Tanto en Madrid como en Barcelona sigue bajando la presión asistencial. La alta cifra de bajas diarias obedece a que el resto de comunidades autónomas va con unos días de retraso y a la alta edad de los ingresos que vienen desde residencias, pero irá bajando poco a poco. No hay ningún dato que apunte a un posible repunte por el momento. Al contrario, el virus muestra indicios de debilidad contrastados que puede llevarnos a pensar que se acabe apagando del todo en unas semanas.

En cualquier caso hay que estar preparados, si no para ahora, para un muy posible despertar en octubre lo que, junto con la gripe habitual, puede hacer que lo que ha pasado ahora sea un aperitivo. Sigue pendiente el empezar a analizar en profundidad qué ha fallado. El sistema sanitario se ha visto totalmente desbordado y hay que implementar medidas que refuercen la sanidad pública, el sistema sociosanitario y aprovechen al 100% los recursos del sector privado. No se puede repetir. No podemos quedarnos sin Epis, respiradores o no hacer los test necesarios. ¿No ha sido suficiente?

En HM Hospitales seguimos estabillizados en los 400 pacientes, 56 en UCI. Ayer, 40 altas y siete bajas.

Queda un día menos.

Gracias a todos los que habéis estado confinados.

Objetivo CV 0/0.

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales