El invento español que transforma una furgoneta en caravana en una hora

Las vacaciones en autocaravana son cada vez más populares en todo el mundo, una forma de descansar donde la carretera te lleve y con modelos cada vez más lujosos e innovadores donde no falta ninguna comodidad. No obstante, estas casas rodantes no están al alcance de todos por lo que algunos optan por alternativas como tiendas de campaña que convierte tu coche en un dormitorio o soluciones más premium como la que propone esta empresa española. Vancubic ofrece módulos fáciles de montar y desmontar para quienes tengan una furgoneta de trabajo y los fines de semana quieran transformarla en una casa con ruedas.

Esta empresa nacida en Vigo afirma que "cualquier persona con un poco de destreza deja los módulos instalados y listos para viajar en menos de una hora". No hace falta hacer modificaciones al vehículo y se puede tener varias camas, una cocina o baño, la combinación que a cada uno le interese más.

La idea de Vancubic es facilitar la conversión del vehículo en poco tiempo y esfuerzo para dar más versatilidad. Sus módulos se deslizan hasta el interior de la furgoneta y se colocan con paneles y clavijas para la iluminación. Tampoco impide pasar la ITV al no haber modificado ningún aspecto original de la furgoneta, sin necesidad de usar anclajes, los módulos se sujetan con eslingas homologadas. El peso de los módulos oscila entre los 300 y 350 kilos por cada cubo, unos 700 kilos máximo dependiendo de los accesorios y complementos, elegidos, pero siempre por debajo de la carga máxima que aceptan todas las furgonetas industriales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vancubic Vancubic (@vancubic)

La empresa ha creado tres tipos diferentes de módulos: Aventura, Love y premium, que pueden personalizarse y añadir ciertos extras. El único requisito es contar con una furgoneta de un tamaño L2H2 o mayor, la caja debe tener como mínimo de 2,70 metros y un alto de 1,90 metros. Eso sí, este diseño de quita y pon impide otras comodidades como el uso de calefacción que requeriría una instalación más compleja.

Si se elige el módulo que combina dormitorio con salón y cocina, el sofá se convierte en una cama de 1,90 x 1,20 metros. Este tamaño que aprovecha todo el ancho del espacio se consigue con un lateral flexible por encima de la rueda. El módulo puede incluir una segunda cama litera, en lugar de los muebles para guardar pertenencias, la litera es de 1,20 x 0,80 metros que se puede ampliar hasta los 1,80 metros para que puedan dormir más personas en la furgoneta al mismo tiempo.

Por el contrario, es posible elegir un módulo con cocina y aseo para quién prefiera tener estas necesidades y dormir en tiendas de campaña como las que vende Decathlon para el techo de los vehículos. En este caso, la furgoneta cuenta con un plato de ducha abatible que solo ocupa 20 cm de ancho plegado. Para usar estas comodidades la empresa ha integrado un sistema de recogida y depósitos de aguas limpias y grises. En total cuenta con cuatro depósitos, dos para la cocina y otros dos para la ducha, el agua ya usada se expulsa con un tubo hacia el exterior.

La electricidad se suministra con una batería portátil Ecoflow, permitiendo conectar electrodomésticos así como aportar luz e impulsar la bomba de agua. La batería se carga de nuevo con el mechero del coche, un enchufe de 230V al que se tenga acceso o a través de placas solares portátiles como las que los amantes de la acampada están poniendo de moda.

