El ingenioso invento español para ahorrar un 40% de agua en tu casa por menos de 200 euros

La amenaza de la sequía persistente se cierne como una espada de Damocles sobre España. La desertización del país es el futuro si no hacemos nada para remediarlo y por eso en los últimos años están surgiendo todo tipo de iniciativas, sobre todo dirigidas al sector agrario, desde un ingenioso invento español que ahorra hasta un 70% de agua de riego hasta unos sensores que detectan con altísima precisión la humedad del suelo.

Sin embargo, hay quien se ha propuesto que ese ahorro se extienda a viviendas y comercios, con una solución sencilla y asequible capaz de aprovechar al máximo el suministro de agua. Y es que un gesto tan habitual como el de abrir el grifo del agua caliente para que vaya cogiendo temperatura conlleva un desperdicio considerable, tanto del líquido elemento como de la energía necesaria para calentarlo.

Ante un problema de estas características, los valencianos Rafael Rodrigo y Francisco Pelengero, ambos fontaneros de profesión, han encontrado una solución económica, rentable y de lo más ingeniosa a través de su empresa Ecoidi Ibérica Desarrollo e Investigación. La han bautizado como SmartWater y, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Omicrono, la definen como "una solución integral al ahorro de agua, la energía y las emisiones de CO2 en una instalación".

Según los cálculos más conservadores de estos dos emprendedores, la monitorización de sus equipos arroja cifras muy elocuentes: "ahorramos un 40% del agua, un 34 % de la energía y el 35% de las emisiones de CO2". Y eso, gracias a un equipo que, en su versión más básica, no supera los 200 euros de precio y puede suponer ahorros de hasta un 60% en agua en grandes instalaciones.

Cómo funciona SmartWater

"Llevamos trabajando juntos varios años y somos los dos de mente ágil y muy curiosa. Nos retamos a intentar dar solución viable a esa agua que tirábamos en casa cada vez que queríamos ducharnos y abríamos el agua caliente, que se va por el desagüe simplemente por no tener la temperatura adecuada. Es agua limpia, potabilizada y en buenas condiciones, que podríamos usar en cualquier consumo de agua fría", explica Rafael Rodrigo sobre el origen del proyecto.

Esa agua desperdiciada no sólo dispara el consumo total de una vivienda y el gasto en energía, sino que también aumenta sensiblemente la cantidad de litros que tienen que gestionar las depuradoras de las ciudades, incrementando los gastos tanto de construcción de las mismas como de su mantenimiento por parte de las corporaciones municipales.

Tras más de una década reuniéndose todas las tardes después del trabajo, hace unos meses pudieron lanzar su primer producto comercial. "Ha sido un camino difícil de recorrer, muy costoso y agotador. Primero hay que tener la idea, luego madurarla en tus ratos libres, combinándolo con tu vida social y sin restar tiempo a tu vida profesional. Luego, cuando llegas a un primer prototipo viable, viene la locura de optimizar este modelo en tamaño, diseño y costes para que pueda ser viable en el mercado".

SmartWater Pro Ecoidi Omicrono

Este producto es SmartWater Pro, sobre todo pensado para locales como gimnasios, centros deportivos y peluquerías, ya que precisa de un estudio pormenorizado de la instalación. Los responsables de Ecoidi diseñan y fabrican el equipo dependiendo de las necesidades de cada cliente, junto con un depósito en el que se acumulan los litros de agua ahorrados, para luego servirlos en otros usos de la red. "En el caso de instalaciones públicas, reutiliza esta agua solamente para llenar las cisternas de los wc. Así ayudamos a cumplir la normativa contra la legionela y a disminuir el riesgo que tienen estas instalaciones", indica Rafael.

Las últimas versiones de SmartWater Pro cuentan también "con todas las opciones de los modelos nuevos, además de diversos programas que, a petición del cliente, podemos equipar desde fábrica". Los responsables de Ecoidi se refieren al uso que pueden hacer de sus equipos establecimientos como hoteles, "para que se adapte a la recirculación de su sistema de agua caliente o para que se sincronice con la activación de la tarjeta de la habitación, lo que permite preparar el agua caliente instantánea cuando el huésped esté en la habitación".

Ahorro de agua en viviendas

El modelo diseñado para viviendas equipadas con sistemas activos de ahorro de agua, que suelen servir para reutilizar las aguas grises, es SmartWater Home, un producto más sencillo y económico, "adaptado a los nuevos tiempos y en formato de kit", para que el cliente pueda montarlo por su cuenta, sin necesidad de contratar a personal especializado. Un dispositivo hazlo-tú-mismo que, según Rafael, "cualquier persona mínimamente hábil puede instalar en apenas media hora".

Este equipo de pequeñas dimensiones no necesita ninguna regulación ni deposito, ya que "se monta en el interior del mueble de lavabo. Por ejemplo, se conecta al agua caliente y la salida de agua ahorrada se inyecta al desagüe del lavabo, pues esta agua ya va a un depósito donde, después de un previo tratamiento, puede ser utilizada por ejemplo para la limpieza de los wc".

La unidad principal de SmartWater Home Ecoidi Omicrono

Para los domicilios que no cuenten con ningún sistema activo de reutilización de agua, Smart Water Home también puede ser muy útil, enviando el agua ahorrada a través de un microtubo de 6 mm dirigido a cualquier consumo de la vivienda. "Por ejemplo, podemos mandar este agua por medio del microtubo a la cisterna del wc, al depósito abierto que tienen muchas viviendas para alimentar el agua en caso de corte de suministro de red, al riego del jardín, al compostero para asegurar que no le falta humedad...". Para que el usuario no tenga que preocuparse de nada, el equipo funciona a pilas durante aproximadamente dos años.

La versión más actual de los productos que Ecoidi acaba de lanzar al mercado es SmartWater Konnect, con varias mejoras integradas sobre los modelos previos. Entre ellas, la de conectarse con una fuente de alimentación para evitar el problema del desgaste de pilas. Pero, sobre todo, por las posibilidades que ofrece a la hora de monitorizar su uso.

SmartWater Konnect "cuenta con una app desde la cual, además de activar el equipo para que te prepare el agua caliente sin tener que desplazarte a buscar el botón de encendido, puedes ver en tiempo real los ahorros de agua, energía y emisiones de CO2". No sólo eso, sino que, al introducir los datos del precio de la energía y el agua en tus facturas, también se encarga de traducirlo en ahorro económico.

Otra opción es utilizar el dispositivo a través de un mando a distancia. Quizá no es la solución más cómoda para una vivienda teniendo la app, pero "puede ser muy útil si pensamos en una peluquería, por ejemplo, donde además de los ahorros que genera el equipo, también eliminamos los tiempos de espera del trabajador".

Actualmente, desde Ecoidi nos confirman que están desbordados de pedidos y consultas, en gran medida por lo atractivo de su estrategia comercial. Si la joya de la corona, el SmartWater Pro, no tiene precio fijo, ya que se adapta a cada cliente dependiendo de su tamaño, necesidades y complejidad de la instalación, el modelo Home está a la venta por 199,65 euros, y el Konnect, que también puede montar el usuario sin necesidad de ayuda profesional, alcanza los 235 euros.

Viviendas y servicios públicos

El trabajo de Rafael Rodrigo y Francisco Pelengero ha despertado el interés no sólo de particulares que desean reducir su consumo de agua, sino también de varias instituciones públicas. "El Ayuntamiento de Torrent fue el primero que nos brindó la oportunidad de instalar SmartWater en un centro público deportivo", afirman. "Quedaron muy satisfechos y con ellos hemos realizado otros proyectos y tenemos otros en estudio".

El pabellón deportivo Perera de Xátiva en el que está instalado SmartWater Pro Ayuntamiento de Xátiva Omicrono

A este municipio se unió después otra localidad valenciana, Játiva, donde SmartWater ya opera en varias instalaciones públicas. Pero el proyecto más ambicioso en ese sentido de Ecoidi, ya en marcha, es una propuesta cuyo origen todavía no pueden desvelar: "quieren lanzar un proyecto piloto integral en un barrio entero, y eso permitirá calcular de forma real el ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 a otro nivel".

Así, estos dos humildes fontaneros, tras más de 10 años de trabajo en su invento, ven cómo el esfuerzo ha dado sus frutos y puede ayudar a solventar los problemas de suministro de agua que afrontan comunidades como Cataluña o la Región de Murcia. Según sus cálculos, "si todas las viviendas de España montasen SmartWater seríamos capaces de ahorrar el agua que cabe dentro de la presa de Tous (es decir, 792 hectómetros cúbicos) en apenas medio año".

Habrá que estar atentos, ya que esta aventura puede ser sólo el principio. "Tenemos muchos proyectos en el cajón, de la calidad y repercusión de SmartWater o incluso mayores, pero de momento tenemos todo nuestro capital invertido en este proyecto. No podemos lanzarnos a otro hasta que no hayamos rentabilizado y recuperado al menos parte de lo invertido en SmartWater", reconoce Rafael.

Frente a los que creen que está todo inventado, Rafael y Paco siguen pensando en cómo dar solución a problemas importantes que todavía no tienen respuesta. "Yo voy por la calle y me van surgiendo ideas de mejoras e incluso de artilugios que no existen que mejorarían la vida de todos los ciudadanos".

