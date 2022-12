El ingenioso sistema para tener calefacción y agua caliente en casa: un ahorro del 80% en tu factura

La Unión Europea —y, por tanto, España— se ha propuesto que en tan solo ocho años el 45% de las energías que se utilicen en el continente sean renovables. Para ello, una de las alternativas que se ha puesto sobre la mesa son las bombas de calor de aerotermia, con las que conseguir reducir el uso del gas en el sector de la calefacción. Se calcula que, a este ritmo, la temperatura de la superficie del planeta aumentará 4 grados en los próximos 100 años, lo que tendría devastadoras consecuencias.

Para evitar esta situación, hay empresas como Panasonic que están desarrollando distintos diseños para ofrecer sistemas de calefacción y refrigeración más ecológicos y económicos. Aquarea es el nombre que recibe la nueva tecnología con la que ahorrar un 80% en el consumo energético. Se trata de una bomba de calor aerotérmica que convierte la energía térmica del exterior en calor en el interior.

La gama Aquarea alcanza el máximo valor de los criterios de eficiencia energética del sistema europeo de clasificación energética. Así, por cada 1,0 kW consumido se generan 5,0 kW, a diferencia de los 0,8 y 1,0 kW que generan el gas y la calefacción, respectivamente. Pero lo que convencerá a la mayoría de usuarios es su ventaja competitiva frente al gas, logrando un ahorro superior a los 1.000 euros al año según los cálculos de Panasonic.

La tecnología de la bomba de calor de Panasonic no utiliza combustibles fósiles, por lo que no genera riesgos de intoxicaciones o posibles combustiones deficientes. Aunque se trate de un sistema más compacto en comparación con otras alternativas, sigue siendo un producto que afecta a la estética del hogar a simple vista. Y es que solo la bomba de calor Aquarea monobloc (que sería la unidad exterior) mide 1.283 centímetros de longitud, 320 cm de ancho y 1.410 cm de alto.

Aun así, su mayor hándicap es su precio, que oscila dependiendo del modelo entre los 7.500 y los 12.000 euros, sin tener en cuenta el posterior coste de la instalación.

Cómo funciona este sistema

Las bombas de calor de aerotermia funcionan transfiriendo el calor del aire exterior a un espacio interior mediante intercambio térmico. Dentro de la bomba de calor, el aire lleno de energía es empujado a través del intercambiador de calor de aire por el ventilador.

El sistema Aquarea de Panasonic Panasonic Omicrono

Desde allí, la energía es introducida en un compresor altamente eficiente. A través del intercambiador de calor de agua, la energía se aprovecha para suministrar agua caliente o fría, que se utiliza para calentar o enfriar la casa según las necesidades del usuario. Además, se pueden conectar depósitos a la bomba con los que almacenar desde 200 hasta 500 litros, para producir agua caliente sanitaria de un modo eficiente.

Este sistema de bajo consumo de Aquarea se adapta al tamaño de cada hogar, con una variedad de unidades. Por ejemplo, para nuevas instalaciones y hogares de bajo consumo se puede escoger la Aquarea High Perfomance, mientras que si en el hogar todavía se tienen radiadores tradicionales de alta temperatura, también es posible optar por la Aquarea HT. Su aspecto es similar al de una nevera, así que puede integrarse como un electrodoméstico más en el hogar.

En el caso de que en el exterior haya temperaturas extremadamente frías, el Aquarea T-CAP funciona con temperaturas externas tan bajas como -28ºC y conserva su capacidad sin necesitar calor de reserva a -20ºC. Este último es el producto más caro de la gama, con un precio de casi 15.000 euros; seguido del Aquarea HT y del Aquarea High Perfomance que se pueden comprar por 12.000 y 7.500 euros, respectivamente.

De hecho, la compañía japonesa cuenta con una opción 'todo en uno', Aquarea All in One. Se trata de una alternativa que proporciona agua caliente sanitaria (ACS), calefacción y refrigeración en una unidad compacta integrada. Además, puede alcanzar una salida de agua de hasta 60 °C y permite una instalación flexible gracias a las tuberías de hasta 50 metros entre interior y exterior.

Una unidad de Aquarea Panasonic Omicrono

Una vez instalado, el sistema Aquarea se puede utilizar tanto con radiadores como con suelos radiantes. Esta bomba de calor también puede conectarse a paneles solares, para almacenar la energía durante el día y calentar así la casa por la noche. Esa es una de las características más destacadas de esta tecnología: mantiene el agua caliente de forma constante, sea cual sea la temperatura en el exterior.

Las bombas de calor tradicionales necesitan más energía, traducida en más gasto, para calentar la casa. Sin embargo, las bombas de calor Aquarea son capaces de mantener su plena capacidad y alta eficiencia incluso a temperaturas muy bajas. Tanto es así, que la caldera Aquarea HT puede proporcionar agua de salida a temperaturas externas muy bajas, de hasta -15ºC.

Otra de las posibilidades del sistema Aquarea es que se puede controlar la calefacción de casa desde el propio móvil, además de obtener estadísticas de consumo y notificar los posibles fallos. En ese sentido, Aquarea Service Cloud ofrece una vigilancia remota de 24 horas los siete días de la semana.

Qué es la aerotermia

Aquarea no deja de ser un ejemplo más de un sistema que cada vez se está implantando en más hogares, la aerotermia. Se trata de una bomba de calor que es capaz de extraer el calor del ambiente; por poco que haya, ya que funciona a través de un líquido refrigerante que se encuentra a muy baja temperatura.

Y aunque en su diseño se asemeja a un aire acondicionado, es un sistema que produce tanto calor como frío. Pero el mayor ahorro se produce durante las épocas de altas temperaturas. Así, según la web especialista en ahorro energético y renovables Cambio energético, un hogar que utilice un sistema de aerotermia puede tener un ahorro de un 40% en los meses de otoño y del 70% en los meses de verano.

También existen otras formas limpias y económicas de tener calefacción, gas y agua caliente en el hogar que no sea la aerotermia. Por ejemplo, la hidrotermia es una bomba de calor que se encarga de extraer el calor del agua, mientras que la geotermia lo hace del gas. Ahora bien, todas ellas necesitarán para su funcionamiento de un gran número de elementos. Desde el compresor, que transformará la energía eléctrica, hasta el condensador, la válvula de expansión y el evaporador, para iniciar el proceso de nuevo.

