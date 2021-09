Botellones, PERTE y digitalización: ‘Show me the money’

Money makes the world go round podría ser la banda sonora de la tercera jornada del Observatorio de la Sanidad. Los 'popes' de la tecnología sanitaria lo dicen alto y claro: “Necesitamos más dinero” para modernizar el sistema de salud, apuntaba la presidenta de Medtronic, María Vila.

Todos se han movido en la misma línea y han hecho llamamiento a las armas. Siempre bajo la atenta mirada (y la batuta) de la secretaría general de Fenin, Margarita Alfonsel. Esta batalla era de las empresas, la suya llegará este jueves con las conclusiones del II Simposio del Observatorio de la Sanidad.

Han ido sin paños calientes. Como a nosotros nos gusta, aunque por ahora la llamada ha sido en vano. Todos esperaban sacar en claro cuándo se iba a poner en marcha el PERTE de Sanidad, pero la ministra de Industria, Reyes Maroto, no ha dicho ni mu. Menos mal que, al menos, han podido hacer alguna petición sotto voce durante el corrillo de después.

Quizá haya sido para compensar su despiste en el discurso. Mucho hablar de la industria farmacéutica, pero se le olvidó mencionar a la tecnología sanitaria. Menos mal que al terminar se dio cuenta y pudo pedir disculpas a los asistentes, con quien había mantenido varias videollamadas durante la pandemia para intentar unificar la ayuda empresarial.

Ha sido un día intenso. “Digitalización, data, interoperabilidad…”, ‘palabros’ que para los profanos en la materia cuestan entender. Y más aplicadas a la sanidad. Que le pregunten a Rafa Navarro, que ha tenido que hacer un cursillo acelerado de interoperabilidad hospitalaria. Pero, oigan, que ha hecho la faena y casi corta oreja.

La nueva estrella

También hemos descubierto una estrella política. Carme Artigas ha metido el dedo en el ojo a las comunidades autónomas. Si la app RadarCovid no ha funcionado ha sido porque no la han puesto en marcha, ha dicho. ¡Más madera! Y eso que ella siempre dice que está en la gestión de lo público y no en el terreno político. ¡Como salte al ruedo, que se prepare Casado!

El caso, que dice Artigas que si se hubiera implementado bien nos podríamos haber ahorrado muchos problemas con los jóvenes que han salido de botellón. (La parte del bebercio es interpretación nuestra, que conste).

Por cierto, que la directora general del IDIS, Marta Villanueva, se ha convertido en una fan de Artigas, si no lo era ya. De hecho, hasta ha contado las veces (cinco) que la secretaria de Estado ha recitado la expresión “colaboración público-privada”. Un término al que no le habíamos hecho mucho caso. Hoy ha sido imposible no prestarle atención.

Por cierto, que debe ir bien la cosa. El networking sigue su curso, porque de vez en cuando se ve una mini reunión improvisada e intercambio de móviles. Les recordamos que dar tarjetas de visitas en épocas de Covid no es aconsejable. De hecho, se rumorea que nuestra directora general, Mamen Vázquez, se ha quedado ya sin voz de tanto repetirlo.

Sigue los temas que te interesan