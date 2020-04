Entramos en una fase crítica desde la apertura del desconfinamiento hace 10 días

Un día más seguimos. Entramos en la fase crítica desde la apertura del desconfinamiento hace 10 días. De no haber un repunte de pacientes ingresados los próximos días, creo que podremos empezar a dar por concluida la embestida inicial del virus, sabiendo, eso sí, que hay que mantener la prudencia y la disciplina, porque por ahora sigue agazapado esperando a la mínima que nos descuidemos. Nadie pensaba que lo que ha ocurrido pasaría.

Siguen llegando mayoritariamente a los hospitales enfermos de residencias, muy mayores y muy malitos que al menos, al llegar al hospital, tienen alguna oportunidad. No como paso en semanas anteriores. Lo que ha pasado con nuestros mayores ha sido terrible y muy injusto.

El ritmo de ingresos se mantiene estable y algo inferior al de altas, lo que nos permite ir liberando zonas para otras patologías habituales. Se espera un repunte de enfermedades agudas de otros tipo las próximas semanas, algunas relacionadas con el Covid y otras no. Por tanto, si te encuentras mal, acude al médico, por favor. Y no dejes de ir a las revisiones si has pasado la enfermedad.

En HM Hospitales seguimos con 400 pacientes, 54 en las UCIs. Ayer, 40 altas y 7 bajas.

Un día menos. Quedan pocos partes.

Gracias.

Objetivo CV 0/0.

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales