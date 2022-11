Con esta estación de energía portátil ignoramos los apagones: probamos la Ecoflow River 2 Max

Todo el mundo ha perdido trabajo importante por culpa de un apagón en algún momento de su vida. Todo el mundo ha deseado alguna vez tener acceso a un enchufe en lugares en los que normalmente no la encontramos, como en medio de la naturaleza, para recargar la batería de nuestro móvil. Y sin embargo, las estaciones de carga portátiles no son tan populares como deberían.

Tal vez sea porque sus características no son bien conocidas. Ecoflow, uno de los fabricantes más populares de baterías y estaciones de carga portátiles, nos contactó para solucionar eso, con motivo de la presentación de la nueva gama River 2.

Ecoflow River 2, energía en cualquier parte

Como su nombre indica, la nueva gama River 2 es la sucesora de la River original, que ya era una de las soluciones más recomendables de energía portátil. Trae importantes mejoras tanto en las opciones disponibles como en la tecnología usada, como repasaremos a continuación.

La gama Ecoflow River 2 Max Ecoflow

Si tuviese que definir este tipo de dispositivos, sería “batería portátil grande”, porque muy básicamente, son justo eso. En el interior de estos ‘cubos’ se encuentran baterías que se recargan con un enchufe convencional, y que a partir de entonces pueden dar energía a nuestros dispositivos. La diferencia respecto a una batería portátil convencional, por supuesto, está en el tamaño, pero también en otros aspectos como la seguridad y la versatilidad.

Capacidad Ecoflow River 2 - 256 Wh.

Ecoflow River 2 Max - 512 Wh.

Ecoflow River 2 Pro - 768 Wh.

Entrada Ecoflow River 2 - 360 W, de 0% a 100% en 60 minutos. Energía solar 11w, 11-30V 8A Max.

Ecoflow River 2 Max - 660 W, de 0 a 100% en 60 minutos. Energía solar 220W, 11-50V 13A Max.

Ecoflow River 2 Pro - 940 W, de 0% a 100% en 70 minutos. Energía solar 220W, 11-50V 13A Max.

Salida corriente alterna

Ecoflow River 2 - 1 salida, 300 W total, X-Boost 600 W.

Ecoflow River 2 Max - 2 salidas, 500 W total, X-Boost 1000 W.

Ecoflow River 2 Pro - 3 salidas, 800 W total, X-Boost 1600 W.

Salida corriente continua

Ecoflow River 2 - 2x USB-A, 1x USB-C, 1x puerto de coche.

Ecoflow River 2 Max - 3x USB-A, 1x USB-C, 1x puerto de coche, 2x puertos DC5521.

Ecoflow River 2 Pro - 3x USB-A, 1x USB-C, 1x puerto de coche, 2x puertos DC5521.

Baterías Ecoflow River 2 - LFP, 3000 ciclos para 80% de capacidad.

Ecoflow River 2 Max - LFP, 3000 ciclos para 80% de capacidad.

Ecoflow River 2 Pro - LFP, 3000 ciclos para 80% de capacidad.

Conectividad Ecoflow River 2 - Wi-Fi, Bluetooth.

Ecoflow River 2 Max - Wi-Fi, Bluetooth.

Ecoflow River 2 Pro - Wi-Fi, Bluetooth.

Dimensiones Ecoflow River 2 - 245 x 214 x 142 mm.

Ecoflow River 2 Max - 270 x 260 x 196 mm.

Ecoflow River 2 Pro - 270 x 260 x 226 mm.

Peso Ecoflow River 2 - 3,5 kg.

Ecoflow River 2 Max - 6 kg.

Ecoflow River 2 Pro - 7,5 kg.

Accesorios incluidos.

Cable de carga AC.

Cable de carga de coche.

Cable DC (River 2 Max y River 2 Pro).

La nueva gama River 2 de Ecoflow ejemplifica eso con la gran cantidad de conexiones diferentes que ofrece hasta el modelo más pequeño. Para empezar, tenemos enchufes convencionales, pero también conexiones USB (incluyendo los USB-C) y conexiones DC. Cada modelo de la gama se diferencia básicamente por la cantidad de conexiones, pero todos ofrecen al menos una de cada tipo para cubrir todos los usos.

Por qué querrías una estación de energía portátil

Es muy posible que estés viendo este tipo de dispositivos como unos “mamotretos” que no sirven de mucho, y reconozco que la utilidad de una estación de energía portátil depende en buena manera de tus necesidades. Pero incluso si crees que no la necesitas, pueden ser útiles en muchas situaciones.

Ecoflow River 2 Max Adrián Raya El Androide Libre

Ya he hablado de una de las utilidades que seguramente haya usado más: como fuente de energía alternativa cuando se produce un apagón. Lamentablemente, en mi zona se suelen producir por culpa de unas obras que llevan ya casi un año en marcha; y la unidad que he probado al menos me ha dado la seguridad de que puedo seguir trabajando incluso si se va la luz.

La variedad de conexiones supone que puedo conectar mi ordenador, el móvil, el router y básicamente cualquier cosa que se me ocurra; incluso es posible conectar electrodomésticos sin problemas, por si quiero evitar a toda costa que el frigorífico deje de funcionar, por ejemplo.

El asa del Ecoflow River 2 Max permite el transporte sencillo Adrián Raya El Androide Libre

La otra gran utilidad de una estación de carga portátil como esta la tenemos en la parte “portátil” del nombre. Todos los modelos de la gama River 2 tienen un asa que permite el transporte, relativamente sencillo; siguen siendo baterías, así que dependiendo del modelo pueden llegar a pesar bastante, pero se pueden mover de un sitio a otro sin problemas. Esto es ideal para ir de acampada o de fiesta a lugares sin acceso sencillo a la red eléctrica. Sin embargo, hay que recordar que sigue siendo una batería gigante y por lo tanto, lo recomendable es mantenerla lejos del agua.

Carga y seguridad

Hablando de seguridad, Ecoflow afirma que ha implementado varias salvaguardas, algo siempre necesario cuando tratamos con baterías de semejante capacidad. Por ello, tiene sentido que la compañía presuma de ser la primera del sector de la energía portátil en recibir la certificación de TÜV Rheinland de “cargador fiable”, reconociendo la seguridad implementada en el dispositivo.

Es gracias a eso que Ecoflow afirma que estas baterías son seguras durante 10 años de uso, manteniendo el 100% de la carga hasta los 3.000 ciclos de carga y descarga. Además, la garantía del fabricante se ha extendido a los 5 años, una de las más largas del sector.

Cables incluidos con el Ecoflow River 2 Max Adrián Raya El Androide Libre

Para cargar estas estaciones, tenemos varias opciones. Podemos usar el cable de carga incluido y conectarla a un enchufe antes de salir; en ese caso, tendremos acceso a la nueva carga rápida, que es capaz de recargar completamente el dispositivo en sólo una hora (en los modelos River 2 y River 2 Max), algo muy sorprendente se mire como se mire.

También tenemos la opción de conectar el dispositivo directamente a nuestro coche, con el adaptador incluido que se conecta a la conexión típica del mechero, o bien a una estación de energía solar. Por último, la conexión USB-C de 100 W que tenemos disponible no sirve sólo para recargar otros dispositivos, también podemos usarla para recargar la batería.

Una estación de carga como esta no sirve sólo para dar energía a dispositivos que la han perdido: también puede protegerlos de apagones, ya que la conmutación automática tiene una duración de menos de 30 ms. Eso significa que, si de repente se va la luz, el aparato recibirá energía inmediatamente de las baterías internas, siempre y cuando esté conectado a la River 2.

Ecoflow River 2 Max, el punto medio

La unidad que he podido probar de la nueva gama de Ecoflow es el River 2 Max, el modelo intermedio y el que probablemente sea más recomendable, precisamente porque es el más versátil sin alcanzar un precio prohibitivo.

El modelo básico, el River 2, cuenta con tal vez pocas conexiones si la vamos a usar en casa, pero a cambio es la versión más portátil al pesar sólo 3,5 kilogramos; mientras que el modelo Max ofrece una mayor cantidad de puertos y una mayor capacidad, lo que nos permite usarla en casa cuando se va la luz durante horas. A cambio, el peso alcanza los 6 kilogramos y eso la hace menos apropiada para el transporte, pero sigue siendo posible.

El Ecoflow River 2 es el modelo más barato y básico de la gama Ecoflow

Por último, tenemos el modelo River 2 Pro que al ser el más caro también es el más capaz, con más conexiones y capacidad. Sin embargo, no es que haya una gran diferencia en conexiones respecto al modelo Max (sólo un enchufe convencional más), y en este caso la potencia de 800 W es el principal reclamo, al ser capaz de dar energía a buena parte de nuestros electrodomésticos, e incluso a ordenadores exigentes como los ‘gaming’.

Hablando de potencia, cada modelo tiene una potencia básica, pero gracias a la tecnología X-Boost es posible aumentarla si necesitamos dar energía a dispositivos especialmente exigentes, como puede ser una plancha de cocina o una aspiradora. Por ejemplo, la River 2 Max que he probado tiene una salida de hasta 500 W, que llega a los 1000 W con el X-Boost.

La pantalla integrada ofrece toda la información necesaria en los Ecoflor River 2 Adrián Raya El Androide Libre

En mis pruebas, la River 2 Max me ha permitido trabajar sin estar conectado a la red eléctrica y por eso, en mi caso es ideal. He podido conectar varios dispositivos a la vez, como un ordenador portátil, un smartphone, un ventilador y más. Un detalle que me ha gustado es que siempre tenemos la información necesaria gracias a la pantalla integrada en el frontal, que nos indica qué puertos están obteniendo energía, cuánta carga tenemos, y cuántas horas de uso nos quedan con la carga restante.

Se conecta al móvil

La gama River 2 cuenta con conectividad Bluetooth y Wi-Fi, permitiéndonos conectar nuestro móvil al dispositivo a través de la app oficial. Una app que cumple su cometido, si bien es tal vez algo sencilla.

La app de Ecoflow es básicamente otra manera de acceder a la información de la estación de carga, sin necesidad de usar la pantalla integrada. Por lo tanto, podemos ver datos como el nivel de carga, los puertos en uso y la cantidad de energía que se está consumiendo; de la misma manera, podemos ver cuánta energía está obteniendo si está enchufada a la red.

La app de Ecoflow permite controlar la estación de carga y comprobar sus datos El Androide Libre

Un detalle que me ha gustado es que podemos activar y desactivar los enchufes, tanto los de corriente alterna (AC) como los de corriente continua (DC), tanto con botones físicos en el dispositivo como directamente en la app, así como la función X-Boost. La app también nos permite configurar detalles como la velocidad de carga o el amperaje que queremos que coja del coche. Es muy completo, y tal vez por eso me parece raro que no haya manera de ver la temperatura de las baterías, especialmente porque en la app hay una opción para elegir cómo queremos ver las temperaturas. Sospecho que se podría añadir en una actualización futura; hablando de eso, la app también nos permite actualizar el firmware del dispositivo.

Esta conectividad con el móvil está muy bien, pero no me ha ayudado a aceptar el que considero que es el mayor fallo de esta estación de carga: que no tiene carga inalámbrica. Es algo especialmente raro, porque algunos modelos de la primera generación River sí que tenían carga inalámbrica con el estándar Qi; pero por alguna razón, ha decidido quitarla en la segunda generación. Justo ahora que cada vez más gente está intentando olvidar los cables, es una oportunidad perdida desde mi punto de vista que Ecoflow haya tomado esta decisión.

Versátil y capaz

La Ecoflow River 2 Max que he podido probar me ha convencido de las ventajas de contar con una estación de carga portátil en casa. Antes pensaba que no la necesitaba, ya que realmente no soy muy amante de las actividades en el exterior; pero la posibilidad de trabajar con todos mis dispositivos sin miedo a que se vaya la luz es un motivo de peso.

Ecoflow River 2 Max Adrián Raya El Androide Libre

La gama Ecoflow River 2 ya está disponible a la venta en España, con un precio de partida de 299 euros para el modelo más básico.

