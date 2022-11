El invento español que revoluciona el campo: ahorra hasta un 60% en las facturas de agua y luz

La sequía sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta España, con 2022 como el tercer año más seco desde que empezó el siglo XXI. Las perspectivas no son muy halagüeñas, con los embalses por debajo del 33% de capacidad y nuestro país en grave riesgo de desertización por el cambio climático. Afortunadamente, hay soluciones tecnológicas que pueden ayudar a paliar los peores efectos de la sequía. Algunas de ellas son tan simples como unos goteros de riego subterráneo, un recurso más barato e inmediato que otros como el algoritmo de IBM que permite controlar la huerta desde el móvil.

[El ingenioso invento español para bajar la factura de la luz usando el sol y sin instalar placas]

Esta solución aparentemente más sencilla pero con un potencial enorme se llama DeepDrop: un novedoso sistema de riego patentado por Antonio Rico, un inventor malagueño de 82 años. Su ingenioso funcionamiento permite ahorrar entre un 40 y un 70% el consumo de agua dependiendo del suelo y el tipo de cultivo... y hasta un 60% de luz, en el caso de las plantaciones que utilizan bombeo de agua.

En EL ESPAÑOL-Omicrono hablamos el pasado julio con el responsable de la empresa, Ernesto Rico, hijo del inventor, que nos explicó cómo este gotero "gracias a su diseño, permite convertir el riego superficial en riego subterráneo", con todas las ventajas que eso conlleva y ninguno de sus inconvenientes, ya que se puede acceder fácilmente a los goteros. Al conducir el agua directamente a las raíces, además del menor gasto de agua, se mejora considerablemente la salud de los cultivos.

Cómo se instala el sistema de riego subterráneo DeepDrop

Ahora, tras los meses de verano más secos desde 1950, según datos de la Aemet, hemos querido contrastar las bondades del invento con algunos de los agricultores que lo han puesto a prueba en distintos tipos de plantaciones a lo largo de estos meses.

El veredicto es unánime: DeepDrop funciona y puede ser una de las claves en los próximos años para aliviar la sequía persistente que sufre España. Y no sólo tiene un efecto inmediato en el ahorro de agua y energía, sino también en la reducción del estrés hídrico, clave para mejorar el estado de los cultivos.

Una solución contrastada

El perfil de cliente de DeepDrop es el del pequeño y mediano agricultor, que busca resultados ante la escasez de agua pero no encuentran soluciones asequibles y realmente eficaces. Es el caso de Francisco Cuevas, de Almería, que cuida con mimo su olivar desde hace más de 25 años en un suelo particularmente difícil. "En toda esta zona de Almería, en Carboneras y Cabo de Gata, llueve una vez al año y durante 48 horas, con suerte. Nos tiramos meses y meses sin ver una gota. Por eso necesitamos alternativas".

Pocas existen más sencillas que DeepDrop. Para instalar cada gotero, sólo hay que insertar los tubos de 15 centímetros que bajan hasta las raíces. El tubo se conecta con una cápsula con la superficie transparente, que se engancha con el riego general y permite que el agua llegue directamente donde los árboles y las platas de verdad lo necesitan. Gracias a este sistema, el agricultor puede ver en cada momento cómo circula el agua y, si surge cualquier rotura o atasco, se soluciona en superficie.

Instalación de DeepDrop en un olivar Francisco Cuevas Omicrono

"En la peor zona de mi pequeño olivar, que se solía inundar con el sistema que tenía y luego con el sol se fracturaba, instalé algunos de esos dispositivos", prosigue Cuevas. "Ahora las aceitunas que dan esos árboles están muchísimo mejor que el resto, se nota a simple vista. Estoy realmente contento con este sistema, ha mejorado mucho la salud de los árboles". Eso viene a ratificar el respaldo científico con el que cuenta DeepDrop, que colabora con el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora, perteneciente al CSIC. "Nos interesa estar muy cerca de la comunidad profesional y científica, porque eso nos avala y da seguridad al cliente final, que a veces es escéptico ante los cambios", apunta Rico.

En cuanto al ahorro de agua, Cuevas explica que para cada zona de riego, con 20 o 30 olivos, utiliza depósitos de 10.000 litros, que sólo llena hasta la mitad porque prefiere hacerlo en dos 'golpes'. "Antes, cuando abría el depósito, en una o dos horas se había vaciado y había dejado la superficie en torno a los árboles encharcada, a pesar de ser por goteo. Un desastre, vamos. Después de poner estos nuevos goteros, el depósito tarda en consumir esa misma cantidad de agua cerca de un día y medio".

Los goteros de DeepDrop se conectan al tubo de riego general Francisco Cuevas Omicrono

Eso quiere decir que el agua va calando poco a poco y deja el subsuelo húmedo, para que 'beban' las raíces, y la superficie sin encharcar. "Lo que se consigue con esto es un riego más profundo, que se distribuye mejor y, además, sirve para ahorrar un bien tan preciado como el agua. Antes las aceitunas de estos olivos estaban arrugadas y desde que las riego con este sistema están perfectas", sostiene el agricultor. "Necesitamos este tipo de inventos porque el campo se está secando a ojos vista".

El testimonio coincide con el de José Antonio Aroca, un agrónomo de Murcia que tiene una plantación de árboles frutales. "En esta región tenemos muy poca agua, así que llevo años buscando soluciones que permitan regar utilizando menos. Me encontré con esto de DeepDrop buscando en Google, pero tampoco tenía mucha fe. Hay mucho vendedor de humo y quería probarlo antes de arriesgarme, así que compré 100 unidades y unas tomateras para montar los goteros al aire libre y ver cómo funcionaban".

El antes y el después de la instalación de DeepDrop en una plantación de tomates José Antonio Aroca Omicrono

Los resultados no se hicieron esperar. "Al tercer día ya había una diferencia de tonalidad en el suelo, se veía más oscuro y con más vitalidad que el resto. Las matas crecieron muy rápido, salió mucha menos hierba en la superficie y ahora están estupendas. Estamos a 18 de noviembre y sigo teniendo tomates, con eso te lo digo todo", explica Aroca. Y es que este tipo de riego beneficia el crecimiento de la planta, la absorción de los abonos y permite que la raíz no tenga que forzar la toma de agua.

Para comprobar si, efectivamente, podía utilizar menos agua, redujo las cuatro horas de goteo iniciales a solo dos. "Y oye, las plantas siguieron creciendo igual de bien. Cuando tenga la arboleda preparada, tengo pensado meter 2.000 unidades más de estos goteros. Igual que me ha funcionado con unas tomateras, que son más sensibles, ¿cómo no me va a funcionar con un árbol, que es leñoso y más resistente?".

[La empresa zaragozana que moderniza el campo con drones y satélites]

Al ahorro de agua, su eficacia en diferentes tipos de plantaciones y la facilidad de su instalación, hay que unir algo sobre lo que ni Ernesto Rico ni su padre habían tenido en cuenta en profundidad y ahora les han hecho notar sus clientes. "Los que utilizan pozos desde los que bombean el agua, algo muy habitual, nos han dicho que su ahorro de energía también es considerable", señala Ernesto. "Al reducirse el tiempo de regado disminuye también el tiempo de bombeo, por lo que algunos usuarios de DeepDrop nos han confirmado reducciones en la factura de la luz de entre un 40 y un 60%".

En permanente evolución

La empresa familiar está en pleno crecimiento y, si en julio había instalado 150.000 de estos dispositivos, menos de cuatro meses después ha doblado esa cifra, con pedidos para todo tipo de plantaciones no sólo de Málaga, sino también de Cantabria, Valencia, Canarias, las Baleares... y también fuera de España. "El problema del agua no es solo español, es mundial", insiste Ernesto Rico. "Ahora hemos cerrado un acuerdo de distribución en Sudamérica, con varios clientes en Chile y Bolivia, así que estamos justo en esa ampliación".

Ernesto Rico en la plantación de aguacates de su familia DeepDrop Omicrono

En breve esperan contar con nuevos productos, ya su proceso de desarrollo es constante y, como indica el gerente de la empresa, "aunque mi padre está muy contento con lo conseguido, su mente siempre está puesta en el siguiente paso. De hecho, ya estamos preparando una evolución de DeepDrop que posiblemente podamos comercializar a principios del 2023".

Este nuevo producto permitirá adaptarse mejor a tipos concretos de cultivos más intensivos, para que no haya problemas con la maquinaria durante la recolección. "En cualquier caso", aclara Rico, "los productos que vendemos a día de hoy van a permanecer, porque siguen siendo tremendamente eficaces y funcionan de maravilla".

[Así es la única planta de energía solar que además produce agua potable para 30.000 personas]

Lo que esperan los responsables de DeepDrop es que el ejemplo cunda también entre los grandes productores, que son los que marcan la pauta y más agua gastan. Y, de paso, entre los políticos y las administraciones públicas, que ya se están interesando en su solución, con una reciente visita a sus instalaciones de representantes del PSOE.

"La clase política en general debería prestar mucha más atención a este problema, porque afecta a un sector tan importante en España como la agricultura", advierte Rico. "Se habla mucho de infraestructuras para mejorar el suministro de agua, pero eso necesita un tiempo que no tenemos. Es estupendo que instalen una planta desaladora, pero los agricultores deben saber que tardará 6 años en empezar a producir. Si no actuamos ya, a lo mejor cuando llegue ese momento será demasiado tarde".

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan