Ruiz Escudero: "Fue ir a elecciones y salir todos los ministros contra Madrid. Eso no se ha visto jamás"

Desde 2017, Enrique Ruiz Escudero (Madrid, 1967) ha sido el gestor de la Sanidad madrileña. Unos cuantos años y una pandemia después, el político y pediatra madrileño se desenvuelve como pez en el agua en temas sanitarios aunque, durante los últimos meses, las aguas han sido más bravas que nunca.

Sin embargo, el tsunami de la pandemia no le ha sentado mal al Partido Popular. El barco capitaneado por Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en las elecciones y se ha llevado por delante a Pablo Iglesias, a la dirección regional del PSOE y a Ciudadanos.

Madrid ha estado de forma permanente en el centro de la polémica, algo que Ruiz Escudero no llega a comprender. "Teníamos un modelo para gestionar la Comunidad y lo hemos avalado con expertos", dice el que podría ser el próximo vicepresidente del Gobierno madrileño.

Los "tabernarios" han decidido premiar el modelo que rechazaron el Ministerio de Sanidad y muchas comunidades autónomas. Las mismas que este domingo darán incluso más "libertad" a los ciudadanos que la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, ya se sabe que Andalucía reabrirá las discotecas hasta las 2 de la mañana.

Y Madrid, ¿cuándo verá abiertas sus discotecas?

Cuando veamos que la incidencia acumulada esté en un nivel de control y desde Salud Pública lo determinen. En su día, detectamos que había varios brotes relacionados con el ocio nocturno. Ahora queremos ser cautos y condicionar los avances al ritmo de la vacunación y la evolución de los positivos. Son dos condiciones indispensables para poder abrir.

¿Cómo valora esta medida?

La situación de cada comunidad autónoma es distinta y cada región toma sus decisiones. Hemos visto que, tal vez condicionado por la caída del estado de alarma, muchas regiones han hecho un cambio en su estrategia. Entiendo que ahí los equipos de Salud Pública han tomado decisiones con conocimiento de causa y habrán visto que se puede realizar esa apertura.

¿Qué le ha sorprendido más: las comunidades autónomas tomando medidas que siempre les criticaron o un cambio de criterio tan radical?

Con franqueza, me sorprende todo bastante. Hemos vivido varios consejos Interterritoriales con mucha hostilidad por parte del Ministerio y de las Comunidades Autónomas. Desde el principio, el modelo Madrid ha sido el mismo. Nuestra situación ha podido ser mejor o peor, pero distaba mucho de cómo estaban otras regiones que tenían todo cerrado.

Por lo tanto, creo que hay que controlar los datos y ver cómo evoluciona la pandemia en tu toma de decisiones. Y ahí, nosotros hemos sido muy minuciosos. No he criticado lo que han hecho otras regiones, pero nos sorprende que ahora todas sigan la línea de Madrid.

A los madrileños nos han estigmatizado desde el inicio de la pandemia. Hemos estado pensando en lo que venía después y no quedarnos sólo en el día a día de la incidencia acumulada. Ahora parece que esa toma de decisiones no era mala, y las comunidades nos dan la razón.

¿Puede haber influido en el resultado electoral? El 'modelo Ayuso' les ha costado más de un enfrentamiento con Sanidad.

Hay que dejar clara una cosa: nosotros nunca nos hemos enfrentado al Gobierno central, nos hemos defendido. Hemos sido muy leales cuando se gestionaba desde un punto de vista sanitario, pero no cuando las noticias se tomaban con un criterio político. Pedíamos una cosa, se nos decía que no y a las dos semanas la decisión la tomaba el Gobierno central.

Nosotros nunca hemos querido confrontar. Nos hemos defendido del Gobierno central. Y voy a ir a ejemplos muy concretos. Nos criticaron por repartir una FPP2, y nos dijeron que era demasiado segura; el cambio de fase nos lo negaron teniendo mejores números que otras regiones; pedimos el control de Barajas, y tampoco; hablamos de cepa británica y nos decían que era algo “marginal”…

Ha sido una detrás de otra. Y no nos creemos en posesión de la verdad, pero tomamos nuestras decisiones siempre desde valores técnicos. Y el ejemplo más claro, el más sangrante, es cuando nos impusieron el estado de alarma en octubre. Se nos aplicó por criterios electorales de Salvador Illa.

¿Se esperaba la victoria que ha tenido este 4-M?

Todas las encuestas nos decían que doblábamos. Creo que nuestro éxito ha sido siempre contar la verdad a los madrileños, tanto cuando las noticias eran buenas como malas.

Entonces, ¿la pandemia ha sido 'buena' para la campaña electoral?

Una pandemia nunca es buena, pero hay maneras y maneras de afrontarla. Madrid lo ha tenido clarísimo y nuestra respuesta ha respaldado una forma de gestionar, a una presidenta y a un equipo.

Salvador Illa era el encargado de gestionar el Ministerio y acabó ganando las elecciones en Cataluña. Y, usted, ha sido elegido número dos en la lista de Ayuso. ¿Les ha fortalecido a ambos la gestión?

Hay que ver en qué situación estamos cada uno en cada entorno. Illa dejó de gestionar la pandemia para irse a Cataluña. Y ese es un matiz importante. No sé si está bien visto que alguien que tiene una responsabilidad así se marche en un momento especialmente crítico cuando estamos al final de la tercera ola con unas incidencias acumuladas altísimas. Ahí tienes que tener un punto de responsabilidad y es más importante gestionar una pandemia que las elecciones. Hemos coincidido en el tiempo, pero las trayectorias son totalmente diferentes.

Ruiz Escudero en su despacho en la Consejería de Sanidad durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos.

Pero estará con nosotros en que las grandes crisis sanitarias normalmente provocan el cese de consejeros y ministros y, en ambos casos, ha sido al contrario.

Me he sentido muy respaldado y prueba de ello es la lista a la Asamblea. Cuando eres diputado, ir de dos o de cinco es anecdótico, pero la posición en la candidatura significa un respaldo muy grande. Para mí es muy importante.

Se le da en las quinielas como vicepresidente.

Como he vivido varios gobiernos, puedo decir que he conocido Ejecutivos con y sin vicepresidente. La decisión la tendrá que tomar Isabel Díaz Ayuso. El puesto de vicepresidente tiene un plus al de consejero, pero por su tirón personal y por su trayectoria, Ayuso puede no tener vicepresidente y no pasaría nada.

Pero ¿estaría dispuesto a dejar la consejería o preferiría compatibilizar ambos cargos?

A mí me gustaría seguir en Sanidad, lógicamente.

Va a tener que verse las caras con Mónica García, la candidata de Más Madrid, médico de profesión. ¿Espera tener buena relación con ella como líder de la oposición?

La sanidad en la Asamblea de Madrid es lo que más debate genera, junto con las comparecencias de la presidenta. En el plano personal nunca he tenido mala relación con ninguno de los portavoces, aunque en algunos planteamientos estamos en las antípodas. Como, por ejemplo, en el tema de los conciertos con la sanidad privada.

Nuestro sistema tiene puntos de mejora, está claro, pero nosotros hemos necesitado una oposición constructiva y eso no lo hemos tenido. Siempre han llevado el conflicto al barro político, aunque allí no nos han encontrado.

El 'efecto Ayuso' se nota también dentro del Partido Popular. ¿Va a ser la próxima candidata a la Moncloa?

Ella tiene muy claro que su objetivo es Madrid. Tenemos una legislatura corta, de dos años por delante, que eso te mete una presión de trabajo adicional. Creo que ella ni se lo ha planteado.

Aunque no se lo haya planteado, los efectos de su victoria saltan a la vista. El PSOE de Madrid se ha descompuesto y se convocan primarias en Andalucía. Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid y Pablo Iglesias se va de la política. ¿Cree que en un momento así puede haberse planteado que la Puerta del Sol se le queda pequeña?

De momento no tiene ese planteamiento. Es verdad que el efecto de Isabel Díaz Ayuso ha descolocado a la izquierda y la ha dejado desorientada. Luego salen las declaraciones de Carmen Calvo con bastante mal perder y descalifica al votante madrileño. El sentir del madrileño es que les dejemos trabajar y si el PSOE no lo ha entendido no puede atacar así.

No creo que Más País se convierta en el próximo líder de la izquierda como ha ocurrido en Madrid con Mónica García

En sus críticas, Tezanos, Carmen Calvo o Ábalos hablan de Madrid como si fuera un lugar distinto al resto de España, como si fuera una isla, y por tanto, como si el 'efecto Ayuso' no fuera a traspasar las fronteras de la región.

Para nada. El efecto Madrid va a tener repercusión a nivel nacional. Va a ser como el aceite que se extiende sobre el agua.

Cambiar las inercias del electorado no es nada sencillo. Estar permanentemente en manos de un publicista, como hace el Gobierno de España, no es bueno. Hay que recordar que estas elecciones se han convocado por la estrategia de Moncloa de romper los Gobiernos del PP con Ciudadanos. Y, ahora, los mayores perjudicados han sido ellos.

Nombra al publicista de Moncloa, pero la campaña de Madrid también tiene un nombre propio detrás: Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué porcentaje le corresponde a él del éxito de Ayuso?

Es un pilar importantísimo en todo esto. Tengo una buena relación con él y hablamos mucho.

¿Es Miguel Ángel Rodríguez el Iván Redondo de Madrid?

No. Es el Miguel Ángel Rodríguez de Isabel Díaz Ayuso. No son comparables. Él es importante, pero la figura principal es la de Díaz Ayuso. Y el principal aval del éxito de la campaña es la gestión, y no sólo en la parte sanitaria. La gestión de los impuestos, de la educación… Todo ha influido.

Más Madrid ha superado al PSOE. ¿Eso podría significar que Más País (e Íñigo Errejón) pueda llegar a liderar la izquierda en España?

No creo. Los comportamientos del electorado están cambiando pero no tanto. Lógicamente, nosotros hemos tenido trasvase de votos de todos los lados, pero el PSOE siempre tiene su votante.

En estas elecciones el suelo electoral del PSOE ha bajado por la mala campaña electoral que ha hecho. El candidato Gabilondo no era él, y ahí está el resultado. Una fuerza política nunca puede plantear su estrategia desde el odio y la confrontación y eso el electorado nunca lo recoge bien.

Escudero asegura que, si existe la opción de comprar Sputnik, lo harán. Esteban Palazuelos.

Cuando otras comunidades autónomas pedían lo mismo que ustedes o eran incluso más críticas con el Ministerio, el Gobierno no era tan duro con ellas. ¿A qué lo atribuye?

A que Pedro Sánchez gobierna con sus votos. Esa es la diferencia. Como somos Madrid y somos PP hay que ir a por nosotros. Hemos visto declaraciones de odio contra Madrid. Se convocaron elecciones y salieron todos los ministros contra nuestra Comunidad. Eso no se ha visto jamás.

¿Qué cree que va a pasar con Podemos sin Pablo Iglesias?

Creo que vamos a asistir a la descomposición de Podemos, y no va a tardar mucho. Igual que le pasó a Ciudadanos desde que se fue Albert Rivera. A los partidos que no tienen una base más sólida de implantación territorial estas sacudidas les afectan sobremanera. No sé lo que pasará en el tablero nacional. No sé si se convocarán elecciones anticipadas o no, pero Podemos va a pasar por una época muy difícil.

¿Ciudadanos también?

Ciudadanos peor. El golpe ha sido muy duro. Ha pasado de 26 a cero diputados. Queda conocer cómo maneja la situación de concejales que están en pactos de gobierno con el Partido Popular.

Este viernes ha habido cuatro diputados de Ciudadanos que se han dado de baja en las Cortes Valencianas. Esto es la política. Tenemos ejemplos históricos de cómo un partido puede entrar en esa fase de descomposición, que creo que es en la que está Ciudadanos.

¿Ficharía usted a algún integrante de Ciudadanos? Ha trabajado con muchos en estos años.

Bueno, he trabajado con José María Antón, que era el viceconsejero de Humanización, y como uno más. Trabajábamos de maravilla. Pero ahora no nos lo planteamos. La presidenta ya dijo que sí que le gustaría contar con algún perfil de Ciudadanos o de Vox que pudiese tener repercusión en el Gobierno. Pero todavía queda mucho para eso.

¿Qué papel quiere el PP para Vox? ¿Aliado o irrelevante?

Al fin y al cabo, la aritmética electoral ha dicho lo que ha dicho. Que el Partido Popular tenga más que la suma de los tres partidos de izquierda lógicamente da fortaleza a la hora de tomar decisiones. Y Vox ya ha dicho que en ningún caso va a permitir que gobierne la izquierda. Eso será una decisión de Vox: si quiere apoyar la investidura o abstenerse de entrada. La presidenta hablará con todas las fuerzas políticas, como hace siempre. A partir de ahí, veremos cuál es la relación en el futuro.

Hay aspectos en los que pueden surgir fricciones con Vox, como el aborto o la eutanasia. Y les quedan cuatro meses para tener su comité de expertos para que empiece a practicarse la eutanasia.

Bueno, estamos trabajando en ello de manera intensa. Nuestra estrategia es seguir potenciando nuestra red de cuidados paliativos, que es lo que hemos defendido siempre. Hay ciertas dudas sobre el registro de profesionales y las decisiones a aplicar. Se está trabajando de manera interna con mucha intensidad. Pero el entorno legislativo es el que es: podemos estar a favor o en contra, pero hay que aplicar la ley con transparencia y en la línea que permita el marco legislativo.

Cuando ha hablado de bajar al barro, nos han venido a la cabeza los sabotajes al hospital Isabel Zendal. ¿Cuál es la situación del centro ahora mismo?

Ahora estaremos en más de 400 pacientes ingresados y con capacidad de vacunación para 12.000, que puede aumentar. Se mantiene un margen de camas, se hace una derivación preferente de pacientes Covid de otros hospitales y está a pleno rendimiento.

¿Qué va a pasar con el Zendal en el futuro?

Primero, vamos a ver cuánto dura la pandemia. Lo que pretendemos es que, según desciendan los contagios, el Zendal permita al resto de los hospitales recuperar la actividad no Covid mucho más rápido con derivaciones. Además, el módulo de vacunación del Zendal probablemente sea el último que se cierre, puesto que tendremos que vacunar al menos hasta septiembre o noviembre.

Una de las ideas que se está estudiando para el futuro es derivar atención del Hospital de La Paz para acelerar su reforma, que empieza dentro de un año. Es mucho más complejo hacer una obra con pacientes y actividad y los tiempos para la obra son mucho más lentos.

Además, el Zendal es un hospital que se puede transformar. Se podría hacer cirugía mayor ambulatoria, pruebas diagnósticas, cribados… Está ya prácticamente terminado todo lo que va a ser el plan funcional. Actividad va a tener seguro.

¿Como un macro centro de especialidades?

Sí, y que tenga unidades específicas. Tiene una unidad que está funcionando muy bien, la de recuperación postcovid. Tiene pacientes del propio Zendal y de otros centros. También abriremos en breve, durante el verano, el Laboratorio Central de Salud Pública, que está en fase de equipar y tendrá un coste de 5,2 millones de euros. Va a ser de los mejores en Europa. También queremos trasladar allí el SUMA 112.

Ruiz Escudero anuncia que el Zendal se usará como centro para derivar los pacientes cuando se esté reformando La Paz. Esteban Palazuelos.

La pandemia ha puesto sobre la mesa la precaria situación de la Atención Primaria en la Comunidad, totalmente desbordada por la situación. ¿Hay medidas planteadas al respecto?

Sí, hay un plan de Atención Primaria que consta de dos partes, una organizativa y otra retributiva. El plan está aprobado por Hacienda y en breve irá a la mesa sectorial. Solo queda verlo con los sindicatos. La parte organizativa es para mejorar el tiempo que dedican los profesionales sanitarios a los pacientes y quitarles tareas de carácter burocrático. En esto se ha avanzado bastante: el modelo único de prescripción, el visado de medicamentos especiales… Hay una serie de mejoras en este campo.

En materia de salarios, se plantea que los médicos que tengan mayor número de tarjetas de población envejecida tengan una mejora retributiva. Que las plazas de difícil cobertura, como las de los médicos que cubren varios pueblos de Madrid, tengan un plus importante. Con este plan, que supondrá una inversión de 80 millones de euros, queremos captar casi 1.000 profesionales sanitarios más en los próximos tres años.

¿Cómo han sido las negociaciones por la vacuna rusa, Sputnik?

Bueno, venimos de un entorno de escasez de vacunas. Llevamos cuatro meses y medio y estamos muy lejos de las cifras de control de la enfermedad. Como Administración sanitaria nuestro deber es estar informados sobre todo lo que tenga que ver con las vacunas. Los rusos, Sputnik, habían comenzado a tramitar la autorización con la EMA y queríamos saber qué posibilidades había.

Nosotros nos reunimos no solo con Sputnik, sino con todos los proveedores: con Moderna, con AstraZeneca, con Pfizer y con Janssen. Con todos. No somos unos meros inoculadores de vacunas. Somos una Administración que tiene que tener todo el conocimiento de qué es lo que ocurre con las vacunas.

¿Pero ustedes se pusieron en contacto con Sputnik o Sputnik se puso en contacto con ustedes? Estas negociaciones también se han dado con otras comunidades autónomas.

Bueno, ha habido varias vías de contacto. Los contactos, durante la pandemia, han sido constantes a todos los niveles. Cuando faltaban EPI, todo el mundo tenía EPI. Cuando faltaban test de anticuerpos, todo el mundo tenía test de anticuerpos. Sondeé con gente que hace compra de vacunas para otros países. Existía la posibilidad de preacuerdo, pero solo si había autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Esto que hicimos nosotros, sondear, tendría que haberlo hecho el Ministerio de Sanidad. ¿Qué pasa si no hay un acuerdo de forma centralizada por parte de los gobiernos? Ahí entran las regiones. Recibimos una crítica feroz por deslealtad. Pero no, no: fueron reuniones informativas y explorando si nuestras competencias nos permitían hacer las adquisiciones. Que podríamos hacerlo si hay autorización de la EMA y el Gobierno de España no llega a un acuerdo para una compra centralizada.

Por ello, por una cuestión de responsabilidad con los madrileños, había que conocer y explorar el mercado. Esto es un mercado, no nos olvidemos. Son empresas farmacéuticas que tienen una vacuna y nuestra misión es proteger a la población. Y lo hicimos sin ningún tipo de deslealtad. Además, me consta que otras comunidades autónomas también exploraron esta posibilidad. Pero como no son Madrid no les ha pasado nada.

¿Pero va Madrid a comprar Sputnik?

Bueno, ha pasado mucho tiempo. Y el escenario cambia. Si tenemos la oportunidad y existe la opción… Y el gasto iría por cuenta de la Comunidad de Madrid.

¿Compraría usted dosis de AstraZeneca a pesar de las restricciones a su uso que está planteando Sanidad?

No sé si se puede hacer… Si se mantiene la decisión de no poder poner segundas dosis de AstraZeneca y solo emplearla en población mayor de 60 años nos quedaremos sin población diana para esta vacuna. Y vamos a acumular a final de mes unas 200.000 vacunas guardadas en nuestros almacenes. En un entorno de pandemia no nos podemos permitir esto. Entiendo el principio de prudencia, pero el principio debe ser proteger a la población no dejarla desprotegida.

¿Qué valoración hace de la labor de la sanidad privada durante el contexto de la pandemia?

Muy buena. Desde que asumimos el mando único sobre toda la sanidad madrileña, la colaboración ha sido total. Han aceptado cualquier tipo de decisión, con sugerencias a todos los niveles. Toda su capacidad se ha puesto al servicio de la Consejería de Sanidad. Nos han ayudado mucho en todos los sentidos, también en las cirugías que no podíamos hacer en los hospitales, sobre todo la oncológica. Aquí me gustaría destacar al MS Anderson y la Universidad Clínica de Navarra, que nos han ayudado muchísimo.

Llegamos a un acuerdo para una indemnización por la expropiación de la sanidad privada durante el estado de alarma. El sector renunció al lucro cesante y llegamos a un acuerdo precio de cama de UCI, otro por cama de hospitalización y otro por cirugía. De hecho, en enero volvimos a renovar ese modelo de actuación y la colaboración ha sido excelente en todo momento. Estamos encantados con cómo han respondido.

¿Cuál fue el cómputo total a abonar a la sanidad privada por la atención Covid en 2020?

Alrededor de 35 millones de euros.

En un contexto en el que han aumentado las listas de espera no Covid, ¿se plantea Madrid ampliar o hacer conciertos nuevos con la sanidad privada para atender esta situación?

Tenemos que sacar la lectura positiva de todo lo que ha pasado. La colaboración ha sido muy positiva para dar una asistencia de calidad, y tenemos que seguir por ahí. Una de las líneas de trabajo que seguimos hace tiempo son los conciertos con la privada. Pero para llegar a eso, tenemos que pasar una fase de transición para superar la Covid.

Una vez pase esta fase, con la capacitación que tenemos de nuestros hospitales, trataremos de buscar la complementariedad de la sanidad privada para acelerar las listas de espera diagnóstica y quirúrgica, que es donde más se está notando la pandemia. La lista de espera de consultas se está manejando bastante bien por parte de los hospitales.

También hay otra vía de trabajo. Tenemos que tener una historia clínica electrónica que se comparta entre sanidad pública y privada. Al fin y al cabo, es el historial del paciente y hay que respetar su decisión. Hay pacientes de doble aseguramiento que unas veces utilizan la pública y otras la privada. Es importante que esos datos los tenga el paciente y los vaya a utilizar de manera libre donde quiera tener su sanidad. La colaboración tiene que ser permanente. Y Madrid tiene una sanidad privada de muy alta calidad.