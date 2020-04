Cuando al inicio hablaba de guerra era por las consecuencias humanas y económicas que creía iba a tener el enfrentamiento con el virus. Desgraciadamente así ha sido. Esta primera fase la hemos ganado porque el virus, por el confinamiento, se ha replegado. Pero ha habido una ingente cantidad de víctimas, entre enfermos y bajas.

Entramos en una segunda fase de la guerra. El virus no está vencido, está agazapado y va a aprovechar cualquier error en la planificación de la apertura para volver con toda la maldad. Hay que prepararse.

En HM Hospitales, ojalá nos equivoquemos, vamos a prepararnos para el caso de que se dé el peor escenario y salvar a los máximos que podamos. Es nuestra obligación. Hay que adquirir Epis y dar el descanso al personal que podamos.

No soy nadie para dar consejos a los demás, pero permitidme cuatro ideas para esta fase de puesta en marcha de la actividad.

-Salid siempre con mascarilla. Si no tienes, no salgas. Así de simple.

-Si puedes teletrabajar, hazlo. Sal lo imprescindible todavía.

-Evita el transporte publico.

-Los test de inmunidad garantizan que has pasado la enfermedad pero NO que seas inmune. No bajes la guardia.

Seguimos peleando, pero ahora toca planificar y pensar.

Gracias. Un día menos.

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales