho siempre debe basarse en los tribunales, en los abogados, en personas independientes que tengan la ley como base para su evaluación. Y son claros, son francos, están sumamente preocupados. Eso es lo que está pasando en España. Y es por eso que Europa debe estar atenta, debe preocuparse y hacer una evaluación sólida y basada en hechos sobre las decisiones concretas que se están tomando.

¿Qué se le ha perdido a Manfred Weber en España? Está claro que usted es líder del EPP y, por tanto, aliado de Alberto Núñez Feijóo. ¿Pero hay algo más, político o personal, en este interés?

A mí, como político, me preocupa quién está dividiendo las sociedades. Vivimos en un mundo en el que tenemos muchos desafíos por delante, como usted sabe. Estamos cerca de la guerra y la crisis. Situaciones como los de Ucrania e Israel se acercan a Europa, les están sucediendo a nuestros vecinos. Por eso necesitamos reunificar nuestras sociedades. Tenemos que unir a la gente. Y veo que ocurre lo contrario. Esto es lo que preocupa al político Manfred Weber. Para mí, es realmente una deriva muy grave.

Lo ha dicho usted, soy un político de partido. Y teniendo en cuenta que Núñez Feijóo proponía un programa para dos años, con atribuciones limitadas, y con proyectos claros para llevar a España un paso más allá, para solucionar los problemas más urgentes de los ciudadanos españoles... ¡Proponía trabajar juntos! Y estoy total, totalmente sorprendido de que a Pedro Sánchez no le pareciera posible formar una gran coalición, trabajar junto con las fuerzas democráticas del país. Sin embargo, está obviamente dispuesto a trabajar con los separatistas. Quiere dividir el país. ¿Por qué no basarse en la Constitución? Para mí es un shock ver esto, que para los socialistas es más fácil formar un Gobierno así que, con este resultado electoral, unir fuerzas en el centro político.

"Pedro Sánchez pacta con Carles Puigdemont y no con Alberto Núñez Feijóo porque quiere dividir el país, no unirlo"

Ustedes, los alemanes, han formado varias grandes coaliciones. Son una prueba de que es posible y es bueno para el país.

Usted lo ha dicho. Ésa debería ser la tradición, ése debería ser el pensamiento de los demócratas. Y seamos honestos, lo que dice su historia es que Sánchez se preocupa más por sí mismo que por el país. Le preocupan más sus ambiciones personales de permanecer como primer ministro que unir a la gente y reunificar el país, algo que era tan urgente y necesario en este momento. Ésa es la realidad.

¿Es lo que está sucediendo aquí en España de algún modo comparable con los casos anteriores ocurridos en otros países de la Unión Europea?

En otros países existe el principio de amnistía, de una ley de perdón que se basa en algunas de esas Constituciones europeas. ¡Pero no conozco ningún caso comparable! Aquí parece haber más de mil personas que serán amnistiadas. Y siempre deberíamos tener en cuenta a las víctimas. Detrás de cada caso, no sólo hay una actividad delictiva basada en la legislación, en la sentencia de un tribunal independiente español. Detrás de todos estos más de mil casos, siempre hay víctimas. Personas que sufrieron. Y personas que murieron, según pude saber, porque los casos de terrorismo están cubiertos por esta ley de amnistía. Esto es un ejemplo incomparable en la UE. Y por eso, una vez más, hay que darle prioridad a nivel europeo.

Quiero destacar además especialmente que, teniendo esto en cuenta, es de esperar que el sistema judicial también pueda emitir su juicio, basándose también en la Constitución Española. Confiamos plenamente en el sistema judicial porque los jueces han expresado muy abiertamente que están preocupados. Lo que hay es que la clase política está violando el Estado de derecho, y no los jueces.

Quizás ésta sea la forma en que la Unión Europea pueda intervenir. Porque si no me equivoco, el terrorismo no es amnistiable según los Tratados de la Unión Europea.

¡Exactamente! Es un delito fundamental en toda Europa. Por eso existe una base legal para actuar. Pero aun sin ello, ya existe la posibilidad de hacer un balance sobre lo que está pasando en España. Porque nuestro nuevo Mecanismo del Estado de derecho implantado en la UE nos da la base legal para hacerlo. No sólo la base, sino incluso la obligación, es nuestra tarea, es nuestro papel como Unión Europea dejar claro que somos una Unión basada en el principio básico del Estado de derecho.

Si me permite decirlo, en los últimos dos años hemos tenido, a nivel europeo, varios casos preocupantes. El más crítico fue, sin duda, la deriva de Hungría y también en Polonia, en los años anteriores. Allí nos enfrentamos a estos problemas. Y tengo que ser claro: mi preocupación es que España se esté convirtiendo en la nueva Polonia con esta deriva actual, lo que también significa menos influencia a nivel europeo. Porque ya en esta presidencia española hemos visto una falta de capacidad de España para aportar realmente todo el poder de un país tan grande, de una economía tan importante para Europa. No se ha llevado todo el potencial de España a la mesa europea. Y debido a los debates internos, España está perdiendo su credibilidad a nivel europeo.

En cualquier caso, Bruselas no ha detenido esta deriva autocrática en Hungría. Y en Polonia, tuvimos que esperar a las elecciones. ¿Qué esperanza hay de que la UE "helps Spain", como ha dicho el EPP?

Bueno, se ha referido usted al ejemplo correcto: Polonia. Estoy seguro de que Sánchez no sobrevivirá mucho tiempo en su cargo, porque su Gobierno es extremadamente inestable. Y finalmente la gente se levantará, porque las encuestas nos dan una idea clara de que dos tercios de la gente no apoya este enfoque.

Sánchez no le dijo la verdad a la gente antes de las elecciones. Y la gente no se olvidará de esto. Es un mentiroso. Prometía cosas, pero ahora no las cumple, después de votar. Y es que, que estés perdiendo la confianza, es lo más peligroso para cualquier político en democracia. Por eso estoy seguro de que no sobrevivirá por mucho tiempo...

...pero reunió una gran mayoría en el Parlamento...

...sí, pero me refiero no sólo al comienzo de su mandato, sino también después, a todas las decisiones gubernamentales (presupuestarias, etc.) que estarán en manos de extremistas. Y eso no es sostenible para un país como España. Por eso estoy seguro de que no se quedará mucho tiempo. ¡Y Alberto [Núñez Feijóo] está listo!

¿Seguro? Ganó, pero perdió.

Mostró liderazgo, porque él también podría haber hecho cosas para conseguir el Gobierno, y se negó a hacerlas. Cumplió sus promesas y fue claro. Quiere unir a España. Quiere ser un buen líder para España, honesto. Y para él, primero está el país y luego la carrera, después el partido. Eso es secundario. Y eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo Sánchez. Por eso estoy seguro de que no tiene perspectiva a largo plazo.

Polonia es probablemente el gran caso que nos preocupaba, y ahora nos preocupa España. Y lo mismo ocurrirá en España. La próxima vez, una mayoría demócrata votará por Feijóo y lo llevará al poder, como hicieron los polacos con Donald Tusk.

El presidente del EPP, Manfred Weber, en el Parlamento Europeo. EPP

Usted es alemán, como Ursula von der Leyen, y usted un 'popular' como ella. Podríamos decir que, políticamente, es su jefe. ¿Han hablado ya del 'caso España', usted y la presidenta de la Comisión Europea?

Mantenemos contacto regular sobre todos los temas y también hablamos de España. Y me alegro de que la Comisión haya reaccionado inmediatamente con la pregunta que el señor Reynders, el comisario responsable, envió a España. Una cosa está clara: Europa está preocupada. Hay preocupación en el mensaje de esa carta. Así que es necesario actuar. Es necesario hacer preguntas.

Y desde el punto de vista político, la respuesta [del ministro Bolaños] fue una provocación a Europa, porque la respuesta dice que Sánchez no tiene nada que ver con esta ley porque está hecha por los partidos y en negociaciones parlamentarias. Obviamente, ahora que ya hay proposición de ley, es necesario hacer seguimiento de lo que está sucediendo concretamente. Europa tiene ahora una enorme obligación, una enorme responsabilidad de hacer una evaluación seria de lo que está pasando en España y luego, de sacar las conclusiones. Y eso se basa en el Mecanismo del Estado de derecho. Así pues, España es ahora un caso susceptible del Mecanismo del Estado de derecho.

El Comisario Reynders, como usted ha dicho, ya ha expresado la "profunda preocupación" de la Comisión. Hay un chiste muy conocido de que la UE siempre está "deeply concerned" [profundamente preocupada] por esto y aquello, pero nunca actúa. De acuerdo, estás preocupada, genial. ¿Qué va a hacer ahora, señora UE?

A ver, el nuevo Mecanismo del Estado de derecho nos da un poder real, nos dio una influencia real en el caso polaco y en el caso húngaro. Estamos reteniéndoles dinero, fondos europeos. En el caso húngaro, incluso en las cuestiones presupuestarias tradicionales, como la agricultura y los fondos regionales. Pero ahora es demasiado pronto para hacer una valoración muy clara en España. Aunque las herramientas están ahí. A Europa no le faltan herramientas. Podemos actuar y debemos actuar si los hechos son claros.

Lo que pido ahora es que la Comisión presente una evaluación clara de lo que está sobre la mesa. ¿Qué hay en ese acuerdo? Y estoy seguro de que, teniendo en cuenta, una vez más, a la sociedad civil, a las asociaciones de jueces y la declaración institucional del CGPJ, es evidente que Europa debe actuar. Para mí, eso es obvio a la vista de los hechos. La comisión debe hacer una evaluación clara.

Esta semana se celebrará en Estrasburgo un debate monográfico sobre la "Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España". ¡El título realmente llama la atención! ¿De verdad cree que hay una ruptura del Estado de derecho en España?

Hay una preocupación que está sobre la mesa y por eso el título es correcto. Lo hemos formulado de forma no ofensiva. Mire una cosa, cuando el jueves estaba sentado junto con todos los líderes de grupo, en la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, para mí fue una sorpresa ver que La Izquierda, los Verdes y los socialistas no apoyaban la celebración del debate. ¡Al menos, debatir; al menos, hablar de esto! ¿Se imagina? Los socialistas, los Verdes y La Izquierda se negaran todos a hablar de esto, a nivel europeo, siquiera para expresar nuestra opinión. En una democracia, se pueden tener opiniones diferentes, pero al menos hay que tener la oportunidad de debatirlas.

Y por eso, debo decirle que los socialistas liderados por Iratxe García, los Verdes y también La Izquierda han perdido totalmente su credibilidad en la lucha por el Estado de derecho en Europa. Si un partido ni siquiera está dispuesto a hablar de esto y a celebrar un debate en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que millones de personas salen a las calles a expresar su decepción, su preocupación y su rechazo... su furia incluso, a veces, por lo que está sucediendo allí, eso es, para mí, realmente la prueba de que han perdido toda credibilidad en estos temas.

¿No cree usted que llegan ustedes demasiado tarde?

Mi enfoque debe basarse en hechos. Sólo para darle un punto concreto, mire: hace ya dos semanas celebramos una mini pleno en la Eurocámara. Y entonces, no pedí un debate inmediato sobre este asunto, porque primero pensé que sería más valioso darle a la sociedad civil y a los jueces la oportunidad de expresar su opinión.

No podemos tener debates basados en noticias de prensa. Entonces, queda claro que aquí no hay política partidista. Se trata de que Europa sea responsable en defender el Estado de derecho. ¡Ahora sí necesitamos un debate! Gracias a la mayoría, lo tendremos el próximo miércoles. Pero este debate debía basarse en hechos, en lo que nos dicen los jueces. Eso es a lo que yo quería esperar. El Estado de derecho debe basarse en hechos. Ése es nuestro enfoque en el EPP. Le daremos un tratamiento serio, pero el desafío es grande en España.

"Lo que me preocupa es que España esté ya camino de ser la nueva Polonia... pero ése es un buen ejemplo, significa que Sánchez no durará"

Usted es alemán, como Udo Bullmann, que compite por el liderazgo de los socialistas europeos con Iratxe García. ¿Confía en que algo suceda dentro de la familia socialista de S&D? ¿Confía en que ellos mismos le ayuden?...

Bueno...

Se ve que no...

La esperanza es muy, muy limitada. Porque finalmente lo que veo en España es 'el poder primero'. Cualquier otra consideración es una prioridad de segundo nivel. ¡El poder primero! Eso es lo que veo. Y si me permite ampliar la perspectiva, vayamos a mirar lo de Eslovaquia. El partido socialista HLAS formó Gobierno con el ultraderechista Smer, pero a día de hoy todavía son miembros del Partido Socialista Europeo. Es preocupante que no puedan distanciarse de Peter Pellegrini. Y ahora vayamos al caso portugués. De nuevo, un caso de corrupción sólido y tan potente como para que el Primer Ministro dimita inmediatamente. Eso quiere decir, evidentemente, que sí hay algo detrás. ¡Es alucinante! Encontraron 78.000 euros en el despacho del jefe de Gabinete de Costa. Y esto me recuerda también el caso Kylie en el Parlamento Europeo. ¡Los únicos implicados son socialistas!

Así que, con esta perspectiva más amplia, se puede decir que los socialistas están en serios problemas. Y ese comportamiento también dañará su credibilidad a nivel europeo. En cierto modo, también debo decir que veo problemas internos. Josep Borrell, por ejemplo, para quien quisiera escucharlo, fue bastante franco, si se me permite decirlo así... él y muchos altos socialistas mostraron, directa o indirectamente, su decepción por lo que está haciendo Sánchez. Queda claro que Europa tiene que actuar.

Ha mencionado a Iratxe García. ¿Qué opina de su negociación con Carles Puigdemont -un prófugo de la Justicia, que ella trabajó para levantarle la inmunidad- fuera de España, en su despacho del Parlamento Europeo, bajo la gran fotografía de una urna del referéndum ilegal del 1-O?

Bueno, yo diría que no es bueno que se utilicen indebidamente las instalaciones del Parlamento Europeo para este tipo de debates nacionales. Y en segundo lugar, es evidentemente la presidenta española del grupo socialista, a veces, está demasiado dedicada a la política nacional. Yo no lo haría como presidente, mi trabajo es europeo. Pero corresponde a los socialistas evaluar esto más a fondo.

Una de las derivadas de esta ley de amnistía es el cierre, aquí en España, de cualquier investigación sobre las conexiones rusas del 'procés' independentista. ¿Qué piensa sobre esto?

Bueno, esto está clarísimo. Ése debe ser un pilar clave para la investigación europea en curso. En este momento de la historia, es obvio que todos los vínculos con Rusia deben estar en el centro de las investigaciones en curso de la Comisión Europea. No podemos permitir que Rusia tenga influencia e impacto, directa o indirectamente, en ningún tipo de decisiones gubernamentales.

¿Moscú, Irán y otros enemigos de las democracias occidentales aprovechan la desestabilización de España para debilitar a Europa?

Ya vimos en la última reunión del Consejo que Sánchez, como presidente del Consejo, era más el problema para alcanzar un acuerdo común sobre el conflicto entre Israel y Hamás que la solución. Y esto fue impulsado por La Izquierda [Sumar], y su negociación del nuevo gobierno. Estar en manos de posicionamientos y partidos extremos es un problema para la estabilidad de este continente, especialmente en un momento en el que España tiene un papel tan importante que desempeñar a nivel europeo. A mucha gente le sorprendió mucho este comportamiento de Sánchez y, evidentemente, sólo se debió a su egoísmo de volver a ser presidente del Gobierno.

Quizá no lo sabe, pero en el discurso de investidura, el pasado miércoles en el Parlamento español, Sánchez cambió la posición europea sobre la cuestión Israel-Hamás. El Consejo Europeo aprobó "pausas humanitarias", pero él reclamó un "alto el fuego". Hablé con funcionarios de la embajada de Israel aquí en España y me dijeron, "no diremos nada, pero tomamos nota".

Hay una gran sombra sobre la presidencia española, que con ese comportamiento realmente está dañando la credibilidad del país a nivel europeo. Una vez más, otra prueba de que Sánchez sólo hace las cosas por sus ambiciones personales y nada por el país, nada por Europa en este sentido.

Y permítame decir también que debemos guardar esto en la memoria. No sólo los israelíes lo van a guardar. A largo plazo, entiéndame, debemos recordar cuál es el verdadero rostro de Pedro Sánchez.

Manfred Weber es presidente del los populares europeos y del grupo del EPP en la Eurocámara. EPP

¿Cuál es la diferencia entre 'pausa humanitaria' y 'alto el fuego'?

Desde una perspectiva más amplia de este conflicto, la decisión que tomamos como Parlamento Europeo fue la correcta: subrayar el derecho de autodefensa de Israel y no pedir un alto el fuego, porque eso sería justo lo contrario del derecho a la autodefensa.

Pedir una pausa humanitaria, como se acordó en el Parlamento y luego también en el Consejo, ese es exactamente el equilibrio que necesitamos. Actualmente, Europa está trabajando intensamente para crear un corredor humanitario desde Chipre hasta la Franja de Gaza. Y Ursula von der Leyen ha viajado de nuevo a Egipto para hablar con nuestros amigos de allí y encontrar una solución al desastre humanitario que está ocurriendo. Ése es el equilibrio necesario, pero tener un líder socialista retenido por voces extremas de la izquierda y que cambie su posición, la posición del país, la posición de la presidencia del Consejo Europeo, es extremadamente perjudicial para la unidad europea. No es así como actúa la Presidencia del Consejo.

Dice usted que deberíamos tener todo esto en cuenta. Se rumorea que Pedro Sánchez quiere ocupar el lugar de Charles Michel como presidente del Consejo Europeo el año que viene. ¿Cree que, visto todo esto, tiene posibilidades?

No, no lo creo. No es un constructor de puentes. No está uniendo las cosas. Le ha mentido al pueblo español. Y ahora, está violando el Estado de derecho. Y por eso no puede ser uno de los posibles candidatos a las instituciones europeas.

Hace año y medio, usted y yo hablamos en Bruselas, en otra entrevista, sobre la gestión que hace el Gobierno de Sánchez del dinero europeo, de los fondos de recuperación (MRR). ¿Ha mejorado su impresión a este respecto?

Bueno, la evaluación es un proceso en desarrollo continuo. Ustedes saben que actualmente estamos mejorando el MRR y ahora el Parlamento Europeo puede hacer una evaluación adecuada sobre quiénes son los beneficiarios finales y qué está sucediendo realmente. Existe la preocupación de que este dinero haya sido manejado y utilizado principalmente con motivaciones políticas. Y por eso hay muchas dudas sobre lo que España aún no ha aclarado.

España lleva meses incumpliendo con la Comisión, sin informar quiénes son los 100 mayores beneficiarios de los fondos NextGen. ¿Se puede obligar al Gobierno a hacerlo? ¿Usted, la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento? El plazo cumplió hace varios meses, luego se amplió hasta septiembre, ahora dicen que se puede cumplir hasta diciembre... ¿por qué la Comisión Europea no obliga a España a informar de esto?

El primer paso es la transparencia. Necesitamos claridad sobre los hechos. Y si la Comisión no está dispuesta a hacerlo, entonces también podemos considerar mandar otra misión de la comisión CONT, la de Control Presupuestario, del Parlamento Europeo. Se supone que la Eurocámara es responsable del control presupuestario, ¿no? Y que tiene el derecho y la obligación de evaluar adecuadamente cómo se utiliza el dinero europeo. Por eso, la comisión CONT, bajo la dirección de Monika Hohlmeier, tuvo un exitoso viaje a España para dejar claro que vamos a examinar este tema. Y Sánchez puede estar seguro de que en esto seguiremos.

Ya sabe, la cuestión más importante no es hacer la administración más difícil o crear burocracia. La cuestión clave es que estos Fondos de Recuperación y Resiliencia son un gran mensaje de solidaridad en Europa, de que juntos estamos encontrando una salida al impacto económico de la crisis del coronavirus. Lo hemos hecho juntos. Y sólo podremos continuar con este gran mensaje de solidaridad en el futuro si podemos probarle al pueblo europeo que la gestión de este montón de dinero es la correcta. Queda mucho por hacer por parte de las autoridades españolas para aclarar esto.

"España es ya un caso evidente para el Mecanismo del Estado de derecho de la UE, y con Sánchez ha perdido credibilidad en el seno de la UE"

Entonces, si estoy en lo cierto, hay aquí dos cuestiones que pueden ir juntas: el dinero europeo y la deriva de la democracia española. ¿La "ayuda" de la UE para una solución en España puede ser por la vía de los fondos, como hemos hablado antes, en Polonia y Hungría?

Bueno, a ver, Europa tiene herramientas para ser firme en cuanto al respeto del Estado de derecho. Y considerando la deriva española, queda claro que la del Estado de derecho no es ya sólo una cuestión de los países de Europa del Este, es también una cuestión de... digamos... los países tradicionales de la UE, los viejos países de la Unión. Por eso, Europa debe ser la guardiana del Estado de derecho en España. Eso es lo que pido yo y lo que creo que piden muchos españoles. Ése es el mensaje principal.

¿Me está diciendo que ya no confía en la democracia española?

Permítanme comparar de nuevo los casos de España y Portugal. En Portugal hay un escándalo de corrupción, pero el Estado de derecho está vigente, hay un sistema judicial, hay una investigación, hay un fiscal que está haciendo su trabajo. Eso está funcionando. La cuestión en España es aún más preocupante, porque hablamos de los fundamentos básicos, de si el sistema sigue funcionando.

Y sé que finalmente no se incluyó en la proposición de ley. Pero la idea en el acuerdo político de establecer un comité en el Parlamento para supervisar y evaluar la acción de los jueces y los tribunales, ¡esta idea es increíble! Es increíble que esto se haya firmado. Y creo que el líder del partido, me refiero a Sánchez, debe dar respuestas adecuadas a nivel europeo. No puede decir: "No tengo nada que ver con esto porque es cosa del Parlamento". No, usted firmó este acuerdo, negoció con Puigdemont sobre esto. ¡Y por eso, por favor, denos una explicación! ¿Cómo se puede firmar un texto así? Eso es increíble. Y nos da una idea del problema fundamental que hay detrás.

Es un problema sistémico fundamental lo que tenemos delante, y debe ser objeto de una profunda investigación a nivel europeo.

La cuestión del 'lawfare', efectivamente, no está en la ley, pero sí en el texto del acuerdo político. Y esta semana, durante el debate de investidura, Míriam Nogueras, obligó a Pedro Sánchez a prometer públicamente que va a cumplir todo lo que firmó. Uno de esos compromisos es ése: crear comisiones parlamentarias que juzguen el trabajo de los jueces en busca de posibles casos de 'lawfare' para ampliar los casos sujetos a la amnistía. Eso va a pasar aquí en España.

Es increíble. Y no me canso de repetirlo, se necesita con urgencia la acción de Europa. Es una cuestión fundamental y tenemos que actuar de inmediato, ahora.

Pues ya habríamos terminado. Pero no puedo cortar esta comunicación sin una última pregunta. ¿Qué va a hacer el Partido Popular Europeo en las próximas elecciones europeas? ¿Va a ser usted el candidato, el 'Spitzenkandidat'? ¿Quién va a encabezar las listas del Partido Popular Europeo?

Bueno, en los últimos dos años y medio, desde que asumí la presidencia del partido en Rotterdam, el EPP ha ganado todas las elecciones, incluso en España. Hemos sumado tres millones de votos más...

...usted es el líder que ha logrado eso. Así que, ¿va a ser el líder en esto de nuevo?

...tenemos 12 primeros ministros y jefes de Estado en nuestras filas. Esto es más de lo que socialistas y liberales juntos tienen en este momento. Estoy muy orgulloso. Y la razón de esto, para mí, es que nuestro enfoque de ser constructores de puentes, uniendo ideas entre la responsabilidad ambiental y el empleo, entre los aspectos sociales y la economía, entre la protección de datos y el desarrollo digital... es, en este momento en el que la gente siente tanta incertidumbre -inflación, guerra, cambio climático...- está triunfando entre los votantes. Así que ésa es mi evaluación personal y sobre lo que es necesario para el futuro de Europa. Por eso el EPP estará a la cabeza durante los próximos cinco años a nivel europeo, esperemos que también con un grupo fuerte en el Parlamento Europeo.

Hemos acordado que comenzaremos el proceso para cerrar nuestras candidaturas, especialmente sobre el líder, a principios de 2024. En estos momentos, estamos orgullosos de contar con Ursula von der Leyen y con Roberta Metsola, dos fuertes presidentas de las instituciones de la UE. Y en lo tocante a la Comisión, respetamos plenamente que Ursula esté considerando si quiere volver a presentarse o no. Si lo hace, estará a la cabeza de la carrera para ser la candidata, no hay duda sobre esto. Pero en este momento esperamos su decisión.

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, entrevistado por EL ESPAÑOL. EPP

