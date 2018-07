Miguel Ángel Rodríguez: "Casado puede resucitar al PP; el apoyo a Soraya ha sido un 'no' a Cospedal"

Miguel Ángel Rodríguez (Valladolid, 1964) dejó la política un verano. Igual que el que ahora amenaza al otro lado de la cristalera. Dispara rápido, como cuando debía fabricar argumentos que protegieran a Aznar y al PP. Sólo se detiene para, de vez en cuando, dar un trago a su refresco de limón. Director de comunicación del partido con 24 años y secretario de Estado con 32, a sus casi 55 todavía sería joven en una formación que el “fuego amigo” ha abierto en canal.

Repudia lo asambleario. Lamenta el adiós al dedazo mesiánico. Con las manos en la cabeza, insiste en que nadie mejor que el gestor para nombrar al siguiente. Le gustan los ejemplos “gráficos”, casi viñetas. Dibuja al votante de derechas como ese vecino que no acude a las reuniones de la comunidad, salvo que tenga goteras en casa.

De entre todos los aspirantes –aunque no lo explicite– se queda con Pablo Casado. Reivindica el legado de Aznar, que también es suyo, y asesta una estocada a quienes se empeñan en matar al padre: “Él legó un partido español, unido y gobernante. Todo lo contrario a lo que es ahora”.

Un día de 1998, en la ONU, Rodríguez le dijo a José María Aznar. “Mi trabajo ha terminado”. Del mitin en un pueblo de Segovia con ocho ancianos a la cumbre internacional. Él mismo reconoció su estridencia: “Presidente, hay que bajar el volumen de esa sala de prensa. No se puede estar todo el día a broncas”. “Hazlo tú”, le respondió Aznar. Pero Rodríguez, igual que esta mañana de calor incordioso, opina con los bafles a punto de reventar.

El que supongo su candidato, Pablo Casado, ha pasado el corte.

Era lo más difícil. La militancia ha estado por encima de los cargos y de las llamadas amenazantes de Cospedal. Casado va a tener posibilidades de ganar en el Congreso. El PP agoniza, pero ahora cabe la posibilidad de que resucite. Un detalle fundamental: los afiliados han dicho basta al peor aparato que ha tenido nunca el PP. El fracaso de la ex secretaria general ha sido estrepitoso.

¿Deberían buscar un acuerdo Soraya y él en lugar de enfrentarse?

Si yo fuera Casado, iría al Congreso. Le interesa debatir y que se vea su categoría política. El voto a su favor lo entiendo como un “vamos a sacar el partido de donde está”. El apoyo a Soraya, en cambio, ha sido un “no” a Cospedal. La exvicepresidenta nunca se manifestó como una líder, no habló de ideología. Y el PP debe volver a la ideología. Hay gente que lleva en su cargo más de cuarenta años.

Ahora, la clave pasa por averiguar ante quién responden los compromisarios.

Así ha funcionado tradicionalmente el PP. 3.000 personas decidirán en nombre del resto. Repito: Pablo tiene posibilidades. Aunque si gana Soraya, el Partido Popular también contará con opciones de salir adelante. El cáncer era Cospedal y menos mal que los militantes hemos coincidido en eso.

¿Y los agujeros negros de estas primarias? Las candidaturas han denunciado presiones cruzadas… La madre de la secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana votó sin estar censada.

Son anécdotas. Creo que el proceso ha sido ejemplar. Las primarias me parecen un disparate, pero han rezumado más transparencia que las del resto. Si ha habido tres votos irregulares, pues muy mal, pero lo dicho: son anécdotas.

¿El fuego amigo del PP, muy a la española, da para una serie de Netflix?

Todos los partidos políticos han conseguido destrozarse con esta tontería que llaman primarias. En el caso del PP, con el voto de un 10% de los militantes… Habría que poner una cláusula: que sólo se celebraran si el 50% de sus afiliados lo desease. Y si no, que el gestor siga dirigiendo. Unas primarias para que se peleen personas que tienen el mismo proyecto me parecen un error.

Entonces, dedazo.

Sí, el dedazo. Por cierto, una expresión utilizada para vituperar al gestor. Pero, ¿quién está todo el día trabajando en el partido?

Semánticamente, la expresión es acertada: apuntar con el dedo a alguien que, automáticamente, se convierte en líder.

La ex secretaria general del partido –María Dolores de Cospedal– ha participado en las primarias, pero antes fue elegida a dedo. Como todos. ¿De verdad el 10% de los militantes va a representar al PP? El partido se ha abierto en canal, el electorado no soporta las batallas internas y las cicatrices que deja este proceso durarán toda la vida.

Son unas primarias sui generis. Como dice Margallo, el aparato elimina a los militantes en semifinales y acaban eligiendo los compromisarios.

La primera vuelta ya no tiene sentido. Para elegir al presidente siempre se ha hecho un Congreso. El PP no es asambleario. Hay una gran diferencia entre la izquierda y el centro-derecha. A ellos les gustan las facultades. Llenan las plazas y dicen que van a asaltar el cielo, pero luego su bureau político hace lo que le da la gana. Por cierto, no me creo la votación de Iglesias y Montero con su casoplón. Pero como luego lo saben vestir… La derecha actúa como el vecino en su comunidad. No acude a las reuniones salvo que tenga goteras en casa. ¿Y ahora quieren que todos seamos asamblearios? No lo veo.

Rodríguez, aunque no explícitamente, señala a Casado como su candidato. Jorge Barreno

Varios candidatos vincularon a Pablo Casado con el “aznarismo” que un día integró usted.

Casado está mucho más preparado que, por ejemplo, Cospedal. Sin duda. Ha trabajado con Aznar y me parece bien. Lo que me ha vuelto loco de estas primarias ha sido escuchar a la ex secretaria general decir que Aznar es un maldito. ¿Me pueden explicar qué tienen contra él? ¡Si a Cospedal la nombró el propio Aznar! ¿De qué vivía Cospedal entonces? ¿Era ingeniera agrónoma? Vivía del dedazo. Se dicen tantas tonterías…

Apenas ha mencionado a Soraya.

Ha hecho una buena labor en el Gobierno, pero nunca ha estado vinculada al partido.

¿Qué cree que diferencia los proyectos de Casado y Sáenz de Santamaría?

El partido de Casado estaría más dispuesto a la renovación urgente de caras y cargos. Soraya será más prudente porque influyó en las decisiones inmovilistas de Rajoy.

¿Y en cuanto a las ideas?

Casado es más liberal; y Soraya, como Rajoy: no se sabe. Ahí está el ejemplo de Cataluña y el 155. Nos dejó fríos. ¿Por qué no intervino TV3? Soraya es de Valladolid, pero parece gallega.

Se queja de las primarias, pero ha votado.

Si abren el proceso, hay que participar. Pero se ha abierto mal. Cospedal ha destrozado el PP. ¿Y se presenta? Sus votos habrán sido del aparato colocado a dedo por ella.

¿La democracia del PP es orgánica?

¿A qué se refiere?

Es la coletilla que utilizó el franquismo. Resulta peligroso colocar adjetivos a la “democracia”.

El PP siempre ha sido un partido democrático. Aznar perdió frente a Hernández Mancha, que hizo su equipo sin contar con el resto. Aquello no funcionó y el dedazo de Fraga lo arregló. Que la dirección del partido decida no es falta de democracia. Los gestores se pegan todo el día pensando qué hacer. Militantes y simpatizantes protestan de vez en cuando. ¿Se imagina que su periódico funcionara de modo asambleario? ¿Se imagina que tuviera que leer esta entrevista de viva voz para que la redacción decidiera si publicarla o no? Con Aznar, el PP se fue al centro sin consultar a las bases. En el Congreso de Sevilla, cada vez que gritaba la palabra “libertad” subíamos las luces para que la gente aplaudiera. Nadie lo hacía. Lo mismo ocurrió con el término “centro”. Tres años después, entendieron que había que hablar de libertad y de centro. ¡Eso es lo que hace un director de orquesta!

Rodríguez considera a Rajoy y Cospedal el peor aparato de la Historia del PP. Jorge Barreno

¿Qué opina de ese censo de 869.000 militantes que se ha visto reducido hasta los 66.000?

Es parte de la gestión de Cospedal. Que lo explique ella.

¿El PP corre el riesgo real de desaparecer, tal y como ha dejado entrever Aznar en los últimos días?

El PP agoniza, pero ahora tiene la posibilidad de resucitar.

¿Por qué?

Durante los últimos ocho años no ha hecho política. Un partido está para eso, no sólo para gestionar el funcionariado. Rajoy ha presidido un gobierno honrado, pero se ha dejado comer por los racistas que han pretendido un golpe de Estado, por la izquierda y por los medios de comunicación. Ha sido incapaz de elaborar una estrategia de defensa. Se fue por la puerta de atrás después de echar la tarde en un bar. Tres días después… ¡Aparece como registrador en Santa Pola! Como partido de ideología, el PP ya ha desaparecido.

¿Cuáles son las diferencias entre el PP que legó Aznar y el que deja Rajoy?

Aznar, por más que lo critiquen, entregó un partido unido, español y gobernante. Rajoy ha dejado un partido que no es español, que no está unido y que no gobierna donde lo hacía cuando lo cogió. Ha destrozado el PP. No sabemos qué tiene que decir el partido sobre cualquier cosa. El atentado más grave es el de la secesión catalana y ha sido tratado por funcionarios. Admiro a Llarena, al que no conozco, porque ha sido el único que se ha puesto enfrente. ¿De verdad este era un asunto para dejarlo en manos de un juez?

¿Qué más banderas enarboló el PP de Aznar que no ha defendido el de Rajoy?

El problema no es cuáles ha dejado de defender, sino qué mal las ha defendido. Desde que se fue Aznar, el PP no ha evolucionado ideológicamente. No hay nada nuevo. Ese es el problema. La revolución robótica, el imperio de las redes sociales, la llegada de la mujer a los puestos directivos… ¿Qué piensa el PP de todo esto? Nada. Y a veces el doble: nada de nada. Les han triturado por la derecha y por la izquierda. El PP es anecdótico en muchas regiones.

¿Qué ha pasado entre los dos expresidentes del PP? Contaba Aznar que el primero que invitó a cenar a La Moncloa fue Fraga. Lo puso como ejemplo para ilustrar el abismo que separa a Rajoy y su predecesor.

No sé dónde está el origen, pero es cierto que tanto Rajoy como su equipo llevan años atacando a Aznar y a su gente. Quizá era el modo de reivindicar un nuevo partido, unas nuevas formas… Vale, de acuerdo, pero repito: el de Aznar era un PP unido, español y gobernante. El de Rajoy agoniza… ¡y él en Santa Pola!

Rodríguez atiende esta entrevista en su despacho a las afueras de Madrid. Jorge Barreno

¿Le parece un gesto de altura su vuelta al registro?

Pero, ¿qué gesto de altura? Oye, a la normalidad hemos vuelto todos. Lo que pasa es que como no somos funcionarios nos ha costado un poco más. Rajoy debería haberse quedado hasta culminar este proceso.

¿Lo considera cobarde?

No voy a utilizar ese calificativo. Considero a Rajoy un hombre honrado y patriota. No tengo dudas acerca de su categoría moral. Me parece un error político más. Siendo gestor, se le olvidó que era político.

La sentencia de la Gürtel dio argumentos a la oposición para fabricar la moción de censura. Certificó la “corrupción institucional del PP” durante décadas, la mayor parte de ese tiempo referida a la era Aznar. ¿Usted fue consciente de la caja B o de los sobresueldos?

Eso saltó cuando yo ya me había marchado. Me fui en 1998. El asunto Gürtel se ha llevado muy mal desde el punto de vista político. Un juez dice que había corrupción institucional y te tumba. Cuando Guerra nos mandó al juez Manglano por el caso Naseiro, nos los comimos. Lo convertimos en el caso Manglano. Para eso hay que hacer política.

Más allá de hacer política, ¿la corrupción institucional no le parece argumento suficiente para inhabilitar a un Gobierno?

¿Y eso lo dice el PSOE? ¿El dueño del lupanar acusa a sus clientes de estar en el lupanar? ¿De verdad alguien debe dimitir en España porque le señale el Partido Socialista? Los más corruptos de la Historia están en Andalucía.

Habla desde la óptica de partidos. ¿El mal de muchos no es consuelo de tontos?

Lo de “corrupción institucional” lo ha dicho un juez. Sabemos quién es y quién le paga. O haces política y sales a la calle o te comen. El PNV, con toda la corrupción que tiene, ha tenido la caradura de echar a Rajoy. ¿Por qué el PP no lo ha denunciado?

¿Usted no vio nada de toda esa corrupción?

No. Yo era empleado del PP. Tenía mi nómina. Nunca se me ocurrió preguntarle al gerente por el funcionamiento del partido.

¿Rajoy debió dimitir tras conocerse los SMS a Bárcenas?

No. Tuvo que defenderse mejor. Los ánimos son el mensaje lógico en una situación de acoso. El PP se ha dejado amilanar. Si no concibes que estás en una pelea, aunque seas muy fuerte, terminan echándote. Y les ha echado un gamberro, un señor que está dispuesto a destrozar España. Ha empezado con los presos, permitirá un referéndum, liberara a los etarras… El caso es sacar a Franco del Valle de los Caídos. A Rajoy le ha echado un gamberro con el apoyo de unos racistas que han querido dar un golpe de Estado.

Ya que menciona a Franco, ¿usted lo dejaría dentro del Valle?

Si lo dejan, me parece bien. Si lo sacan, también. Así no se gana la guerra. Lo peor de Zapatero fue que se cargó el espíritu de la Transición. Conseguimos dejar de pegarnos tiros y ahora llega este insensato y es peor. Lo dicho, Sánchez es un gamberro en La Moncloa.

Rodríguez desdeña las primarias y apuesta por los dedazos, como el de Fraga a Aznar. Jorge Barreno

Hablemos de Ciudadanos, la opción emergente del centro-derecha.

Se consideran centro-izquierda.

No. Eliminaron la socialdemocracia de su ideario en el último Congreso.

No confío nada en Rivera. Tiene muy poca categoría política. Es un veleta a lo que digan las encuestas. Lo ha demostrado en Cataluña. Ganó las elecciones para no hacer nada.

Sabía que no tenía apoyos para la investidura.

¿Y no puedes presentarte, hacer un discurso y que te lo tumben? ¿No será acaso que el líder del partido no quería que otra señora tuviera más protagonismo que él? Rivera se hubiera presentado. Ciudadanos es un partido nutrido de gente que ha venido de los fracasos de otras organizaciones. Ahí está porque el PP no ha sabido pararlo. Estuvo tres años sin acudir a debates televisivos.

Algo habrán hecho para ganar las elecciones en Cataluña. Ganar es meter goles, además de que no te los marquen.

Han cogido el voto del PP declarándose de izquierdas. Es la bomba. A Aznar y Aguirre les parece bien Rivera. Yo ya les digo que no lo entiendo.

¿Y qué le responden?

No voy a desvelar conversaciones. Lo dicho: Rivera está ahí porque Rajoy no ha sabido hacer política.

¿Aznar está más cerca de votar a Rivera que al PP?

No, no. Creo que sigue con la camiseta del PP.

Usted se dedica a la consultoría. ¿Qué le parecen las fotografías de Pedro Sánchez difundidas por Moncloa?

Cursis. Muy cursis, igual que el tono con el que habla. El problema es que ha entrado un gamberro dispuesto a lo que sea para mantenerse en el poder y pagar la deuda que tiene con los racistas, con los que apoyan a ETA, con los caraduras del PNV, con la ultraizquierda de Podemos… Si tú cuentas estos apoyos parlamentarios, nadie te cree… Bueno, es verdad, tienen un astronauta.

¿Saldrá vivo Pedro Sánchez de esta legislatura?

Insisto, es un gamberro. Le da igual. Si Zapatero le decía a su mujer que cualquiera puede ser presidente, imagínate lo que le dirá Sánchez a la suya.