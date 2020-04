Ayer por la mañana estuve en la UCI de HM Sanchinarro viendo a un cirujano muy querido en nuestra casa que ha estado muy malito y tras nueve días de estar intubado le han conseguido sacar adelante. Sobrecoge verlo tan vulnerable con lo que implica, para los que le conocemos, su impronta profesional y personal. Estamos todos muy contentos.

Sigue habiendo cientos de bajas en nuestro país y aunque debemos de alegrarnos por cada una de las victorias individuales, no debemos dejarnos llevar por un optimismo que nos aleje de lo que hemos pasado, de la realidad de esas cientos de tragedias diarias y de lo que -ojalá no- puede venir.

Ante lo vivido, el principio in dubio pro malo parece lo mas razonable y, aunque cueste, no debemos de bajar la concentración para no relajar las medidas de precaución desde casa y nosotros dejar de aprovisionarnos para afrontar el peor de los escenarios.

En HM todavía tenemos 500 pacientes ingresados con unos 85 en la UCI y con un balance muy positivo entre altas e ingresos por Covid. 50 victorias y 7 bajas.

La luz de la victoria esta cada vez mas cerca. Hay que seguir igual. Objetivo 0 ingresos y 0 bajas por el virus. Esa es la meta.

Con el virus solo vale la victoria. El no tiene piedad.

Un día menos.

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales